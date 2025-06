Cristina Cassar Scalia, “Leggere ti immerge nelle vite che vorresti vivere”

Share on Email

“Per uno scrittore, la vita reale è fatta anche delle vite immaginarie di tutti i personaggi con cui conviviamo”. Parla così la scrittrice Cristina Cassar Scalia, protagonista a Ragusa di “A Tutto Volume” dell’incontro in Piazza San Giovanni in dialogo con Giuseppe Costa per parlare del suo nuovo romanzo “Delitto di benvenuto” (Einaudi editore), un giallo d’atmosfera raffinato e coinvolgente.

Intervista a Cristina Cassar Scalia

Dopo l’incontro la scrittrice, ospite al Bar Letterario Polara per A Tutto Volume Ragusa, ci ha parlato della sua passione per la lettura, che viene prima di quella per la scrittura, e ci ha raccontato perché #leggereèvita.

L’autrice

Cristina Cassar Scalia nasce nella ridente cittadina di Noto nel 1977, ma vive da tempo ad Aci Castello, nel catanese, dove esercita la professione di medico oftalmologo.

La vita di Cristina Cassar Scalia cambia radicalmente nel 2014, quando pubblica il suo primo romanzo, “La seconda estate”, ambientato negli anni ’80 con protagonista Lea, una donna che incontra, dopo vent’anni, un amore estivo ormai sbiadito. Dal primo libro, l’autrice non ha smesso di portare avanti la passione per la scrittura, e ha sfornato un successo dopo l’altro.

Con “La seconda estate”, Cristina Cassar Scalia è stata tradotta in francese e ha ottenuto il suo primo premio letterario, il Premio Capalbio Opera prima. Nel 2015, solo un anno dopo l’uscita del titolo d’esordio, l’autrice ha pubblicato “Le stanze dello scirocco”, altro romanzo con al centro una figura femminile caparbia e appassionata, Vittoria, che è cresciuta a Roma ma si vede costretta a trasferirsi con la famiglia nella terra d’origine del padre e a misurarsi con le differenze fra un grande centro e un piccolo paesino siciliano.

È nel 2018 che arriva la svolta nelle storie di Cristina Cassar Scalia. La scrittrice, infatti, pubblica “Sabbia nera”, un giallo che ha moltissimo successo. Protagonista è il vicequestore Giovanna Guarrasi, conosciuta da tutti come Vanina, una trentanovenne catanese d’adozione e originaria di Palermo.

“Sabbia nera” viene accolto molto positivamente, e vince anche il premio Racalmare Leonardo Sciascia. Così, Vanina diventa protagonista di un’intera serie di gialli. A “Sabbia nera” fanno seguito, infatti, “La logica della lampara” (2019), “La Salita dei Saponari” (2020), “L’uomo del porto” (2021) e “Il talento del cappellano” (2021), libri avvincenti, vivaci, in cui la personalità del vicequestore Vanina Guarrasi si mescola a quella della terra che è protagonista dei racconti, la Sicilia, con lo stile distintivo di Cristina Cassar Scalia.

A Tutto Volume 2025

Cristina Cassar Scalia è tra gli autori protagonisti della sedicesima edizione di “A Tutto volume”, festival letterario che dal 12 al 15 giugno prevede un programma ricco di appuntamenti che inaugura l’estate di Ragusa. Evento speciale dell’edizione di quest’anno sarà la grande mostra dedicata al maestro Andrea Camilleri di cui si celebrano i 100 anni dalla nascita.

A Tutto Volume è uno spazio fisico di riflessione e di festa, un’occasione per vivere la cultura e la bellezza insieme ai tanti ospiti che animano le serate.

Il Festival, promosso da Fondazione degli Archi, si articola in cinque sezioni: Arte, musica e fotografia; Biografie; Attualità; Scienza e ambiente e, naturalmente, Letteratura.

In occasione del festival, Libreriamo presenta “Leggere è vita”, una campagna a sostegno della lettura e dei libri, in collaborazione con A Tutto Volume e Polara, che vive sui social con l’hashtag #leggereèvita e all’interno del Bar Letterario allestito nel centro storico durante il festival ragusano. Grandi autori e appassionati lettori: protagonisti della campagna saranno tutti coloro che con una frase, una citazione, un verso vorranno manifestare il proprio amore per la lettura.

Nel Bar Letterario, gli autori ospiti del festival si racconteranno in una serie di interviste esclusive che saranno condivise sui canali social dell’azienda, su quelli di Libreriamo e naturalmente su quelli di “A Tutto Volume”.

© Riproduzione Riservata