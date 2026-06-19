Perché riscoprire “Domenica” di Georges Simenon, opere sulla crudeltà silenziosa della vita domestica

Scopri perché leggere “Domenica” di Simenon: un viaggio noir nei silenzi e nelle gabbie psicologiche del matrimonio. Un romanzo magistrale sulla natura umana.

Conosciuto dal grande pubblico soprattutto per essere il padre del celeberrimo commissario Maigret, lo scrittore belga Georges Simenon possiede in realtà una produzione parallela altrettanto monumentale: i suoi celebri romans durs, i “romanzi duri”. Ed è proprio in questa preziosa costellazione che si inserisce “Domenica” (Dimanche), pubblicato per la prima volta da Adelphi nella splendida traduzione di Daniela Salomoni.

In questa storia, che si consuma sotto il sole apparentemente abbagliante e pacifico della Provenza, Simenon ci prende per mano e ci trascina, stanza dopo stanza, silenzio dopo silenzio, all’interno del retrobottega dell’animo umano. Un’opera che rappresenta una vera e propria radiografia clinica e poetica delle nostre solitudini e delle gabbie invisibili che ci costruiamo da soli.

“Domenica” di Georges Simenon

Fin dalle primissime righe del romanzo, le stesse che aprono questo viaggio–, veniamo catapultati in un’atmosfera sospesa, quasi ipnotica. Émile, il protagonista, si sveglia senza bisogno di sveglia. Accanto a lui, nel grande letto di noce, c’è la moglie. Una presenza immobile, muta, la cui apparente passività nasconde in realtà una precisa e logorante “strategia”. Sopra di loro, nella mansarda, si sveglia invece Ada, la domestica: una giovane donna descrittiva, dall’odore “selvatico e speziato”, con cui Émile ha intrecciato una relazione viscerale e ferina.

Émile lavora nell’albergo-ristorante di proprietà della famiglia della moglie, una donna che ha preteso il controllo totale della sua vita, persino rifiutando l’accordo prematrimoniale pur di legarlo a doppio filo a sé e al proprio patrimonio. In questo triangolo claustrofobico, fatto di sguardi non detti, di routine esasperanti e di rancori che covano sotto la cenere, Émile matura un piano. Una risoluzione lucida e glaciale. Una domenica mattina, mentre il sole filtra dalle persiane, il lettore avverte che il punto di non ritorno è stato superato. Eppure, come scrive Simenon, Émile «non aveva paura. Non aveva nemmeno voglia di tornare sui suoi passi. Non era né impaziente né agitato».

Cosa ci insegna questo libro

Leggere “Domenica” significa fare i conti con alcune delle verità più scomode sulla natura umana. Il primo grande insegnamento di Simenon riguarda la natura del conflitto. Siamo abituati a pensare alla violenza e alla crudeltà come a esplosioni improvvise, urlate, teatrali. Simenon ci insegna il contrario: la crudeltà più feroce è quella silenziosa, che si annida tra le pieghe della rispettabilità domestica. È la violenza psicologica del controllo, del non-detto, dell’indifferenza usata come arma strategica.

In secondo luogo, il romanzo ci offre una lezione straordinaria sull’illusione della libertà. Émile cerca di evadere dalla sua prigione dorata attraverso l’amore primitivo per Ada e attraverso un gesto estremo. Tuttavia, la narrazione ci mostra come il tentativo di ribellarsi a una gabbia possa a volte trasformarsi nella costruzione di una cella ancora più stretta. Simenon ci spinge a chiederci: siamo davvero padroni delle nostre scelte o siamo semplicemente condizionati dal ruolo che la società e i legami familiari ci hanno cucito addosso?

Infine, l’autore ci insegna l’importanza dell’osservazione dei dettagli. La bacinella sul treppiede di legno, la cornice sbilenca della Vergine, l’odore di una stanza: per Simenon gli oggetti non sono semplici arredi, ma specchi dell’anima dei personaggi, amplificatori di uno stato d’animo opprimente che le parole non riescono a spiegare.

Perché leggerlo

Se amate i libri capaci di tenervi incollati alla pagina non per il susseguirsi frenetico delle azioni, ma per la tensione psicologica che si taglia con il coltello, “Domenica” è il romanzo perfetto per voi.

Simenon non usa mai una parola di troppo. La sua prosa è asciutta, nitida, eppure incredibilmente evocativa. Ha la capacità unica di ricreare un’atmosfera sensoriale completa – l’odore del cibo, il calore del sole provenzale, il peso del silenzio – in pochissime battute.

Non serve che ci sia un commissario a indagare per provare il brivido del noir. Qui il crimine è interiore. Il lettore si trasforma in un testimone oculare e impotente, avvinto alle pagine, diviso tra l’empatia per la miseria umana del protagonista e l’orrore per la freddezza delle sue azioni, fino a un epilogo spiazzante e magistrale.

Al di là della vicenda specifica, “Domenica” parla di dinamiche universali. Parla di matrimoni di facciata, del peso delle aspettative altrui e della disperata ricerca di un riscatto personale. Ci costringe a guardarci allo specchio e a domandarci cosa si nasconda dietro la facciata ordinata delle nostre vite.

“Domenica” è un gioiello di rara potenza introspettiva. Un libro desolato e angosciante, ma allo stesso tempo vivido e struggente, che conferma ancora una volta la grandezza senza tempo di Georges Simenon. Un autore che, meglio di chiunque altro, ha saputo raccontare quanto possa essere profondo e oscuro l’abisso che si nasconde dietro un apparentemente innocuo giorno di festa.