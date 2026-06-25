“Delitto in cornice” il nuovo giallo di De Cataldo ci insegna a guardare oltre le apparenze

Tra omicidi e speculazioni nel mondo dell’arte, il nuovo giallo di De Cataldo con Manrico Spinori ci invita a scavare oltre le apparenze di una Roma cinica e chic.

Il panorama del giallo italiano contemporaneo si arricchisce di una nuova, raffinatissima gemma nera. Con “Delitto in cornice. Un caso per Manrico Spinori” (pubblicato da Einaudi nella collana Stile Libero), Giancarlo De Cataldo ci riporta tra le stanze della Procura di Roma e nei salotti più esclusivi della Capitale.

Al centro della scena ritroviamo lui, Manrico Spinori, per tutti “il contino”, un magistrato nobiluomo, elegantemente démodé, profondamente ancorato alla sua passione totalizzante per l’opera lirica. Questa volta, però, il sipario non si alza su un palcoscenico teatrale, ma sul palcoscenico ambiguo, cinico ed eccentrico dell’arte contemporanea.

“Delitto in cornice. Un caso per Manrico Spinori” di Giancarlo De Cataldo

La vicenda prende il via con una morte tanto inquietante quanto spettacolare. Verena Rex, una provocatoria e controversa artista d’avanguardia nota per le sue estreme performance di scarificazione corporea, viene trovata senza vita all’interno del capannone isolato in cui era solita registrare i suoi video più sconvolgenti. La causa del decesso è netta, brutale: un taglio alla giugulare. Attorno al cadavere, il vuoto. Nessun indizio apparente, nessun testimone, e – dettaglio ancora più allarmante – il computer e il telefono cellulare della vittima sono misteriosamente spariti.

Mentre l’opinione pubblica si interroga se si tratti di un omicidio efferato o dell’estremo, tragico suicidio “artistico” inscenato dalla stessa Verena, accade qualcosa di spaventosamente cinico: le quotazioni delle sue opere d’arte sul mercato subiscono un’impennata vertiginosa. La morte diventa il miglior agente di vendita. A complicare lo scenario interviene un secondo delitto, che costringe Manrico Spinori e la sua straordinaria squadra investigativa (un team quasi interamente al femminile e brillantemente affiatato) a muoversi su un terreno scivoloso, popolato da critici d’arte vanesi, galleristi pronti a tutto e collezionisti ricchi e capricciosi.

A rendere l’indagine ancora più complessa vi è un silenzio inaspettato: per la prima volta, la memoria musicale del “contino” fatica a trovare l’aria d’opera perfetta in grado di suggerirgli l’intuizione vincente. Sarà un percorso ad ostacoli in cui la verità giuridica dovrà farsi largo tra le maschere della vanità umana.

Il labile confine tra espressione e speculazione

Al di là della magistrale architettura del giallo, Delitto in cornice è un romanzo che offre profondi spunti di riflessione sociologica e filosofica. De Cataldo solleva una domanda cruciale che risuona per tutte le pagine del libro: qual è il confine tra arte e violenza, e fino a che punto l’ossessione per il successo può giustificare la deumanizzazione dell’individuo?

Il libro ci insegna a guardare oltre la superficie delle apparenze. Nel microcosmo dell’arte d’avanguardia ritratto dall’autore, il valore non è quasi mai estetico o spirituale, ma puramente speculativo. La morte si trasforma in un brand, la sofferenza in una performance da monetizzare.

Attraverso lo sguardo disincantato ma profondamente umano di Spinori, il lettore impara a riconoscere le ipocrisie della “Milieu” intellettuale e dell’alta borghesia romana, abile nel mascherare la propria totale mancanza di empatia dietro il paravento della provocazione culturale. È una lezione potente sulla necessità di ritrovare l’autenticità in un mondo che mercifica persino il dolore.

Perché leggerlo: eleganza, ritmo e il fascino eterno di Roma

Ci sono ottimi motivi per cui Delitto in cornice merita di essere letto e amato. Il primo riguarda il fascino del protagonista: Manrico Spinori è un investigatore atipico. Aristocratico decaduto, ironico, colto e allergico alla fretta millenaristica della nostra epoca. La sua propensione a risolvere i casi facendosi cullare dalle sinfonie di Verdi, Puccini o Rossini dona al romanzo un ritmo narrativo unico, che alterna la tensione del noir alla grazia della musica classica.

Lungi dai soliti stereotipi cartolineschi, la Roma di De Cataldo è una città stratificata, dove la bellezza mozzafiato dei palazzi storici convive con la freddezza dei capannoni industriali e la miseria morale dei salotti chic. Una città aristocratica e decadente al tempo stesso.

La scrittura dell’autore è fluida, affilata, arricchita da dialoghi brillanti e da un’ironia sottile che alleggerisce la drammaticità degli eventi. La trama investigativa è solida, ricca di colpi di scena e gestita con la sapienza di chi conosce alla perfezione i meccanismi della legge e della mente umana.

Con questo settimo capitolo della serie, Giancarlo De Cataldo si conferma un maestro assoluto della letteratura crime italiana. Delitto in cornice è un viaggio affascinante e perturbante dietro le quinte di un mondo in cui, a volte, la cornice conta molto più del quadro stesso. Un appuntamento imperdibile per chiunque cerchi una lettura stimolante, elegante e travolgente.