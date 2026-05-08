A Tutto Volume 2026: Ragusa si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto per i libri

C’è una magia particolare che accade quando le parole scritte abbandonano le pagine per farsi voce, incontro e condivisione. Una magia che, con la diciassettesima edizione di “A Tutto Volume – Libri in festa” dal 11 al 14 giugno, tornerà a risvegliare le piazze e i vicoli barocchi di Ragusa, Il festival, ideato da Alessandro Di Salvo e diretto insieme ad Antonio Pascale, Massimo Polidoro e Paolo Verri, si conferma uno degli appuntamenti culturali più attesi e riconoscibili del Sud Italia, capace di richiamare oltre 25.000 partecipanti da ogni angolo della Penisola.

Apertura di “A Tutto Volume” nel segno del mito: l’omaggio di Pacifico a Ornella Vanoni

Il sipario si alzerà giovedì 11 giugno alla Rotonda sul Mare di Marina di Ragusa con un evento d’eccezione: la prima nazionale di “Diario sentimentale di una donna libera”. Protagonista sarà Pacifico, che attraverso un intreccio di musica e parole renderà omaggio a una delle icone più autentiche della nostra cultura, Ornella Vanoni.

Lo spettacolo nasce dal legame artistico tra i due e dal libro scritto a quattro mani, Vincente o perdente. Sarà un ritratto intimo, sospeso tra la voce di Elisa Parmigiani e il pianoforte di Carlo Gaudiello, per celebrare una donna ironica, fragile e orgogliosamente libera.

Tra storia e resistenza: l’arrivo di Olivier Norek

Venerdì 12 giugno l’attenzione si sposterà sulla grande narrativa internazionale. Per la prima volta in Italia, Olivier Norek, una delle firme più amate del panorama francese contemporaneo, presenterà il suo primo romanzo storico: “I guerrieri d’inverno” (Rizzoli).

Già fenomeno editoriale oltralpe con oltre 400.000 copie vendute, il libro ci porta nel 1939, durante l’invasione sovietica della Finlandia. Attraverso la figura leggendaria del cecchino Simo Häyhä, Norek firma un’opera profondamente pacifista che interroga il lettore sul senso del coraggio e sulle ferite indelebili che ogni conflitto lascia sull’umanità.

Il gran finale: 80 anni di Repubblica con Serena Dandini

Domenica 14 giugno, la suggestiva Piazza Duomo ospiterà la serata conclusiva, un dialogo civile e appassionato tra Serena Dandini e Gherardo Colombo. Al centro del dibattito, una ricorrenza fondamentale: gli 80 anni della Repubblica Italiana.

La Dandini presenterà il suo nuovo libro, Paura non abbiamo. Le donne che hanno fatto la Repubblica (Einaudi), ridando voce alle Madri costituenti e a tutte quelle figure femminili spesso dimenticate che hanno lottato per i diritti e la democrazia nel nostro Paese. Ad arricchire l’atmosfera, i disegni dal vivo dell’illustratore Angelo Ruta, che tradurrà le parole in immagini cariche di suggestione.

Sette sezioni per leggere la complessità del mondo

Oltre ai grandi nomi della letteratura e della cultura, A tutto Volume può contare su un palinsesto strutturato per offrire chiavi di lettura sul presente. Il festival si articolerà in sette sezioni tematiche:

Attraversare il presente: saggistica per interpretare economia, conflitti e ambiente.

La misura del mondo: dedicata al dialogo tra scienza e società.

La prima lezione di…: talk accademici che rendono accessibili temi complessi.

Nel romanzo: la narrativa contemporanea al centro del dialogo tra autori e lettori.

Saperi virali: lo spazio per i nuovi divulgatori digitali che rendono la cultura inclusiva.

Storia d’Italia in Cassazione: un viaggio nella memoria nazionale attraverso le sentenze giudiziarie.

Vite da Giganti: biografie di uomini e donne che hanno cambiato il corso della storia.

Un parterre di ospiti eccezional

L’edizione 2026 di A Tutto Volume vedrà la partecipazione di numerosi protagonisti della scena culturale e intellettuale italiana. Tra i nomi confermati figurano Stefania Auci, Daria Bignardi, Dario Bressanini, Vera Gheno, Vito Mancuso, Beatrice Mautino, Claudio Cerasa e Mariangela Pira, solo per citarne alcuni.

Organizzato dall’Associazione Culturale “La Girandola” e sostenuto dalle principali istituzioni locali e nazionali, “A Tutto Volume” non è il solito festival letterario, ma un’esperienza collettiva dove la cultura torna a essere uno strumento di incontro e riflessione condivisa.