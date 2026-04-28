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“Chiedetevi sempre perché”, il testamento intellettuale di Piero Angela contro l’indifferenza

Salvatore Galeone

Scopri l’eredità di Piero Angela nel libro “Chiedetevi sempre perché”: un viaggio tra memoria e responsabilità per riscoprire il valore del dubbio e della curiosità come bussole contro il conformismo moderno.


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Chiedetevi sempre perché, il testamento intellettuale di Piero Angela contro l'indifferenza

Un’eredità senza tempo da parte di un uomo che ha fatto della cultura accessibile a tutti una missione di vita: Piero Angela. Esce il 28 aprile in libreria che nasce “Chiedetevi sempre perché“, un libro che rappresenta un testamento spirituale e intellettuale dedicato a chi non si accontenta delle verità precostituite.

“Chiedetevi sempre perché”: il potere della domanda nell’era della post-verità

Il titolo suona come un imperativo categorico. In queste pagine, l’autore ci conduce per mano attraverso un viaggio che intreccia memoria personale e analisi storica, dimostrando come il declino di una società inizi sempre con la morte del dubbio.

È stata la curiosità infantile, ha sempre detto Piero Angela, a portarlo a studiare e poi a trasmettere conoscenza agli altri, fino a diventare un Maestro per generazioni di italiani. Perché si nasce, perché si muore, perché il Sole, l’aria, la Luna e i pianeti? Perché gli alberi e perché l’Universo? Perché l’uomo, perché gli animali, perché le stagioni? Sono le domande che lui si faceva da piccolo, e faceva instancabilmente a genitori e insegnanti, come tutti i bambini svegli. A quelle domande, allora, trovò risposta in un bel libro illustrato. Era intitolato Il libro dei perché, e troneggiava nella sua minuscola biblioteca.

Quando smettiamo di chiederci “perché”, diventiamo spettatori passivi della nostra stessa esistenza. Accettiamo algoritmi che scelgono per noi, opinioni che confermano i nostri pregiudizi e leader che semplificano problemi complessi in slogan da pochi caratteri. “Chiedetevi sempre perché” ci ricorda che la libertà non è un dono acquisito una volta per tutte, ma un muscolo che va allenato quotidianamente attraverso l’esercizio critico.

Cosa ci insegna questo libro

Leggere quest’opera significa intraprendere un vero e proprio viaggio di svestizione intellettuale, dove il lettore è invitato ad abbandonare le comode zavorre delle proprie certezze per abbracciare l’attitudine curiosa e instancabile dell’esploratore.

Il percorso si snoda lungo tre direttrici fondamentali che trasformano la lettura in un esercizio di cittadinanza attiva: innanzitutto, la riscoperta della memoria non come sterile archivio, ma come organismo vivo e necessario per decodificare le dinamiche del presente ed evitare le trappole del già visto. A questa consapevolezza storica si intreccia un’etica della responsabilità che ci sprona ad uscire dall’ombra del conformismo, ricordandoci che ogni interrogativo posto è un atto di libertà che incide sul destino collettivo.

Infine, l’autore ci conduce verso l’accettazione della complessità, esortandoci a rifuggire le facili semplificazioni del pensiero binario per imparare ad abitare con coraggio le sfumature e le contraddizioni, laddove risiede la sintesi più autentica e profonda della realtà umana.

Perché leggerlo oggi

Esistono libri che si leggono per intrattenimento e libri che si leggono per necessità. Questo appartiene senza dubbio alla seconda categoria. In un momento storico in cui la narrazione pubblica è spesso superficiale, “Chiedetevi sempre perché” agisce come un antidoto contro l’apatia intellettuale.

È un volume rivolto ai giovani, che hanno bisogno di strumenti per costruire il proprio futuro, ma anche agli adulti che hanno smarrito la capacità di stupirsi e di indignarsi. La prosa è lucida, affilata, capace di colpire al cuore dei problemi senza mai risultare pedante o eccessivamente accademica. È la voce di chi ha vissuto, osservato e compreso che l’unico modo per restare umani è mantenere viva la fiamma della ricerca.

“La cultura non è accumulo di nozioni, ma la capacità di connettere i fatti, di vederne le radici e di immaginarne le conseguenze.”

Un invito alla ribellione gentile

Questo libro postumo di Piero Angela, curato dal suo fedele collaboratore Massimo Polidoro, ci sfida a essere “scomodi”. Ci sfida a non dire sempre di sì, a non accontentarci del “si è sempre fatto così” e a pretendere chiarezza da chi ha il compito di guidarci o informarci.

“Chiedetevi sempre perché” è una finestra che si apre su un paesaggio vastissimo, a tratti spaventoso per la sua ampiezza, ma incredibilmente affascinante. Leggerlo significa fare una promessa a se stessi: quella di non chiudere mai gli occhi di fronte alla realtà, per quanto scomoda possa essere la risposta alla nostra domanda.