“Il discepolo” di Giovanni Ferrero, un libro da leggere per riscoprire il potere salvifico dell’arte

Tra i segreti del Vaticano e il mistero di Caravaggio, “Il discepolo” di Giovanni Ferrero è un thriller colto che indaga con rara maestria le ombre dell’arte e dell’anima.

Immaginate una sera romana, di quelle in cui il sole cede lentamente il passo al blu intenso del crepuscolo e le note malinconiche di un violoncello accarezzano i giardini di Villa Medici. È proprio in questa atmosfera intrisa di bellezza, sospesa nel tempo, che si aprono le porte de “Il discepolo“, il romanzo di Giovanni Ferrero edito da Salani.

Conosciuto globalmente come uno dei capitani d’industria più illuminati e di successo, Ferrero sveste i panni del manager per indossare quelli, altrettanto congeniali, dello scrittore raffinato. Giunto alla sua ottava prova narrativa, l’autore ci dimostra come una mente abituata a guardare il mondo con il pragmatismo delle grandi strategie possa custodire un’anima profondamente poetica, capace di modulare le parole come un maestro del Seicento faceva con i pigmenti sulla tela.

“Il discepolo” di Giovanni Ferrero

Al centro della narrazione ritroviamo una vecchia conoscenza per i lettori di Ferrero: Ernest Hamilton, un pittore che sembra aver finalmente trovato la pace e l’equilibrio nella quiete del suo atelier romano. Questa apparente serenità, tuttavia, è destinata a incrinarsi quando il suo sguardo incrocia quello di Tatiana, una gallerista dell’Est Europa, esperta di icone e arte sacra. Una bellezza spiazzante, un portafoglio smarrito, poche frasi sussurrate e uno sguardo trattenuto più del dovuto strappano Ernest dal suo isolamento, mettendo in discussione ogni sua singola certezza.

Parallelamente, al di là delle mura dello Stato Vaticano, si consuma un dramma silenzioso e febbrile. Un influente prelato è impegnato a organizzare, per diretta volontà del Papa, una maestosa mostra dedicata a Caravaggio. L’obiettivo è ambizioso: utilizzare la potenza ultraterrena dell’arte per intercettare l’interesse del pubblico e ridare vigore a una Chiesa in crisi di vocazioni e consensi.

I piani, però, saltano bruscamente quando dal passato riemerge una tela sconosciuta, una primizia attribuibile proprio al genio tormentato di Michelangelo Merisi. Quest’opera si rivela immediatamente un “oggetto incandescente”, capace di scatenare appetiti pericolosi e di far tremare le fondamenta del Vaticano. Tra minacce della criminalità organizzata, un misterioso omicidio tra le mura leonine e il sospetto che l’ombra di un abile falsario si allunghi sui capolavori esposti, la traiettoria di Ernest e quella del dipinto si fonderanno in un unico, cupo disegno.

Cosa ci insegna “Il discepolo”

“Eppure continuavo a ragionare in termini di creazione, di caduta, di redenzione, come se il vocabolario di Dio fosse rimasto l’unico in grado di nominare certi abissi.”

Questa riflessione, che emerge dalle pagine del libro, racchiude l’essenza stessa dell’insegnamento di Giovanni Ferrero. Il discepolo non è un semplice thriller, ma un percorso sapienziale che offre al lettore diversi spunti di meditazione. Il primo riguarda la fragilità delle nostre fortezze mentali: Ernest Hamilton credeva di aver trovato il proprio baricentro nell’arte e nell’isolamento. Il romanzo ci insegna che nessuno è davvero un’isola e che la vita, attraverso l’amore o l’imprevisto, trova sempre il modo di scardinare le nostre difese per costringerci a evolvere.

Attraverso il costante richiamo al tenebrismo caravaggesco, l’autore ci mostra che l’oscurità non è l’opposto della luce, bensì la condizione necessaria affinché la luce possa splendere in tutta la sua verità. Sprofondare nei propri abissi personali è spesso l’unico modo per dare inizio a una vera redenzione.

Dietro la facciata dorata delle istituzioni – siano esse spirituali, artistiche o economiche – si celano spesso logiche di potere spietate. Il libro ci spinge a chiederci fino a che punto siamo disposti a scendere a compromessi con la nostra coscienza per proteggere ciò che riteniamo sacro.

Perché leggerlo? Le ragioni per non perderlo

Se siete amanti della buona letteratura che fa riflettere senza rinunciare al piacere di una trama avvincente, “ecco perché “Il discepolo” merita un posto d’onore nella vostra libreria. Ferrero si muove con straordinaria disinvoltura tra il giallo vaticano, il romanzo psicologico e il thriller storico-artistico. La suspense è gestita magistralmente, ma c’è sempre spazio per l’introspezione e la poesia dei sentimenti.

La prosa dell’autore è straordinariamente visiva. Le descrizioni di Roma, i dettagli tecnici sulla stesura del colore e il contrasto tra il blu della sera e i toni cupi del potere curiale trasformano la lettura in un’esperienza sinestetica. Sembra quasi di avvertire l’odore di acquaragia e olio di lino.

Lungi dall’essere un mero espediente narrativo, la figura di Caravaggio diventa un vero e proprio personaggio invisibile. Il suo stile, la sua vita tormentata e le sue tele specchiano i tormenti dei protagonisti, offrendo una chiave di lettura colta e mai banale.

Sapere che questo romanzo è stato concepito nelle prime ore del mattino, strappando il tempo agli impegni della quotidianità aziendale, aggiunge un valore romantico all’opera. Dimostra che la passione per le storie e per i libri può superare qualsiasi barriera temporale.