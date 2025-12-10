Addio a Sophie Kinsella, l’autrice di “I love shopping”

Il mondo dell’editoria è in lutto. Madeleine Sophie Wickham, conosciuta in tutto il mondo come Sophie Kinsella, è morta questa mattina, 10 dicembre 2025, dopo una lunga battaglia contro il glioblastoma. Aveva trasformato le sue fragilità nell’arma più potente: l’ironia.

La notizia è stata confermata dalla famiglia con un comunicato diffuso sui canali social della scrittrice:

“Abbiamo il cuore spezzato nell’annunciare la scomparsa questa mattina della nostra amata Sophie (alias Maddy, alias Mamma). È morta serenamente, con gli ultimi giorni pieni dei suoi veri amori: la famiglia, la musica, il calore, il Natale e la gioia. Non possiamo immaginare come sarebbe la vita senza la sua radiosità e il suo amore per la vita. Nonostante la malattia, sopportata con un coraggio inimmaginabile, Sophie si considerava davvero fortunata: aveva una famiglia e degli amici così meravigliosi e aveva avuto uno straordinario successo nella sua carriera di scrittrice. Non dava nulla per scontato ed era eternamente grata per l’amore ricevuto. Ci mancherà tantissimo, la sua scomparsa ci ha spezzato il cuore.”

Sophie Kinsella si è spenta a soli due giorni dal suo 56esimo compleanno. Lascia il marito Henry Wickham, compagno di una vita e sostegno instancabile durante la malattia, e i loro cinque figli.

Sophie Kinsella e i suoi libri

Nata a Londra il 12 dicembre 1969 e conosciuta all’anagrafe come Madeleine Sophie Wickham, dopo la laurea nell’interfacoltà Politica, Economia e Filosofia presso il New College di Oxford Sophie Kinsella diventa famosa nel 2000 scrivendo la serie di romanzi dedicati alle shopping addicted. Il suo vero nome verrà svelato nel 2005 con la pubblicazione del romanzo “Can you keep a secret?”.

Ha pubblicato con il suo vero nome sette romanzi rosa, apprezzati dalla critica ma non molto noti presso il grande pubblico. il primo nel 1995 dal titolo “A che gioco giochiamo?“.

Nel 2000 è passata al cosiddetto genere “chick lit” (letteratura per ragazzine) pubblicando con lo pseudonimo Sophie Kinsella (cognome di sua madre) il suo primo successo internazionale, “The Secret Dreamworld of a Shopaholic”, conosciuto in Italia come “I Love Shopping”. Fra il 2000 e il 2010 ha firmato come Kinsella altri nove romanzi, fra cui cinque sequel di “I love shopping”.

Nel 2009 è uscito nelle sale cinematografiche il film “I Love Shopping”, tratto dai primi due libri della omonima saga, con Isla Fisher nel ruolo della protagonista.

Sebbene il suo nome rimarrà per sempre legato a Becky Bloomwood, la protagonista pasticciona e spendacciona di “I Love Shopping”, ridurre la Kinsella alla sola “chick lit” sarebbe un errore. Lei preferiva il termine “wit lit” (letteratura arguta), rivendicando la dignità di storie che, dietro la leggerezza di una sciarpa di marca o di un segreto inconfessabile, parlavano di resilienza, amicizia e della fatica di diventare adulti.

Da “Sai tenere un segreto?” a “La regina della casa”, i suoi libri hanno venduto oltre 45 milioni di copie in 60 paesi, diventando compagni fedeli per chiunque cercasse conforto in una risata intelligente.

Nel 2015 ha sperimentato un nuovo genere, pubblicando sempre per Mondadori “Dov’è finita Audrey?”, libro che si rivolge appunto a un pubblico giovane, raccontando le vicende della quattordicenne Audrey e dei problemi della sua eccentrica famiglia.

La malattia

La scrittrice combatteva dalla fine del 2022 contro un glioblastoma, una forma aggressiva di cancro al cervello. Una diagnosi che aveva scelto di rendere pubblica solo nell’aprile 2024, spiegando di aver atteso per proteggere i suoi cinque figli e permettere loro di adattarsi a quella che chiamava la loro “nuova normalità”.

Nonostante la malattia le avesse tolto progressivamente la memoria e le forze — tanto da impedirle a tratti di reggere una penna o camminare — Sophie non aveva mai perso quella luce interiore che traspariva nei suoi romanzi. Con un coraggio disarmante, aveva trasformato la sua tragedia personale nell’ultima sua opera, la novella “What Does It Feel Like?” (Cosa si prova?), uscita lo scorso ottobre. Un libro in cui, attraverso la storia di Eve, raccontava la discesa nell’incubo del tumore, ma sempre aggrappata alla vita e all’amore.