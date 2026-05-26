“Le terme dell’Indirizzo”, il giallo di Cristina Cassar Scalia che ci insegna a guardare gli invisibili

Vanina Guarrasi, la straordinaria vicequestore nata dalla penna di Cristina Cassar Scalia, è indubbiamente uno dei personaggi letterari più amati negli ultimi anni, capace di trasformare Catania e la Sicilia in un palcoscenico noir indimenticabile. Oggi, l’autrice netina torna a conquistare le librerie con “Le terme dell’Indirizzo“, pubblicato da Einaudi Stile Libero, un romanzo potente che ha immediatamente scalato i vertici delle classifiche italiane.

Scopriamone la trama, analizziamo le ragioni di un successo editoriale travolgente e rilfettiamo sulle profonde lezioni umane e civili che questa storia porta con sé.

Un successo fulmineo: il fenomeno Cassar Scalia in cima alle classifiche

Lanciato sul mercato a maggio, “Le terme dell’Indirizzo” ci ha messo pochissimi giorni a compiere la sua scalata. Il romanzo ha debuttato direttamente al primo posto nelle classifiche dei libri più venduti (come rilevato dai dati IBS e dalle principali catene di librerie italiane), superando i bestseller internazionali e confermando Cristina Cassar Scalia come una delle regine assolute del giallo contemporaneo.

Ma qual è il segreto di questo successo? La risposta risiede nella capacità unica dell’autrice di fondere l’accuratezza della procedura investigativa con un’umanità calda e vibrante. L’Italia intera si è innamorata della squadra mobile di Catania non solo per la risoluzione dei casi, ma per la quotidianità dei suoi membri: i pranzi a base di prelibatezze locali, i dialoghi serrati in un dialetto siciliano colto e mai caricaturale, e le fragilità personali che rendono ogni personaggio straordinariamente tridimensionale.

La trama de “Le terme dell’Indirizzo”

La storia si apre in un momento di insolita serenità per Vanina. La sua estate scorre “quasi felice” e persino la tormentata relazione con il magistrato Paolo Malfitano sembra aver finalmente trovato un equilibrio stabile e confortante. È domenica, e la squadra si è riunita per festeggiare il compleanno dell’immancabile ex commissario Biagio Patanè. Tuttavia, nel mondo del noir la quiete è solo il preludio alla tempesta.

La vibrazione del telefono interrompe la festa: l’ispettore capo Carmelo Spanò comunica il ritrovamento del corpo senza vita di un clochard. L’omicidio di un senzatetto, un uomo ai margini della società apparentemente privo di un passato rilevante, trascina Vanina e i suoi in un’indagine complessa.

Per risolvere il mistero, la vicequestore dovrà scavare nella memoria storica di Catania, trovando risposte tra le suggestive rovine delle Terme romane dell’Indirizzo, in piazza Currò. Un’esplorazione profonda che riporterà alla luce una vicenda dimenticata da decenni, intrecciando episodi del passato con colpe mai espiate, fino a un finale mozzafiato che – come già sottolineato dai primi accaniti lettori – lascia addosso un’ansia magnetica e il desiderio immediato del capitolo successivo.

Perché leggerlo: cosa ci insegna “Le terme dell’Indirizzo”

Andando oltre la superficie della trama poliziesca, l’ultimo romanzo di Cristina Cassar Scalia si rivela una lettura preziosa per diverse ragioni. Innanzi tutto per la volontà di ridare dignità agli invisibili: scegliere come vittima un clochard significa accendere i riflettori su chi, nella quotidianità frenetica delle nostre città, è spesso ridotto a un’ombra indistinta. Cassar Scalia ci ricorda che dietro ogni persona che vive per strada si nasconde un labirinto di dignità, affetti perduti e storie che meritano di essere ascoltate e onorate. Cercare la giustizia per un senzatetto con la stessa dedizione che si riserverebbe a un potente è la prima grande lezione di uguaglianza ed empatia del libro.

Il titolo stesso evoca un luogo reale e straordinario: il complesso termale romano nel cuore di Catania. Il romanzo ci insegna che i luoghi che abitiamo sono fatti di strati di memoria. Così come la città moderna poggia sulle rovine romane, la verità del presente è indissolubilmente legata alle azioni del passato. Nulla si cancella davvero; i segreti sepolti prima o poi reclamano la luce, e ignorarli non fa che prolungarne l’ombra sul nostro presente.

Uno dei punti di forza emotivi del romanzo è la complicità inossidabile tra Vanina Guarrasi e l’anziano Biagio Patanè. Il loro rapporto dimostra come la freschezza e l’istinto delle nuove generazioni abbiano un disperato bisogno dell’esperienza, della memoria storica e della saggezza di chi è venuto prima. Insieme, l’anziano poliziotto in pensione e la giovane vicequestore formano un nucleo indissolubile, capace di decodificare l’anima più profonda e complessa della Sicilia.

Una lettura imperdibile per ritrovare se stessi

“Le terme dell’Indirizzo”, oltre ad essere un giallo, è un affresco sociale, un viaggio sentimentale in una Sicilia bellissima e dolente, e una profonda riflessione sulla giustizia. Cristina Cassar Scalia ha firmato un’opera matura, capace di intrattenere con intelligenza e, allo stesso tempo, di educare lo sguardo del lettore a non voltarsi mai dall’altra parte di fronte al dolore e alle ferite degli altri. Un libro imperdibile, che conferma come la grande letteratura di genere possa essere lo specchio più fedele e illuminante della nostra società.