Addio a Emma Bonino: una vita spesa per la libertà, i diritti e la dignità umana

Si è spenta a 78 anni Emma Bonino, simbolo della lotta per i diritti civili, l’autodeterminazione e la dignità umana. Un’eredità di coraggio e libertà.

L’Italia e l’Europa dicono addio a una delle figure più coraggiose, influenti e coerenti del panorama civile e politico contemporaneo: si è spenta all’età di 78 anni Emma Bonino. Con la sua scomparsa si spegne non soltanto una storica leader radicale e fondatrice di +Europa, ma una vera e propria icona della lotta per i diritti umani, l’autodeterminazione dei corpi, la giustizia internazionale e la libertà individuale.

Emma Bonino ha rappresentato per oltre mezzo secolo la testimonianza vivente di come la politica possa e debba essere uno strumento al servizio della dignità umana. La sua narrazione personale e pubblica è sempre stata legata a un principio cardine: la difesa intransigente di chi non ha voce, dei diritti delle minoranze e della libertà di scelta.

Le prime battaglie di Emma Bonino: il corpo delle donne e la disobbedienza civile

La storia civile di Emma Bonino affonda le sue radici negli anni Settanta, quando, al fianco di Marco Pannella e del Partito Radicale, trasformò radicalmente il dibattito sui diritti civili in Italia. In un Paese ancora profondamente ancorato a schemi patriarcali e conservatori, Bonino posò lo sguardo su questioni fino ad allora considerate taboo o relegate alla sfera privata: la legalizzazione dell’aborto, il divorzio, la contraccezione.

Le sue azioni di disobbedienza civile non furono mai atti dimostrativi fine a se stessi, bensì gesti d’amore verso la legalità e la salute delle donne. Si autodenunciò per aver praticato interruzioni volontarie di gravidanza clandestine, rischiando la prigione pur di mettere a nudo l’ipocrisia di uno Stato che voltava le spalle a migliaia di donne costrette a rischiare la vita. Quella battaglia portò storicamente all’approvazione della Legge 194 nel 1978 e alla successiva vittoria nel referendum, segnando un punto di non ritorno per la società italiana. Da quel momento, il corpo della donna cessò di essere un campo di conquista ideologico per diventare il simbolo primario della libertà e della responsabilità individuale.

Dall’Italia al mondo: la difesa globale dei diritti umani

L’impegno di Emma Bonino non è mai rimasto confinato all’interno dei soli confini nazionali. La sua visione radicale — nel senso più nobile ed etimologico del termine, ovvero andare alle radici dei problemi — l’ha portata a diventare una figura di riferimento assoluto per le grandi cause umanitarie internazionali.

Come Commissaria Europea per l’Aiuto Umanitario negli anni Novanta, Bonino portò la diplomazia dei diritti nei luoghi più martoriati del pianeta: dalla Bosnia devastata dalla guerra al Ruanda dilaniato dal genocidio, fino all’Afghanistan oppresso dal regime dei talebani. Proprio in Afghanistan, quando gran parte del mondo tendeva a ignorare la drammatica condizione femminile, Emma Bonino denunciò con fermezza la segregazione delle donne, arrivando perfino a essere arrestata a Kabul per aver documentato e mostrato le violazioni commesse dai talebani.

Tra le sue battaglie più memorabili figurano la campagna mondiale contro le mutilazioni genitali femminili, la lotta per la moratoria universale della pena di morte guidata attraverso l’associazione Nessuno Tocchi Caino, e il fondamentale contributo alla nascita della Corte Penale Internazionale. Per Emma Bonino, i diritti umani non erano un concetto astratto o negoziabile, ma un imperativo etico universale da difendere senza distinzioni geografiche o ideologiche.

La malattia vissuta come atto politico e la dignità del fine vita

Negli ultimi anni della sua vita, Emma Bonino ha affrontato una delle sue sfide più personali con lo stesso identico coraggio che aveva contraddistinto tutta la sua carriera pubblica. Quando nel 2015 annunciò di avere un tumore ai polmoni – da lei ribattezzato senza timori “il maffioso” -, decise di non nascondersi. Invece di ritirarsi a vita privata, scelse di condividere pubblicamente la sua battaglia, continuando a frequentare le aule del Senato e a partecipare ai dibattiti culturali con la testa scoperta per via delle terapie.

Quel gesto fu un ennesimo atto politico e pedagogico. Normalizzare la malattia e mostrare la vulnerabilità del corpo senza perdere un briciolo di dignità significò dare voce a milioni di pazienti oncologici. Negli ultimi anni ha continuato a battersi per il diritto al fine vita, per l’eutanasia legale e per il rispetto della volontà del paziente, riaffermando che l’individuo deve rimanere sovrano del proprio destino fino all’ultimo respiro.

L’eredità culturale e politica di una pasionaria della libertà

“Emma Bonino non c’è più e questo paese ha molti debiti verso di lei e ora verso la sua memoria.” Così la ricorda la scrittirce Loredana Lipperini sui suoi profili social. Con la scomparsa di Emma Bonino si chiude una pagina memorabile della storia contemporanea dei diritti, ma si apre la responsabilità di custodirne e proseguirne l’eredità intellettuale. La sua figura ci ricorda che nessun diritto è conquistato per sempre e che la libertà richiede vigilanza, coraggio e passione quotidiana.

A prescindere da qualsiasi posizione politica, rendiamo omaggio a una donna che ha fatto della parola, del dialogo rigoroso, della disobbedienza civile e dell’azione culturale le sue armi più affilate. Emma Bonino lascia in eredità alle nuove generazioni un insegnamento fondamentale: non aver mai paura di essere in minoranza quando si difende la giustizia, e credere fermamente che un singolo individuo, armato di idee e determinazione, possa davvero cambiare la storia.