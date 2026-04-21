“Un insolito negozio di sogni e vinili”, quando la musica cura le ferite dell’anima

Dal 21 aprile le librerie italiane accolgono un caso editoriale che ha già conquistato la Corea e che si appresta a commuovere i lettori di tutto il mondo: “Un insolito negozio di sogni e vinili“, scritto a quattro mani da Lim Jin Pyung e Koh Hee Eun. Un romanzo che non è solo una storia, ma una ballata sulla resilienza, sul lutto e sull’inaspettata bellezza dei nuovi inizi.

“Un insolito negozio di sogni e vinili”

La narrazione si apre su un silenzio assordante: quello di Jeongwon, un giovane uomo che ha visto la propria vita andare in frantumi. Dopo aver perso i genitori e il fratello minore in una tragedia che non lascia spazio a spiegazioni, Jeongwon si ritrova circondato da un vuoto insostenibile. La solitudine è un peso troppo grande, e la decisione è presa: farla finita.

Tuttavia, prima di congedarsi dal mondo, resta un ultimo compito, un atto di amore e di rispetto verso chi non c’è più. Suo padre era un collezionista appassionato, un uomo che curava i suoi dischi in vinile come tesori preziosi. Jeongwon decide così di aprire un piccolo negozio in un quartiere periferico di Seul, con un unico obiettivo: trovare una nuova casa per ogni singolo disco, affidandoli a mani capaci di amarli quanto le amava suo padre.

Il negozio senza insegna dove si ritrovano gli “esiliati”

Il negozio di Jeongwon non ha un’insegna appariscente, non segue le logiche del marketing moderno; è un posto “scalcagnato” e autentico. Eppure, proprio come una frequenza radiofonica che si sintonizza sul battito del cuore, il negozio attira a sé persone che condividono la stessa condizione del protagonista: sono vite graffiate.

Proprio come i vinili di seconda mano, che portano su di sé i segni del tempo, i solchi dell’usura e qualche fruscio di troppo, anche i clienti che varcano quella soglia portano i segni delle proprie battaglie invisibili. Tra gli scaffali carichi di musica, storie di fallimenti, amori perduti e sogni infranti si intrecciano, trasformando quel piccolo locale in un rifugio dell’anima.

Perché la letteratura coreana ci parla così da vicino

Negli ultimi anni, la narrativa coreana (la cosiddetta K-Literature) ha saputo intercettare un bisogno universale: quello di ritrovare l’umanità nei piccoli gesti. Dopo il successo di titoli come La biblioteca dove tutto è possibile, questo romanzo si inserisce nel filone del “healing fiction” (narrativa di guarigione).

Lim Jin Pyung e Koh Hee Eun utilizzano una prosa delicata, quasi sussurrata, per affrontare temi enormi come il suicidio e la perdita. Non c’è voyeurismo nel dolore, ma una profonda empatia. Gli autori ci ricordano che, sebbene la vita possa “graffiarci” come una puntina difettosa su un disco, la melodia che ne scaturisce può ancora essere di una bellezza struggente.

La musica come linguaggio universale

Il vero protagonista del libro, insieme a Jeongwon, è il potere salvifico della musica. Il romanzo ci invita a riflettere su come una canzone possa dire ciò che le parole non riescono a formulare. La musica ha infatti il potere di riconnetterci con il passato, evocando profumi e volti che credevamo perduti, di creare legami nel presente, perché condividere un ascolto significa condividere una parte di sé, e di offrire una speranza per il futuro, dimostrando che anche da un mucchio di “vecchie cose” può nascere una nuova comunità.

Un invito all’ascolto

“Un insolito negozio di sogni e vinili” è un libro da leggere con il ritmo lento di un 33 giri. Ci insegna che nessuno è davvero solo finché c’è una storia da raccontare o un disco da ascoltare. È un monito a guardare con tenerezza alle nostre cicatrici, perché sono proprio quei graffi a renderci unici, esattamente come quei vinili che, nonostante tutto, continuano a suonare la loro musica migliore.

Se cercate una storia che vi abbracci, che vi faccia piangere e poi sorridere alla vita, l’appuntamento è in libreria. Lasciatevi guidare tra le strade di Seul, entrate nel negozio senza insegna e cercate il vostro disco: potreste scoprire che la traccia che stavate cercando parla proprio di voi.

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