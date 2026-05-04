“La cura”, il nuovo libro di Concita De Gregorio ci insegna che nessuno si salva da solo

Esce il 5 maggio “La cura” il libro in cui Concita De Gregorio trasforma la fragilità in forza: un viaggio corale che insegna come occuparsi degli altri sia l’unico modo per salvare se stessi.

C’è una parola che, negli ultimi anni, è stata spesso svuotata del suo senso più profondo, ridotta a slogan o a concetto astratto. Quella parola è “cura”. Eppure, nel nuovo volume edito da Einaudi “La cura” in uscita il 5 maggio, Concita De Gregorio compie un’operazione culturale e umana necessaria: restituisce alla “cura” la sua dimensione di azione, di scelta politica e, soprattutto, di legame indissolubile tra gli esseri umani.

Già nel titolo, “La cura”, è racchiuso l’insegnamento fondamentale che attraversa l’intera opera: non esiste esistenza che possa prescindere dall’altro. Curare è un modo di stare al mondo.

“La cura” di Concita De Gregorio

“La cura” di Concita De Gregorio è un viaggio intimo e toccante che ribalta completamente la narrazione tradizionale della sofferenza. Al centro del racconto c’è una donna che, in un giorno d’agosto, si prepara a un’assenza forzata lasciando ai figli una lettera di istruzioni quotidiane, simbolo di un amore che cerca di organizzare il futuro anche nell’incertezza del ritorno.

Tuttavia, il testo chiarisce subito di non essere il diario di una malattia, ma una testimonianza corale di umanità. Attraverso il rigore della terapia, l’autrice giunge a una consapevolezza preziosa: poiché il dolore è inevitabile, l’unico modo per attraversare il buio è armarsi di bellezza, leggerezza e allegria.

Il libro diventa così una “sinfonia di voci” dove la storia della protagonista si intreccia con quelle degli altri: pazienti carismatiche, medici che non dimenticano le radici e infermieri che curano con il canto. In questo scambio continuo, emerge l’insegnamento cardine dell’opera: prendersi cura degli altri è l’unico modo per prendersi cura di sé. Tra risate improvvise e piccoli gesti quotidiani, l’autrice ci invita a scoprire la nostra identità attraverso le storie degli altri, ricordandoci che, nella fragilità, nessuno si salva mai da solo.

Il senso di un titolo-manifesto

Perché chiamare un libro semplicemente “La cura”? La scelta di Concita De Gregorio è radicale. Il titolo ci ricorda che siamo, per definizione, esseri fragili e mancanti. L’insegnamento che il libro ci offre fin dalla copertina è che la cura è l’unica risposta possibile alla solitudine.

Non si tratta solo di accudire chi è malato o debole, ma di “prendersi cura” delle parole, delle relazioni, dei luoghi e della memoria. È un invito a smettere di guardare solo al proprio io per riscoprire il “noi”.

Perché leggere questo libro oggi?

Leggere questo libro rappresenta una sosta necessaria. Si tratta di un libro necessario per riscoprire il valore della fragilità: spesso nascondiamo le nostre debolezze per paura di apparire inadeguati. De Gregorio ci mostra che è proprio nella crepa, nella ferita, che nasce il bisogno dell’altro e, di conseguenza, la possibilità della bellezza.

Il nuovo libro di Concita De Gregorio aiuta a capire che la cura è una responsabilità collettiva. Prendersi cura del bene comune, dell’ambiente o di un estraneo in difficoltà è ciò che ci rende veramente umani. La scrittura è, essa stessa, una forma di cura. Pulita, precisa, mai retorica, capace di toccare corde profonde senza mai scadere nel sentimentalismo.

Cosa ci insegna l’opera

L’insegnamento più prezioso che traiamo da questa lettura è che la cura è una forma di resistenza. In un sistema che premia il profitto e l’efficienza, dedicare tempo e attenzione a qualcuno o a qualcosa senza aspettarsi nulla in cambio è un atto rivoluzionario.

Il libro ci insegna che curare significa “esserci”, abitare il presente con consapevolezza. Ci insegna che la cura richiede pazienza, costanza e, soprattutto, il coraggio di restare anche quando sarebbe più facile andarsene. Come scrive l’autrice, la cura è quella forza silenziosa che tiene insieme i pezzi del mondo quando tutto sembra andare in frantumi.

“La cura” è un’esperienza da assimilare. Ci lascia con la consapevolezza che, sebbene la sofferenza faccia parte della vita, non siamo destinati ad affrontarla da soli.

Concita De Gregorio ci consegna uno strumento per interpretare il nostro tempo con occhi diversi, più attenti e più dolci. È un appello alla gentilezza e alla presenza, un promemoria essenziale: la nostra unica salvezza risiede nella capacità di tendere la mano e di lasciarsi, a nostra volta, curare.

Un libro fondamentale per chiunque cerchi una bussola in questi tempi incerti, un elogio di tutto ciò che ci rende profondamente, e meravigliosamente, umani.