I fan di Harry Potter celebrano il “Back to Hogwarts” a Venezia

Un’esclusiva riproduzione del viaggio verso la “Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts”: l’omaggio ai 25 anni di Harry Potter e la Pietra Filosofale

Un evento atteso ogni anno, che assume ancor più valenza e significato in occasione del prestigioso anniversario dei 25 anni. Come ogni anno, il 1° settembre i fan di Harry Potter di tutto il mondo celebrano il Back to Hogwarts, la giornata che segna il ritorno degli studenti alla Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts a bordo dell’Hogwarts Express, in partenza dal leggendario binario 9 e ¾.

Nato come un momento iconico della storia del celebre maghetto, il Back to Hogwarts è diventato negli anni una tradizione globale capace di riunire generazioni di appassionati attraverso eventi, uscite cinematografiche, attività e iniziative che celebrano il legame senza tempo con il mondo creato da J.K. Rowling.

Back to Hogwarts: l’evento a Venezia

Un evento esclusivo nell’iconica cornice di Venezia ha celebrato il Back to Hogwarts 2026 italiano e il 25° anniversario del primo film della saga Harry Potter e la Pietra Filosofale. Gli ospiti hanno raggiunto a bordo di piccole imbarcazioni l’Isola delle Rose, ripercorrendo un percorso ispirato all’arrivo degli studenti a Hogwarts.

Per l’occasione la location è stata teatro di un’esperienza immersiva, con aree tematizzate, live performance, aperitivo a tema e ambientazioni evocative capaci di far vivere un emozionante ritorno nel Mondo Magico di Harry Potter. Una serata convolgente e partecipata che si è conclusa con la proiezione speciale di Harry Potter e la Pietra Filosofale, il film del 2001 diretto da Chris Columbus e nelle sale cinematografiche fino al 2 settembre.

In occasione del Back to Hogwarts, inoltre, HBO Max, la piattaforma streaming punto di riferimento per gli appassionati del Mondo Magico, rende disponibili tutti e otto i film di Harry Potter, in attesa della nuova serie HBO Original Harry Potter e la Pietra Filosofale, che debutterà in piattaforma durante le festività natalizie 2026.

Scopri perché il 1° settembre di ogni anno si celebra il “Back to Hogwarts”

Il fenomeno Harry Potter

Dal momento in cui il maghetto di Hogwarts ha attraversato la stazione di King’s Cross ed è arrivato sulla piattaforma nove e tre quarti, le sue avventure hanno lasciato un segno indelebile nella cultura pop. Oltre 25 anni dopo, Harry Potter si è affermato come una delle franchise più amate al mondo e vanta una community appassionata di fan di tutte le età. Oggi rappresenta un universo in continua evoluzione e vasto, interconnesso.

Otto film di successo hanno portato in vita le magiche storie di J.K. Rowling e i fan possono ora immergersi in tre epiche pellicole di Animali Fantastici, stupirsi davanti al pluripremiato Harry Potter e La Maledizione dell’Erede, giocare a giochi all’avanguardia di Portkey Games, scoprire prodotti innovativi per i consumatori ed emozionarsi con spettacolari esperienze dal vivo – tra cui i cinque parchi a tema degli Universal Studios, presenti in tutto il mondo – esperienze incredibili di tour ed eventi che celebrano i momenti e i luoghi speciali del mondo magico.

Questo crescente portafoglio di offerte a tema Harry Potter e Animali Fantastici, gestito da Warner Bros. Discovery, include anche i negozi al dettaglio Platform 9 3⁄4 e l’iconico flagship store situato a New York. Inoltre, tutti i fan di Harry Potter possono esplorare i segreti del dietro le quinte della serie presso Warner Bros. Studio Tour London – The Making of Harry Potter e Warner Bros. Studio Tour Tokyo – The Making of Harry Potter.

Con una nuova serie TV Max Original in arrivo basata sui libri di Harry Potter, questa franchise in espansione continua a evolversi per offrire alla sua community globale modi nuovi ed emozionanti per essere coinvolti. Fan di tutto il mondo e generazioni future, il maghetto di Hogwarts invita tutti ad esplorare e scoprire la magia in prima persona.