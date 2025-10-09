Lo scrittore ungherese László Krasznahorkai vince il Premio Nobel per la Letteratura 2025

Il Premio Nobel per la letteratura 2025 viene assegnato allo scrittore ungherese László Krasznahorkai “per la sua opera avvincente e visionaria che, nel mezzo del terrore apocalittico, riafferma il potere dell’arte”. Si trattava di uno degli autori favoriti alla vigilia.

Chi è László Krasznahorkai

László Krasznahorkai è uno scrittore e sceneggiatore ungherese, nato a Gyula il 5 gennaio 1954. È considerato dalla critica come il più importante scrittore ungherese vivente e uno tra i maggiori autori europei.

Già vincitore dell’International Booker Prize, László Krasznahorkai è noto per i suoi romanzi dalla prosa fiume e dall’intensità visionaria. “Melancolia della resistenza” e “Satantango” sono letture impegnative ma profondamente ricompensanti, tanto che Krasznahorkai viene spesso paragonato a Beckett o a Kafka per il suo pessimismo cosmico e la sua radicale poetica del tempo.

La sua opera è nota per la prosa complessa, le frasi lunghe e ipnotiche, e per i temi che spesso ruotano attorno all’Apocalisse, alla decadenza e alla malinconia.

I libri più famosi di László Krasznahorkai

Tra le sue opere più celebri tradotte in italiano figurano:

Satantango (Sátántangó, 1985): Il suo romanzo d’esordio, che lo ha portato alla notorietà internazionale.

Melancolia della resistenza (Az ellenállás melankóliája, 1989): Un’opera che approfondisce i temi dell’alienazione e del crollo sociale.

Guerra e guerra (Háború és háború, 1999)

Seiobo è discesa quaggiù (Seiobo járt odalent, 2008)

Il ritorno del barone Wenckheim (Báró Wenckheim hazatér, 2016)

Altri premi e collaborazioni

Anoc prima di aggiudicarsi il Premio Nobel per la Letteratura, László Krasznahorkai aveva già ricevuto numerosi premi internazionali, tra cui l’International Man Booker Prize nel 2015 per l’insieme della sua opera, e il National Book Award for Translated Literature nel 2019, per “Il ritorno del barone Wenckheim”.

László Krasznahorkai è anche uno sceneggiatore e ha collaborato a lungo con il regista ungherese Béla Tarr per la realizzazione cinematografica di molti dei suoi romanzi, tra cui i film acclamati “Satantango” e “Le armonie di Werckmeister”.