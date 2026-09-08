“Il linguaggio segreto delle carezze”: il caso editoriale Thrity Umrigar ci spiega il potere del perdono

Tra i segreti di famiglia e le ferite del passato, “Il linguaggio segreto delle carezze” di Thrity Umrigar è un romanzo sul grande potere del perdono.

“Il linguaggio segreto delle carezze” (titolo originale The Museum of Failures), scritto dalla pluripremiata autrice indiano-americana Thrity Umrigar, è un romanzo sull’amore, l’accettazione, il sacrificio. Attraverso una prosa lirica e spietatamente sincera, Umrigar tesse una sinfonia di sentimenti contrastanti, esplorando il delicato confine tra il rancore, i segreti inconfessabili e la speranza della riconciliazione. Ma di cosa parla esattamente questo libro, uscito a luglio e tra i più letti in Italia, e perché sta conquistando così tanto il cuore di lettori e critica?

Il linguaggio segreto delle carezze: un viaggio tra le ombre del passato

La storia ruota attorno a Remy Wadia, un uomo di origini parsi che da anni ha lasciato l’India e la nativa Bombay per trasferirsi negli Stati Uniti, in Ohio. Questa fuga geografica è stata per lui anche e soprattutto una fuga emotiva: Remy ha cercato di mettere quanta più distanza possibile tra sé e sua madre, Shirin. Nella sua memoria, Shirin è una donna scostante e anaffettiva, dispensatrice di porte chiuse, liti e silenzi impenetrabili; l’esatto opposto del padre Cyrus, premuroso e solare, che per Remy è sempre stato una sorta di eroe.

Oggi Remy è un adulto affermato e, insieme alla moglie Kathy, è in procinto di adottare un bambino. L’imminente adozione lo riporta a Bombay, in quella che lui spesso considerava una sorta di “museo dei fallimenti”, ma le cose precipitano. Mentre la pratica si fa incerta, Remy scopre che l’anziana madre è ricoverata in ospedale, ammalata, silenziosa e apparentemente arresa alla vita.

Mettendo da parte i vecchi rancori legati all’infanzia e il senso di colpa per averla trascurata, decide di accudirla. È proprio rovistando nell’appartamento della madre, però, che Remy si imbatte in una vecchia fotografia scivolata fuori da un libro. Questo semplice pezzo di carta riporterà a galla un segreto sconvolgente, destinato a ribaltare completamente le sue certezze e a fargli rimettere in discussione tutto ciò che credeva di sapere sulla propria famiglia.

Perché leggere l’ultimo romanzo di Thrity Umrigar

Leggere Il linguaggio segreto delle carezze significa immergersi in un’epopea familiare che rifugge da facili sentimentalismi. È la lettura perfetta per chi ama esplorare le complesse dinamiche tra genitori e figli. Thrity Umrigar è magistrale nel dipingere lo spaesamento di chi, come Remy, si trova strappato tra due mondi: l’Occidente, dove ha costruito il suo futuro, e l’India, una terra dalle forti contraddizioni ma che esercita un richiamo viscerale e insopprimibile sulle radici di un individuo.

Questo romanzo va letto perché ha il coraggio di affrontare il mito dell’infallibilità genitoriale. L’autrice ci mostra genitori che non sono solo archetipi, ma esseri umani nella loro cruda fragilità, vittime a loro volta di circostanze opprimenti e scelte dolorose. Chiunque si stia interrogando su cosa significhi essere figlio o sulle enormi responsabilità dell’essere (o del diventare) genitore, troverà nelle pagine della Umrigar uno specchio intenso e profondamente autentico in cui riflettersi.

Cosa ci trasmette questo libro

Al centro dell’opera pulsa un messaggio di straordinaria forza emotiva: il potere salvifico dell’empatia e della compassione. Il libro ci trasmette la confortante consapevolezza che il passato, pur essendo immutabile nei suoi fatti crudi, può essere trasformato nel modo in cui scegliamo di interpretarlo.

Shirin e Remy ci insegnano che il silenzio, molto spesso, non equivale all’assenza d’amore, ma rappresenta piuttosto un disperato tentativo di proteggere chi amiamo dalle verità insostenibili. Quando, all’inizio del romanzo, Shirin guarda il figlio e domanda: “Il cuore smette mai di sentire il proprio battito?”, il lettore si rende conto dell’esistenza di un vocabolario sotterraneo dell’affetto umano.

Il messaggio del romanzo è catartico: la guarigione dalle ferite d’infanzia e dai traumi è un miracolo sempre possibile, a patto di aprirsi davvero all’ascolto dell’altro.

Premi, record e accoglienza della critica

Non sorprende che una narrazione di tale spessore abbia conquistato riconoscimenti e vetrine di altissimo livello. Thrity Umrigar, d’altronde, è un’autrice abituata ai vertici del mercato editoriale: il suo precedente romanzo, “Il canto dei cuori ribelli” (Honor), è stato un vero e proprio caso letterario globale, celebrato e selezionato dal celebre Reese’s Book Club capitanato da Reese Witherspoon.

Anche con Il linguaggio segreto delle carezze, la Umrigar ha raccolto elogi straordinari. Il libro si è guadagnato il titolo di “Miglior libro dell’anno” secondo l’autorevole rivista Harper’s Bazaar. La sua profonda eleganza stilistica è stata applaudita da testate regine della cultura come il New York Times e il Washington Post. Tra le molte citazioni eccellenti, spicca il parere del fuoriclasse Marlon James, vincitore del Booker Prize, che ha consacrato il libro descrivendolo come “una magistrale sinfonia di segreti e bugie, rimpianto e perdono, odio e amore”.

2

Dal punto di vista commerciale e dei record in Italia, fin dalle prime settimane dalla sua pubblicazione, l’edizione di Libreria Pienogiorno ha intrapreso una trionfale scalata delle classifiche, riuscendo a debuttare con forza nella Top 10 dei titoli più venduti di importanti store nazionali come quelli del circuito Mondadori. Un successo strameritato, che consacra in modo definitivo Thrity Umrigar come una delle voci più indispensabili della letteratura contemporanea.