10 libri in uscita ad agosto 2025 da non perdere

Non dovete dimenticare che ad agosto ci sono nuovi libri in uscita… e che libri! Tra gialli, romance e ritorni dal passato, alcuni piccoli spunti di riflessione tutti europei, potrete addirittura fermarvi a cercare un po’ di ristoro con un gattino giapponese.

10 libri da leggere in arrivo in libreria ad agosto 2025

Questi sono soltanto alcuni di quelli che abbiamo intercettato per voi, perciò leggete questo articolo: non ne rimarrete delusi.

“Scandalo a Hollywood” di Felicia Kingsley (Newton Compton Editori)

Tra la narrativa più attesa c’è sicuramente quella rosa: agosto sarà il mese delle emozioni forti, con storie che promettono scintille e colpi di scena. Cominciamo da “Scandalo a Hollywood”, sfornato fresco fresco da Felicia Kingsley per Newton Compton Editori.

La regina del romance italiano ci porta sotto i riflettori, dove gossip e segreti sono il pane quotidiano.

Protagonista è Sofia Cortez, giornalista costretta a scrivere articoli di cronaca mondana per una testata in crisi. Dall’altra parte c’è Hayden West, temuto autore di scandali, rivale storico di Sofia. Quando i due si ritrovano a inseguire la stessa notizia, scatta una sfida all’ultimo scoop tra party esclusivi e segreti pericolosi. Ma la rivalità potrebbe trasformarsi in un incendio difficile da spegnere…

“Matching Scars. Fino alla fine del mondo” di Valentina Ferraro (Magazzini Salani)

Un altro romance che sta già facendo parlare di sé sul BookTok è quello di Valentina Ferraro. “Matching Scars” arriva al gran finale con il terzo volume.

È passato un anno dal ritorno di Benjamin nella vita di Caterina, seguito da una nuova scomparsa. Lei ha cercato di andare avanti, costruendo un futuro accanto a un uomo diverso, ma il destino non le dà tregua: tra un matrimonio in Florida e un concerto a New York, la resa dei conti è inevitabile.

Promesse, segreti, sentimenti mai sopiti: Ferraro gioca con le emozioni fino all’ultima pagina, per un epilogo che promette di lasciare il segno.

“L’avventura della casa vuota” di Arthur Conan Doyle (Leone Editore)

Tra i gialli, Leone pubblica “L’avventura della casa vuota” di Arthur Conan Doyle: un bel tuffo nel passato che segna il ritorno in scena di Sherlock Holmes.

Dopo essere stato creduto morto, il detective più famoso del mondo affronta un nuovo enigma: un aristocratico assassinato in una stanza chiusa e i nemici rimasti dell’organizzazione di Moriarty.

“Delitto a Lovers’ Leap” di Catherine Coles (Newton Compton Editori)

Se amate i gialli classici con un tocco di ironia e un’ambientazione suggestiva, il nuovo romanzo di Catherine Coles fa per voi.

“Delitto a Lovers’ Leap” edito Newton Compton Editori, è ambientato nel 1948, in un pittoresco villaggio inglese. Diverso da “L’avventura nella casa vuota”, ma altrettanto affascinante.

Martha Miller cerca un po’ di pace, ma durante una passeggiata romantica il suo cane trova un cadavere. Incidente? Pazzia d’amore? O un omicidio mascherato? Tra leggende, gelosie e piccoli segreti di provincia, Coles tesse un giallo classico con ritmo moderno.

“Da Shippo: pasti caldi e gatto ospitale” di Yuta Takahashi (Feltrinelli)

Per la narrativa straniera, invece, abbiamo un tripudio di proposte. Andiamo da quella asiatica a quella americana; ma non possiamo non cominciare con Yuta Takahashi, che dopo il bestseller “La locanda dei gatti e dei ricordi”, scrive “Da Shippo: pasti caldi e gatto ospitale” (Feltrinelli).

Un romanzo che sa di casa, di piatti fumanti e incontri che cambiano la vita. Tsumugi, cantautrice in crisi, trova rifugio in una piccola locanda con un gatto come mascotte. Tra ricette, ricordi e dialoghi silenziosi, riscoprirà la bellezza nascosta nei gesti più semplici. E poi… sappiamo che amate i gatti.

“Il cuore della regina. Uragano saga” di Nisha J. Tuli (Newton Compton Editori)

Non manca il fantasy più atteso: Nisha J. Tuli porta in Italia “Il cuore della regina. Uragano saga” per Newton Compton Editori . Ultimo capitolo di una saga che ha conquistato TikTok, promette colpi di scena e battaglie epiche per salvare un regno in fiamme.

Lor, in fuga e pronta a tutto, dovrà affrontare nemici e se stessa in una corsa contro il tempo.

“Sotto queste stelle maledette” di Lexi Ryan (Mondadori)

Lexi Ryan, per Mondadori, pubblica “Sotto queste stelle maledette : un’altra storia di intrighi, magia e profezie letali. Due protagoniste, un destino che le unisce, amori proibiti e alleanze fragili: ingredienti perfetti per gli amanti del romantasy.

“Sorgenti” di Marie-Hélène Lafon (Fazi Editore)

Marie-Hélène Lafon, per Fazi, presenta Sorgenti: un romanzo breve ma potentissimo, che racconta il coraggio silenzioso di una donna intrappolata in un matrimonio violento nella Francia rurale degli anni Sessanta.

Una scrittura essenziale e poetica per una storia che è insieme dolore e rinascita. Una scrittura densa, essenziale e poetica per raccontare la storia di una donna che trova la forza di rompere il silenzio. Il cambiamento è dietro l’angolo.

Lafon firma un romanzo breve ma potentissimo, che lascia il segno.

“Una testa piena di ricci” di Raffaella Case (Corbaccio)

E torniamo in Italia con Raffaella Case, Corbaccio. Zhenga ha dodici anni e un groviglio di ricci che chiama Bao, da Baobab. Intraprende un viaggio alla scoperta delle proprie radici, tra Milano e l’Italia più nascosta.

Un romanzo di formazione vivace e attuale, che affronta temi come identità, appartenenza e differenze culturali… e tutto solo perché la prof di italiano le assegna un compito sull’albero genealogico.

“Bellagio” di Monica Savaresi (SEM)

Isabella Caprani torna a Bellagio per sistemare l’eredità del padre, decisa a vendere la vecchia casa e tornare alla sua vita a Roma. Ma il lago non è solo un paesaggio: è il custode di segreti familiari e di una storia che si intreccia con il Grand Hotel Royal Britannia, simbolo di un’epoca in cui balli e intrighi si mescolavano alla guerra.

Tra passato e presente, si riaccendono i ricordi di un amore impossibile, quello tra Enrico, giovane del posto, e June, americana ribelle, destinato a sfidare le barriere sociali e il tempo. Isa dovrà scegliere se lasciar svanire tutto o salvare le memorie nascoste tra le acque del Lario.

Un romanzo elegante e nostalgico, che parla di radici, appartenenza e coraggio.