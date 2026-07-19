Il giallo giapponese che sta conquistando l’Italia: perché tutti lo leggono

Scopri Il giallo giapponese che sta appassionando i lettori italiani: “I sette assassini di Reiko Miori” debutta subito ai vertici delle classifiche di vendita. Un enigma ipnotico con sette indiziati… e sette confessioni vere.

C’è un nuovo re indiscusso dell’attenzione dei lettori, un genere che sta scalando in modo inarrestabile le classifiche di vendita e che risponde a regole geometriche, affascinanti e spietate: il giallo giapponese. Se fino a ieri eravamo abituati a farci cullare dalle atmosfere sognanti del realismo magico o dalle storie intimiste di piccoli caffè e gatti pronti a cambiare la vita, oggi lo scenario è profondamente mutato, oggi c’è un vento d’Oriente che sta soffiando forte tra gli scaffali delle librerie italiane, ma se

L’ultimo, clamoroso esempio di questo vero e proprio fenomeno editoriale è il debutto immediato in classifica di “I sette assassini di Reiko Miori“, il capolavoro di Mikihiko Renjō pubblicato per la prima volta in Italia da Newton Compton Editori (con la traduzione di Daniela Travaglini). Un esordio col botto che conferma come il pubblico italiano sia ormai letteralmente stregato dalle architetture logiche e dalle atmosfere ipnotiche che arrivano dal Sol Levante.

La nascita di un nuovo trend collettivo: il giallo giapponese

Non si tratta di un caso isolato, ma del consolidamento di un trend letterario imponente. Negli ultimi anni il pubblico italiano ha riscoperto i classici del mistero asiatico: storie dove il delitto non è solo un atto di violenza da risolvere, ma un raffinatissimo gioco intellettuale, un enigma a porte chiuse che sfida le capacità deduttive del lettore. È il trionfo del cosiddetto honkaku, il giallo deduttivo “puro”, che in Giappone ha radici profonde e che oggi trova in Europa una seconda, straordinaria giovinezza.

In questo panorama, la pubblicazione di I sette assassini di Reiko Miori rappresenta un momento cruciale. Mikihiko Renjō, vincitore del prestigioso Naoki Prize e unanimemente celebrato in patria come uno dei padri nobili del crime moderno, viene finalmente sdoganato al grande pubblico italiano. Ed è subito febbre da lettura: il passaparola corre veloce sui social – primo tra tutti il “BookTok” – e l’interesse dei lettori si traduce in un immediato posizionamento tra i libri più venduti della settimana. Ma cosa rende questo titolo così magnetico e imperdibile?

“I sette assassini di Reiko Miori” di Mikihiko Renjō

La trama di questo romanzo è un gioiello di ingegneria narrativa che cattura sin dalle primissime pagine. Reiko Miori, la top model più celebre e desiderata del Giappone, viene trovata brutalmente assassinata nel suo lussuoso appartamento. Gli indizi principali convergono sul dottor Sasahara, suo ex fidanzato. Eppure, prima che le manette si stringano ai suoi polsi, l’uomo si proclama innocente e affida al suo fidato assistente Hamano un compito apparentemente lineare ma disperato: indagare su sette persone che avevano un movente d’odio profondo verso la vittima.

Qui il romanzo compie una capriola narrativa geniale, scardinando completamente i canoni del giallo tradizionale. Man mano che Hamano stringe il cerchio attorno ai sospettati, accade l’incredibile: tutti e sette confessano l’omicidio.

Non si tratta di ammissioni vaghe o depistaggi grossolani. Ogni singola confessione è minuziosa, coerente nei dettagli temporali e perfettamente sovrapponibile ai rilievi scientifici effettuati sulla scena del crimine. Sette persone diverse affermano con assoluta certezza di aver sferrato il colpo mortale. Com’è possibile? Chi sta mentendo se le prove dicono che nessuno mente?

La “Neo Scuola Estetica”: quando il crimine diventa opera d’arte

Il successo di Renjō non risiede unicamente nella solidità di una trama cervellotica, ma nell’eleganza estetica della sua scrittura. L’autore è infatti il capofila della cosiddetta “Neo Scuola Estetica” del crime giapponese. Si tratta di un filone letterario che fonde la rigorosa geometricità dell’enigma classico con una prosa sensuale, lirica e decadente.

Ne “I sette assassini di Reiko Miori”, la risoluzione del mistero avviene attraverso una discesa psicologica nei segreti più torbidi dei protagonisti, dove la bellezza sfolgorante della moda (rappresentata dalla vittima Reiko) si scontra con il marciume di desideri inconfessabili, ossessioni e vendette private. La Mystery Writers of Japan ha non a caso definito le opere di Renjō come “una rappresentazione indiscutibile del più alto livello raggiunto dal mystery giapponese”.

Perché non potrete fare a meno di leggerlo

Se siete alla ricerca di un libro capace di tenervi incollati alla poltrona, che non vi permetta di spegnere la luce sul comodino fino a quando non avrete girato l’ultima pagina, I sette assassini di Reiko Miori è esattamente ciò che fa per voi.

Questo libro sta avendo successo in Italia soprattutto per la sua capacità di intercettare un bisogno profondo dei lettori contemporanei: quello di storie intelligenti, che sfidano l’intelligenza di chi legge senza mai tradirne le aspettative. Preparatevi a dubitare di tutto, persino della confessione più limpida. Benvenuti nel labirinto di Mikihiko Renjō, dove la verità ha sette volti diversi e un’unica, sconvolgente risoluzione.