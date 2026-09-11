I libri da leggere di Emma Bonino per capire la libertà, i diritti e l’Europa

Scomparsa all’età di 78 anni, Emma Bonino è stata una delle figure più influenti, coraggiose e coerenti della storia civile e politica contemporanea. Protagonista delle grandi battaglie per l’autodeterminazione, i diritti umani, la laicità e il federalismo europeo, ha lasciato un patrimonio d’idee che supera di gran lunga i confini del dibattito parlamentare.

Per chi desidera comprendere a fondo la visione di una personalità che ha fatto della disobbedienza civile e della difesa intransigente della dignità umana il proprio cifrario esistenziale, i suoi scritti rappresentano una bussola fondamentale.

3 libri da leggere scritti e curati da Emma Bonino per capire la libertà, i diritti e l’Europa

I libri firmati o curati da Emma Bonino contengono vere e proprie lezioni di cittadinanza attiva, caratterizzate da un linguaggio schietto, analitico e privo di retorica. Dalla difesa dei diritti civili alle riflessioni sull’integrazione comunitaria, le sue opere offrono uno sguardo lucido e mai scontato sul mondo contemporaneo.

“Alfabeto Bonino” (Bompiani)

Pubblicato da Bompiani, “Alfabeto Bonino” rappresenta la porta d’ingresso ideale per esplorare la mente e il percorso umano e civile dell’autrice. Strutturato come un vero e proprio dizionario tematico, il libro attraversa in ordine alfabetico le parole chiave, le battaglie storiche e i principi cardine che hanno guidato decenni di attività pubblica e sociale.

Dalla “A” di aborto e amnistia fino ai temi legati al corpo, alla laicità, alla giustizia e alla visione globale della politica, il testo offre un ritratto nitido e senza filtri. La scrittura è asciutta e diretta, priva di edulcorazioni o trionfalismo.

Bonino ripercorre la propria esperienza militante non con lo scopo di celebrare se stessa, ma con l’intento di condividere un metodo di lavoro preciso: quello basato sulla conoscenza rigorosa dei fatti, sullo studio meticoloso delle norme e sul rispetto incondizionato dell’individuo. È un’opera illuminante per capire come la passione civile possa coniugarsi con il pragmatismo e la razionalità.

“I doveri della libertà” (Laterza)

Scritto insieme alla giornalista Giovanna Casadio per la casa editrice Laterza, “I doveri della libertà” affronta uno dei temi più urgenti e dibattuti della modernità: il rapporto tra libertà individuale e dovere civico.

In un’epoca in cui il concetto di libertà viene frequentemente ridotto a un’assenza di vincoli o a una lista interminabile di pretese individuali, Emma Bonino ribadisce con forza la necessità di riscoprire il valore della responsabilità collettiva. L’autrice sostiene che nessun diritto può sopravvivere a lungo se non viene alimentato da un parallelo senso del dovere nei confronti della comunità. Nel volume vengono analizzate con severità lucida le fragilità del sistema democratico, la disattenzione per il bene comune e l’illusione di poter fruire delle garanzie di libertà senza partecipare attivamente alla loro difesa. Attraverso un dialogo serrato e profondo, Bonino invita i lettori a non considerare mai la democrazia come un bene acquisito per sempre.

“A che ci serve l’Europa” (Marsilio)

Firmato con Pier Virgilio Dastoli e Luca Cambi, con la prefazione di Romano Prodi, “A che ci serve l’Europa” (Marsilio) rappresenta una delle testimonianze più incisive sul ruolo dell’integrazione comunitaria di fronte alle sfide del nostro tempo.

In questo saggio, l’autrice torna a difendere con vigore l’ideale europeo di fronte alle spinte sovraniste, agli scetticismi e alle derive nazionaliste. Bonino riprende la grande eredità morale e politica del Manifesto di Ventotene, ponendosi domande cruciali sull’efficacia dell’Unione Europea di fronte ai grandi nodi del XXI secolo: dai cambiamenti climatici ai flussi migratori, fino alle crisi geopolitiche internazionali.

Pur non risparmiando critiche costruttive alle burocrazie di Bruxelles e alle lentezze decisionali delle istituzioni europee, il testo dimostra come la risposta ai problemi globali risieda in un’Europa più coesa, federale e coraggiosa. È un volume indispensabile per le nuove generazioni che vogliono capire le ragioni profonde della nostra identità continentale.

L’eredità civile attraverso la pagina scritta

Rileggere la saggistica di Emma Bonino significa confrontarsi con un’intellettuale e una leader capace di guardare oltre le scadenze elettorali o la convenienza del momento. Le sue pagine insegnano che essere in minoranza non significa avere torto, e che la difesa dei diritti umani richiede tenacia, studio e disponibilità al confronto anche duro.

La sua bibliografia lascia un messaggio chiaro e attualissimo: la democrazia e le libertà civili sono cantieri sempre aperti che richiedono l’impegno costante di ciascun cittadino. I suoi libri restano testimonianze preziose per chiunque desideri nutrire il proprio spirito critico e continuare a credere nella forza delle idee e dei diritti universali.