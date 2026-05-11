I 10 audiolibri più ascoltati su Audible negli ultimi 10 anni

Audible compie 10 anni: scopri i 10 audiolibri più ascoltati del decennio, tra grandi classici e saghe epiche, nel racconto di una rivoluzione sonora che ha conquistato l’Italia.

Quali sono gli audiolibri più ascoltati in Italia nell’ultima decade? Era l’11 maggio del 2016 quando Audible faceva il suo ingresso ufficiale nel mercato italiano. All’epoca, parlare di “ascoltare un libro” suonava ancora come una pratica insolita, quasi futuristica per un Paese profondamente legato alla fisicità della carta e al profumo delle pagine stampate.

Oggi, a dieci anni esatti da quel debutto, i numeri e le abitudini degli italiani raccontano una storia diversa: quella di una vera e propria metamorfosi culturale.

L’evento al Salone del Libro di Torino

Audible quest’anno festeggia i 10 anni in cuffia in Italiano: il cuore delle celebrazioni batterà a Torino, nella prestigiosa cornice del Salone Internazionale del Libro. Venerdì 15 maggio, la Sala Viola ospiterà l’evento “Dieci anni di audiolibri in italiano“.

Un appuntamento che promette di essere tanto una riflessione sul passato quanto una proiezione verso il futuro. Rachel Ghiazza, Responsabile dei contenuti di Audible, guiderà il pubblico attraverso l’evoluzione tecnologica e narrativa che ha permesso al digital audio di esplodere nel nostro Paese, trasformando l’ascolto in una componente essenziale della dieta mediatica contemporanea.

Ma il momento più atteso sarà la performance live di Francesco Pannofino. L’attore e doppiatore, ormai indissolubilmente legato alla voce di Harry Potter per milioni di ascoltatori, leggerà dal vivo alcuni estratti iconici della saga di J.K. Rowling.

È proprio Pannofino il simbolo di questa rivoluzione: la sua interpretazione ha dimostrato come la voce di un grande narratore possa arricchire il testo originale, creando un’esperienza immersiva che va oltre la semplice lettura, capace di unire generazioni diverse sotto lo stesso incantesimo sonoro.

I 10 audiolibri più ascoltati negli ultimi 10 anni: la classifica di Audible

In occasione del decimo anniversario, Audible svela la classifica dei 10 titoli più amati del decennio. Una lista che non è solo un elenco di successi commerciali, ma uno specchio della nostra identità: un mix di grandi classici, saghe familiari e il bisogno intramontabile di magia.

1. Harry Potter e la pietra filosofale (J.K. Rowling)

Al vertice assoluto non poteva che esserci lui. Il primo capitolo della saga del maghetto, letto da un magistrale Francesco Pannofino, è il titolo che ha “battezzato” l’ingresso della maggior parte degli italiani nel mondo degli audiolibri. La voce di Pannofino è diventata un marchio di fabbrica, capace di dare corpo e anima a ogni personaggio, rendendo l’ascolto un’esperienza intergenerazionale.

2. L’amica geniale (Elena Ferrante)

La quadrilogia della Ferrante ha trovato nella voce di Anna Bonaiuto la sua perfetta interprete. Il primo volume della saga che ha conquistato il mondo è il secondo audiolibro più ascoltato del decennio. Un successo che conferma come il pubblico cerchi storie profonde, capaci di scavare nelle radici del nostro Paese e nei legami femminili più complessi.

3. I leoni di Sicilia (Stefania Auci)

L’ascesa dei Florio, narrata dalla voce calda e siciliana di Ninni Bruschetta, occupa il terzo gradino del podio. È la saga familiare per eccellenza, che in formato audio acquista una tridimensionalità unica, trasformando il sapore delle spezie e il rumore del mare di Palermo in pure vibrazioni sonore.

4. Orgoglio e Pregiudizio (Jane Austen)

A dimostrazione che i classici non invecchiano mai, la storia di Elizabeth Bennet e Mr. Darcy continua a incantare. Merito anche della lettura di Paola Cortellesi, che con la sua ironia e sensibilità è riuscita a rendere contemporanea la prosa della Austen, confermandosi una delle voci più amate dagli ascoltatori.

5. Le otto montagne (Paolo Cognetti)

Il silenzio delle vette e l’amicizia maschile raccontati da Cognetti e letti da Jacopo Venturiero hanno segnato un decennio di riflessioni sulla natura e sulla solitudine. Un audiolibro “contemplativo” che ha dimostrato come la voce possa trasmettere perfettamente il ritmo lento e potente della montagna.

6. La sottile arte di fare quello che co ti pare (Mark Manson)

L’unico manuale di “crescita personale” in questa top 10. Letto da Mino Manni, il bestseller di Manson ha intercettato il bisogno di un approccio più crudo e onesto alla felicità, diventando il titolo di riferimento per chi cerca nell’audiolibro uno strumento di riflessione pragmatica sulla vita quotidiana.

7. Il Conte di Montecristo (Alexandre Dumas)

Un gigante della letteratura che non accenna a scendere dalle classifiche. La narrazione di Moro Silo restituisce tutta l’epicità della vendetta di Edmond Dantès. In un decennio di storie brevi, gli italiani hanno dimostrato di amare ancora le grandi narrazioni fiume, capaci di tenerci compagnia per decine di ore.

8. Succede sempre qualcosa di meraviglioso (Gianluca Gotto)

L’autore-viaggiatore letto da se stesso. Gotto ha creato una connessione diretta con la sua community, portando il tema del viaggio interiore ed esteriore nelle orecchie di chi sogna di cambiare vita. È l’esempio perfetto dell’audiolibro che diventa un manifesto motivazionale.

9. La portalettere (Francesca Giannone)

Uno degli exploit più recenti (letto da Sonia Barbadoro) che è riuscito a scalare la classifica decennale in tempi record. La storia di Anna, la forestiera che sfida i pregiudizi in un paesino del Salento, ha toccato corde profonde, confermando la passione degli ascoltatori per i personaggi femminili forti e controcorrente.

10. Il colibrì (Sandro Veronesi)

Chiude la classifica il capolavoro di Veronesi, letto da Fabrizio Gifuni. Un audiolibro di una bellezza struggente, dove la voce di Gifuni – uno dei più grandi interpreti del teatro italiano – si fonde con la scrittura precisa di Veronesi, creando un’opera d’arte sonora che resiste al tempo.

Le caratteristiche dell’audio-lettore italiano

Questa classifica ci dice che l’ascoltatore italiano è un “audio-lettore” che non cerca solo intrattenimento veloce. C’è un amore profondo per la narrativa di qualità e per le grandi voci del cinema e del teatro. Se il primo decennio è stato quello della scoperta, il futuro dell’audiolibro sembra destinato a essere sempre più una forma d’arte autonoma, dove il testo e l’interpretazione creano una nuova, magica sintesi culturale.