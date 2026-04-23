Giornata Mondiale del Libro, come nasce e perché si festeggia il 23 aprile

Nata in Catalogna, la Giornata Mondiale del Libro si festeggia ogni 23 aprile e in Spagna è conosciuta anche come festa delle rose. Scopriamo curiosità e aneddoti legati a questa speciale ricorrenza.

Il 23 aprile è una data segnata in rosso sul calendario culturale di tutto il mondo: è la Giornata Mondiale del Libro del Diritto d’Autore. Istituita dall’UNESCO nel novembre 1995 e celebrata per la prima volta il 23 aprile 1996, questa giornata è molto più di una semplice ricorrenza: si tratta di una vera e propria esplosione di vita, colori e storie che si intrecciano tra le strade di Barcellona, le biblioteche di Londra e le librerie di ogni città. La Giornata Mondiale del Libro affonda infatti le sue radici in una delle tradizioni più romantiche e suggestive d’Europa: la festa di San Jordi.

Scopri come un’antica leggenda di cavalieri e draghi si sia fusa con la storia della letteratura mondiale, trasformando il 23 aprile nel giorno in cui la cultura diventa il regalo più prezioso.

La leggenda di San Jordi: sangue, rose e coraggio

Per capire lo spirito di questa giornata, dobbiamo volare in Catalogna. San Jordi (San Giorgio) è il patrono della regione e la sua figura è legata a una leggenda medievale senza tempo. Si narra che un terribile drago terrorizzasse la città di Montblanc, divorando il bestiame e, infine, gli abitanti estratti a sorte. Quando la sorte toccò alla principessa, il cavaliere Jordi intervenne, affrontando la bestia e trafiggendola con la sua lancia.

Dal sangue del drago sconfitto, secondo il mito, nacque un roseto dai fiori di un rosso intenso. Il cavaliere colse la rosa più bella e la donò alla principessa come pegno di salvezza e amore. È da questo gesto che nasce la tradizione catalana: il 23 aprile, gli uomini regalano una rosa rossa alle donne. Ma come siamo passati dai fiori ai libri?

L’incontro tra amore e letteratura

La trasformazione della festa di San Jordi nella “Giornata dei Libri” è un’intuizione relativamente recente ma geniale. Nel 1923, Vicente Clavel Andrés, uno scrittore ed editore valenciano stabilitosi a Barcellona, propose di istituire una giornata per promuovere la lettura. La scelta cadde sul 23 aprile per un motivo storico inconfutabile, che vedremo a breve.

Da quel momento, lo scambio si è completato: se l’uomo regala la rosa, la donna ricambia con un libro. Oggi, questa distinzione di genere è quasi del tutto superata: a Barcellona, durante la Diada de Sant Jordi, chiunque regala libri e rose alle persone care, trasformando le Ramblas in un fiume ininterrotto di petali e pagine stampate. È una festa dell’amore universale, dove il libro è visto come un fiore che non appassisce mai.

Perché il 23 aprile? Il giorno dei giganti della letteratura

Se la Catalogna ha dato l’imprinting romantico, l’UNESCO ha reso la celebrazione globale nel 1995. La scelta del 23 aprile non è casuale: è la data in cui, nel 1616, sono scomparsi tre pilastri della cultura occidentale: Miguel de Cervantes, l’autore del Don Chisciotte, colui che ha inventato il romanzo moderno; William Shakespeare, il Bardo immortale, che proprio il 23 aprile ebbe sia la data di nascita che quella di morte (secondo il calendario giuliano); Inca Garcilaso de la Vega, scrittore e storico peruviano, simbolo dell’incontro tra culture diverse.

Celebrare il libro in questa data significa onorare l’eredità di questi maestri e riconoscere che i libri sono lo strumento più potente per la diffusione della conoscenza e la comprensione reciproca tra i popoli.

L’Impatto culturale: oltre la tradizione

Oggi la Giornata Mondiale del Libro serve a ricordare l’importanza del diritto d’autore e la necessità di proteggere la creatività. In un mondo sempre più digitale e dominato dall’intelligenza artificiale, riscoprire il valore dell’oggetto libro e del lavoro intellettuale che c’è dietro è fondamentale.

In Italia e nel mondo, il 23 aprile è l’occasione per maratone di lettura, presentazioni con autori, sconti nelle librerie indipendenti e flash mob letterari. Il messaggio è chiaro: leggere non è un atto solitario e noioso, ma un modo per vivere mille vite, per viaggiare senza muoversi e per sviluppare un pensiero critico necessario alla libertà.

Curiosità e tradizioni nel mondo legate alla Hiornata mondiale del Libro

Sebbene Barcellona sia l’epicentro, ogni luogo ha il suo modo di festeggiare: in Spagna, molti librai regalano una rosa per ogni libro acquistato, mantenendo vivo il legame con la leggenda di San Jordi. Nel Regno Unito e Irlanda si celebra spesso la “World Book Day” a marzo per scopi scolastici, ma il 23 aprile rimane la data d’onore per Shakespeare. In Italia, Maggio è spesso il mese dedicato alla lettura (Il Maggio dei Libri), ma il 23 aprile apre ufficialmente le grandi celebrazioni primaverili.

Leggere un libro: una promessa d’amore eterna

Il 23 aprile ci insegna che la bellezza (la rosa) e il sapere (il libro) devono camminare di pari passo. Che siate a passeggiare tra i banchi affollati di Barcellona o nella vostra libreria di quartiere, prendetevi un momento per celebrare questa ricorrenza. Regalare un libro significa dire a qualcuno: “Ti dono un mondo nuovo”.