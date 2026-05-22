Arriva in libreria “L’esilio”, un libro su Steve Jobs che insegna il valore del fallimento

Scopri “Steve Jobs. L’esilio” di Geoffrey Cain : il racconto degli anni alla NeXT e di come il fallimento abbia trasformato il genio.

La storia di Steve Jobs viene comunemente raccontata dividendo la sua vita in due tempi ben distinti: da un lato l’inarrestabile ascesa del giovane e audace fondatore della Apple, dall’altro il trionfale ritorno del visionario capace di salvare l’azienda dal baratro e dare vita a dispositivi rivoluzionari come l’iPod, l’iPhone e l’iPad.

In mezzo a queste due epoche d’oro, tuttavia, si spalanca un vuoto temporale di ben dodici anni, una lunga parentesi iniziata con il traumatico allontanamento da Cupertino nel 1985 e spesso liquidata sbrigativamente in poche righe dalle biografie tradizionali.

Proprio in questo cono d’ombra si immerge il nuovo saggio del pluripremiato giornalista Geoffrey Cain, intitolato “Steve Jobs. L’esilio – La storia mai raccontata di NeXT e la rinascita di un visionario americano”, in arrivo nelle librerie italiane il 22 maggio 2026 grazie a Egea.

Pubblicato a quindici anni dalla scomparsa del genio dell’informatica, il volume si propone come il tassello mancante e definitivo per comprendere appieno la leggenda di una delle figure che ha più profondamente segnato la nostra società.

Steve Jobs, il laboratorio di NeXT e la pedagogia della sconfitta

Il nucleo profondo del lavoro di Geoffrey Cain non risiede nella semplice aggiunta di un capitolo cronologico alla vita del fondatore di Apple, ma nel tentativo – perfettamente riuscito – di spostare radicalmente il baricentro del personaggio. L’autore dimostra come il fallimento, l’ossessione e l’umiliazione non siano stati incidenti di percorso da dimenticare, bensì il vero, potente motore della trasformazione di Jobs.

Ricostruendo la storia di NeXT – la società fondata da Steve Jobs subito dopo la sua estromissione da Cupertino – Cain ci porta all’interno di un’esperienza totalizzante: “Non un semplice intermezzo tra due successi, ma un laboratorio umano e imprenditoriale: una stagione di ambizioni smisurate, errori strategici, quasi bancarotte e intuizioni decisive.”

Quelli trascorsi alla guida di NeXT sono stati anni indubbiamente complessi. Al contrario di quanto si possa pensare, questo cosiddetto “decennio perduto” ha rappresentato la palestra più dura e formativa per l’uomo e per l’imprenditore.

È in questo esilio forzato che si forgia il Jobs maturo. Costretto a fare i conti con la sconfitta, il prodigio impulsivo degli inizi impara faticosamente a distinguere l’essenziale dal rumore di fondo, a modificare il proprio metodo e a trasformare la sua viscerale ossessione per la perfezione in una concreta capacità di ricostruzione. Un Jobs più umano, fragile e credibile

Perché questo libro riesce a scardinare la narrazione classica del mito di Cupertino? La risposta risiede nell’eccezionale qualità del materiale documentario raccolto dall’autore. Attingendo a fonti in gran parte inedite, a preziosi documenti aziendali e a interviste dirette con i veri protagonisti di quella stagione, l’inchiesta di Geoffrey Cain restituisce ai lettori un ritratto di Steve Jobs profondamente distante dall’iconografia patinata e inflazionata a cui siamo abituati.

Dalle pagine del saggio emerge una figura meno levigata, decisamente più complessa e intimamente umana. Viene descritto un uomo spesso difficile da sopportare per i suoi collaboratori, talvolta accecato dal miraggio della perfezione totale, capace sia di intuizioni formidabili che di errori clamorosi e devastanti. Ma è proprio questa sua intrinseca vulnerabilità a rendere il Jobs di Cain immensamente più credibile.

L’obiettivo del giornalista non è affatto quello di demolire il mito, quanto piuttosto quello di ricostruirlo su basi storiche e psicologiche assai più solide. Non ci troviamo di fronte al racconto celebrativo di un genio infallibile, bensì alla parabola profondamente formativa di un leader che diventa pienamente tale solo attraversando il tunnel delle sconfitte, delle umiliazioni e di un durissimo apprendistato sul campo.

Il legame indissolubile con il futuro di Apple

Un aspetto storico fondamentale evidenziato nel saggio riguarda il ruolo di NeXT, un’azienda che, pur non avendo mai registrato un grande successo dal punto di vista puramente commerciale, si rivelerà imprescindibile per il destino stesso della Apple. Quando nel 1996 l’azienda della Mela, intrappolata in una crisi profonda, decide di acquistare la NeXT, compie un’operazione che va ben oltre il semplice rilevamento di una tecnologia avanzata.

In quel preciso momento, Apple compra la base tecnica e culturale della propria imminente rinascita e, soprattutto, sancisce il ritorno a casa del proprio fondatore. In altre parole, è proprio tra le mura dell’esilio che viene scritto e preparato il secondo, straordinario atto della leggenda di Steve Jobs.

Una riflessione universale sulla natura dell’innovazione

Guardando l’opera in controluce, ci si accorge che “Steve Jobs. L’esilio” non si limita a esplorare i confini di una singola biografia personale. Il libro di Cain possiede una portata più ampia e universale: spiega in modo lucido e realistico come nascono e si sviluppano concretamente le grandi innovazioni nella nostra società. L’innovazione, ci ricorda l’autore, non segue mai una linea retta, netta e priva di ostacoli. Al contrario, essa trae la propria linfa vitale da deviazioni improvvise e cambi di rotta inaspettati, inciampi dolorosi e inevitabili errori di valutazione, intuizioni premature rispetto ai tempi e ritorni inattesi sulla scena.

Per tale ragione, il “decennio perduto” smette di essere una nota a piè di pagina e si impone come il vero centro dell’intera parabola di Jobs : il periodo esatto in cui un apparente fallimento imprenditoriale prepara il terreno per una delle più maestose rinascite nella storia della tecnologia mondiale.

L’autore e l’edizione italiana

L’autore di questa approfondita inchiesta, Geoffrey Cain, è un corrispondente e scrittore di rilievo internazionale. Nella sua prestigiosa carriera ha intervistato leader politici mondiali, dissidenti e fondatori di aziende tecnologiche. Tra le sue opere precedenti spicca Samsung Rising (inserito nella rosa dei candidati per il premio McKinsey Business Book of the Year del Financial Times) e The Perfect Police State (nominato «Book of the Day» dalla National Public Radio statunitense).

Cain collabora regolarmente con testate del calibro di The Wall Street Journal, Time, The Economist e Wired, ed è stato ospite sui canali CNN e Bloomberg TV, oltre a svolgere attività di consulenza per dirigenti e funzionari pubblici sui temi dell’innovazione.

L’edizione italiana del libro, pubblicata da Egea, si arricchisce ulteriormente grazie alla presenza di un saggio introduttivo firmato da Diego Piacentini. Il volume, composto da 376 pagine, rappresenta un’opportunità imperdibile per tutti i lettori che desiderano osservare da vicino Steve Jobs nel suo momento più fragile, intimo e formativo. Un libro che mostra come un uomo possa imparare, proprio attraverso la caduta, a plasmare in modo definitivo il proprio destino.

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