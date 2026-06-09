I festival letterari da non perdere durante l’estate 2026

Per chi ama i libri e la magia delle storie condivise, l’estate rappresenta non solo un’opportunità di pausa e di relax, ma il momento in cui i racconti prendono letteralmente vita. Abbandonando il silenzio degli scaffali, grazie ai festival letterari le pagine invadono le piazze assolate, i teatri antichi, le terrazze affacciate sull’acqua e i borghi più pittoreschi del nostro Paese. L’Italia si conferma anche per questo 2026 la culla ideale di una “movida” speciale: quella dei libromani e dei lettori appassionati, uniti dal desiderio di incontrare dal vivo gli autori del cuore e lasciarsi cullare dalle parole sotto il cielo stellato.

Estate 2026: i festival letterari da non perdere

Se state pianificando i vostri viaggi estivi o volete semplicemente regalarvi un fine settimana all’insegna della cultura, ecco una mappa dettagliata dei festival letterari dell’estate 2026. Preparate l’agenda, fate spazio in valigia per nuovi titoli e lasciatevi ispirare.

Giugno: un’esplosione di appuntamenti letterari in tutta Italia

Giugno è senza dubbio il mese che apre le danze in grande stile, unendo l’Italia intera in un abbraccio inchiostrato.

L’inizio della bella stagione si celebra in Sicilia, dove il barocco ibleo ci regala un momento di assoluta magia: dall’11 al 14 giugno, il centro storico di Ragusa apre i battenti per A tutto volume – Libri in Festa. Giunto alla diciassettesima edizione, il festival riempie la città per quattro giorni di presentazioni, letture e dialoghi, chiamando a raccolta ospiti straordinari come Stefania Auci, Daria Bignardi, Serena Dandini e Vito Mancuso.

Altrettanto imperdibile, per chi ha a cuore l’educazione e la gioventù, è il salto in Romagna a Rimini: dal 12 al 14 giugno torna Mare di Libri, l’unico “festival dei ragazzi che leggono” giunto alla diciannovesima edizione, animato da autori amati come David Almond e da un programma strutturato in affascinanti “Rotte” tematiche.

Scendendo verso la Campania, l’agenda dei lettori si infittisce. A Salerno, dal 13 al 20 giugno, i vicoli della città vibrano con Salerno Letteratura. La quattordicesima edizione rende omaggio al poeta Alfonso Gatto nel cinquantenario della sua scomparsa, seguendo l’ispirato tema “Il cuore desto avrà parole”.

Dal 17 al 21 giugno, invece, è l’Isola di Arturo a diventare protagonista assoluta con Procida Racconta. Il suggestivo evento ideato da Chiara Gamberale compie dieci anni, celebrandoli in modo unico: sei scrittori sono invitati a trasformare persone reali dell’isola in protagonisti dei loro racconti inediti, con la speciale presenza del super ospite Emmanuel Carrère.

Da non dimenticare è l’impegno civico: a Lamezia Terme, dal 16 al 22 giugno, si tiene il prezioso Trame Festival. Sotto la direzione di Giovanni Tizian, questa quindicesima edizione incentrata sui libri sulle mafie esplora il tema “Terra e Libertà” nei luoghi più emblematici della città.

A chiudere la grandiosa parata di giugno ci pensano il maestoso Taobuk a Taormina (18 – 22 giugno), guidato dalla parola chiave “Fiducia” con ospiti del calibro di Haruki Murakami e Dacia Maraini, e l’approfondimento giornalistico e saggistico del Passaggi Festival di Fano (24 – 28 giugno), pronto a dibattere di “Idee, città, civiltà”.

Luglio e Agosto: tra onde, brezza e passioni senza fine

Nei mesi più roventi dell’anno, l’amore per i libri cerca sollievo in riva al mare o nel fresco dei piccoli borghi antichi.

Per l’intera durata della stagione estiva (da giugno ad agosto), la Puglia ci regala il suggestivo itinerario del Salento Book Festival. Si tratta di una vera “Festa dei Libri” itinerante che trasforma piazze e castelli in veri e propri salotti letterari a cielo aperto.

In Sicilia, l’onda lunga di giugno sfocia nella magia di Scenari Festival a Modica, un appuntamento prolungato dal 25 giugno fino al 26 luglio, che promette incontri di rilievo (come la chiusura con il concerto di Dimartino) nel cuore pulsante dell’isola.

Lungo le coste pugliesi spiccano inoltre i dialoghi brillanti a strapiombo sul blu dell’Adriatico con Il Libro Possibile (8 – 11 luglio) a Polignano a Mare. Nel mese di agosto, a chiudere il cerchio estivo prima dei ritorni in città, è la serenità riflessiva toscana ad accogliere i lettori con Capalbio Libri (1 – 8 agosto) immerso nella pace della Maremma.

Settembre: il rientro in grande stile

La fine dell’estate non lascia spazio alla malinconia, ma ci traghetta dolcemente verso l’autunno con due immensi colossi culturali del nord Italia.

A Mantova, il glorioso Festivaletteratura spegnerà quest’anno ben 30 candeline (9 – 13 settembre), riaffermandosi come la fiera di scambio di idee e incontri tra le più amate. Pochi giorni dopo, la folla giallo-nera invaderà il Friuli per Pordenonelegge (16 – 20 settembre), la “festa del libro con gli autori” che svelerà al grande pubblico le principali e più attese novità autunnali.

Il calendario completo dei festival letterari in programma durante l’estate 2026

Ecco un comodo specchietto riepilogativo per segnarvi tutte le tappe:

A tutto volume (Ragusa) 11 – 14 giugno: il barocco ibleo si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto. Questo festival riempie le piazze e i vicoli di Ragusa con una formula vincente che mescola narrativa, saggistica e grandi inchieste, attirando un pubblico caloroso e appassionato.

Mare di Libri (Rimini) 12 – 14 giugno: il primo e unico festival in Italia interamente progettato e dedicato ai lettori adolescenti. Un evento dinamico dove i ragazzi sono i veri protagonisti, tra dibattiti sui grandi classici della letteratura giovanile e incontri con i maestri del genere Young Adult.

Salerno Letteratura (Salerno) 13 – 20 giugno: un festival multidisciplinare che anima i vicoli e i palazzi storici della città campana. Il programma intreccia magnificamente narrativa, poesia, teatro e musica, celebrando la grande tradizione letteraria con uno sguardo sempre rivolto al futuro.

Salento Book Festival (Borghi del Salento) Giugno – Agosto: definita la vera “movida dei lettori”, questa rassegna itinerante illumina le notti calde della Puglia. Porta i grandi nomi del giornalismo e della narrativa contemporanea direttamente nelle piazze, nei castelli e sulle spiagge salentine.

Trame Festival (Lamezia Terme) 16 – 22 giugno: il primo festival in Italia interamente dedicato ai libri sulle mafie. Un presidio fondamentale di legalità, coraggio ed educazione civica che usa la parola scritta e il giornalismo d’inchiesta come strumenti di riscatto sociale.

Procida Racconta (Procida) 17 – 21 giugno: Un esperimento letterario dal fascino unico, ideato da Chiara Gamberale. Sei scrittori sbarcano sull’isola, scelgono un abitante del posto e hanno pochi giorni per trasformare la sua vita reale in un racconto inedito, letto poi pubblicamente nella serata finale.

Taobuk (Taormina) 18 – 22 giugno: L’evento internazionale che sposa la grande letteratura con lo scenario da sogno del Teatro Antico di Taormina. Celebra il dialogo tra le arti (scrittura, cinema, musica, arti visive) e ospita ogni anno premi Nobel e pilastri della cultura mondiale.

Passaggi Festival (Fano) 24 – 28 giugno: sulla costa marchigiana, la saggistica diventa assoluta protagonista sotto le stelle. Un appuntamento imperdibile per chi vuole approfondire la saggistica di qualità, la politica, l’economia, le scienze e i grandi temi dell’attualità.

Scenari Festival (Modica) 25 giugno – 26 luglio: un lungo e appassionante viaggio letterario nel cuore della Sicilia barocca. Unisce presentazioni di libri ed editoriali di rilievo nazionale con la bellezza dei paesaggi siciliani, arricchito da momenti di musica e teatro.

Il Libro Possibile (Polignano a Mare) 8 – 11 luglio: le spettacolari terrazze a picco sull’Adriatico ospitano una delle kermesse più importanti dell’estate. È il luogo in cui i grandi bestseller mondiali e i dibattiti geopolitici si incontrano, richiamando migliaia di visitatori.

Capalbio Libri (Capalbio) 1 – 8 agosto: nella quiete della Maremma toscana, questo storico festival sperimenta e promuove il “piacere di leggere”. Offre eleganti salotti culturali al tramonto, incentrati sulla saggistica e sui romanzi più discussi dell’anno.

Festivaletteratura (Mantova) 9 – 13 settembre: il decano e punto di riferimento di tutti i festival italiani. Mantova si trasforma per cinque giorni in una città-libro vivente, dove si respira cultura globale in ogni piazza, cortile, chiesa sconsacrata e palazzo storico.

Pordenonelegge (Pordenone) 16 – 20 settembre: la grande festa friulana “con gli autori” che chiude l’estate e apre l’autunno letterario. Famosa per la sua ondata di entusiasmo giallo-nera, è la vetrina d’eccellenza per scoprire in anteprima le novità editoriali più attese della stagione.