“La gioia è un duro lavoro”, Gio Evan ci spiega perché la felicità è un atto di resistenza

C’è una frase che spesso sentiamo ripetere come un mantra della modernità: “Sii felice”. Un imperativo che, invece di liberare, finisce per schiacciarci sotto il peso di un’aspettativa irrealistica. Gio Evan, artista poliedrico, poeta dei social e ricercatore spirituale, decide di cambiare prospettiva. Con il suo nuovo libro “La gioia è un duro lavoro” Evan ci invita a guardare nel giardino delle nostre mancanze per trovarvi i fiori più preziosi.

Una storia intima tra realtà e sogno

Il cuore pulsante dell’opera è un confronto intimo e struggente: quello tra un figlio e la madre assente. In una sorta di “Ave Maria” ribaltata e trasformatrice, Evan mette in scena un monologo che si fa dialogo. La madre, figura centrale nella formazione emotiva di ogni individuo, non è qui un’entità perduta nel passato, ma una presenza che risponde dal giardino di casa, dalle pieghe del vento, dalle forme della natura che, secondo le tradizioni sciamaniche tanto care all’autore, sanno farsi veicolo di messaggi ancestrali.

Questa conversazione non è fatta di rimpianti, ma di un’indagine profonda sulla perdita, sul perdono e, soprattutto, sull’amore rimandato. È qui che risiede il primo grande insegnamento del libro: la gioia non nasce dall’assenza di dolore, ma dalla capacità di attraversarlo e di rielaborarlo.

Sempre scortato dalla sua prosa poetica, in questo libro Gio Evan si confronta con la scomparsa della madre, cercando un senso alla sua assenza e intrecciando il dolore all’educazione spirituale ricevuta dal suo maestro. Una storia intima, sospesa tra realtà e sogno, che racconta come anche una sola mattina possa bastare per riprendersi tutto l’amore mancato. Una mattina in cui, come un’assenza vivissima, la propria madre aiuta a ricordare se stessi.

Perché la gioia è un duro lavoro?

Il titolo è una dichiarazione d’intenti. Siamo abituati a pensare al lavoro come a qualcosa di faticoso, spesso alienante, legato al profitto. Evan riprende questo concetto e lo applica allo spirito. La gioia non è un regalo che cade dal cielo; è una disciplina. È lo sforzo consapevole di scegliere la luce anche quando il buio sembra prevalere.

È un “lavoro” perché richiede attenzione, dedizione e la volontà di non cedere al cinismo. In un’epoca dominata dal pessimismo e dalla lamentela facile, decidere di coltivare la gioia diventa un atto rivoluzionario, una forma di resistenza pacifica ma determinata.

La prosa poetica di Gio Evan

Chi segue Gio Evan sa che la sua scrittura non è mai convenzionale. La sua prosa è intrisa di poesia, fatta di metafore luminose e di giochi di parole che non sono mai fini a se stessi, ma servono a scardinare le nostre certezze logiche per arrivare dritti al sentimento.

In La gioia è un duro lavoro, la parola si fa strumento di guarigione. Ogni capitolo è un passo in un sentiero di consapevolezza dove il lettore è invitato a rallentare. Evan non scrive per chi ha fretta di finire un libro, ma per chi ha bisogno di fermarsi a respirare tra una riga e l’altra.

La spiritualità del quotidiano

Il libro si inserisce perfettamente nella collana “Fluo” di Feltrinelli, dedicata a voci contemporanee capaci di intercettare il cambiamento. Evan ci ricorda che la spiritualità non abita solo nei templi o nei luoghi di ritiro, ma nel modo in cui guardiamo un albero, nel modo in cui onoriamo i nostri ricordi e nel coraggio di dire “ti amo” a chi non c’è più, certi che quel messaggio arriverà a destinazione.

Attingendo alle tradizioni sciamaniche, l’autore ci suggerisce che l’anima può prendere in prestito qualsiasi forma della natura per parlarci. Questa visione animista del mondo restituisce sacralità a ogni istante, trasformando una semplice passeggiata all’alba dei trent’anni in un viaggio iniziatico.

Perché è un libro necessario

“La gioia è un duro lavoro” è un libro necessario per chi si sente smarrito nel rumore di fondo della società digitale. È un invito a riappropriarsi del proprio tempo interiore. In un momento storico in cui la salute mentale e il benessere emotivo sono finalmente al centro del dibattito, Gio Evan offre una guida poetica per navigare le acque agitate dell’anima.

Non è un manuale di self-help, ma un racconto di trasformazione. Ci insegna che la felicità non è un traguardo da raggiungere per poi riposarsi, ma un muscolo da allenare ogni giorno. È la fatica più bella che si possa intraprendere: quella di restare umani, restare sensibili, restare capaci di stupore.

Se siete disposti a “sporcarvi le mani” nel giardino della vostra esistenza, se volete imparare a potare i rami secchi del passato per far fiorire un presente più consapevole, allora lasciatevi guidare dalle parole di Gio Evan. Scoprirete che, sì, la gioia è un duro lavoro, ma è l’unica impresa per cui valga davvero la pena lottare.

Scopri “A piedi il mondo” di Gio Evan, una canzone-poesia sugli amori inaspettati