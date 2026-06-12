“A Tutto Volume” inaugura con l’omaggio di Pacifico all’anima libera di Ornella Vanoni

È partita sotto il segno delle emozioni la diciassettesima edizione di “A Tutto Volume – Libri in festa a Ragusa”, un evento di cui noi di Libreriamo siamo fieri, anche quest’anno, di essere media partner ufficiali. Ieri sera il festival ragusano ha inaugurato il suo lungo weekend culturale alla Rotonda sul Mare di Marina di…

È partita sotto il segno delle emozioni la diciassettesima edizione di “A Tutto Volume – Libri in festa a Ragusa”, un evento di cui noi di Libreriamo siamo fieri, anche quest’anno, di essere media partner ufficiali. Ieri sera il festival ragusano ha inaugurato il suo lungo weekend culturale alla Rotonda sul Mare di Marina di Ragusa. Un’apertura raffinata e intensa, affidata a Pacifico e al suo spettacolo “Diario sentimentale di una donna libera. Ornella Vanoni, le parole, la musica”, capace di conquistare il pubblico con un racconto intimo e inedito della grande artista milanese.

Una notte di musica e parole: l’omaggio a Ornella Vanoni

L’apertura di ieri sera, nella suggestiva cornice della Rotonda sul Mare di Marina di Ragusa, è stata un inno all’emozione. Sotto un cielo stellato, cullata dal rumore lieve delle onde, la diciassettesima edizione ha preso il via sfuggendo alle classiche liturgie della presentazione letteraria frontale. Ha scelto, invece, la via dell’incanto ibrido, mescolando sapientemente narrazione e armonie musicali. Ad aprire le danze è stato Pacifico, cantautore e autore dalla sensibilità rara, che ha portato in scena il suo spettacolo “Diario sentimentale di una donna libera. Ornella Vanoni, le parole, la musica”.

Quella di Pacifico è stata una vibrante e sincera dichiarazione d’affetto. Un viaggio dietro le quinte della vita di una donna immensa che ha attraversato decenni di storia italiana rivendicando sempre, con fierezza, la propria inalienabile libertà. Legato alla Vanoni da una solida amicizia di lunga data, Pacifico ha preso per mano gli spettatori, guidandoli tra aneddoti inediti, ricordi intimi e sprazzi di sagace ironia.

Sul palco è comparsa dapprima l’Ornella più privata: la giovane “Ornellina”, come veniva chiamata in famiglia. Una ragazza milanese inquieta e curiosa, lontanissima dall’immagine patinata della grande diva. Da questa intimità domestica, il racconto è virato verso la metamorfosi: la trasformazione nell’icona incontrastata della canzone d’autore, la donna sofisticata ed elegante, a tratti percepita dal pubblico come altera.

Infine, la quadratura del cerchio, con il ritorno alla sua essenza più disarmante: una donna capace di ironizzare su se stessa, brillante, vicina alla sua gente e dotata di un’umanità straordinaria. Un ritratto arricchito dai raffinati interventi musicali di Elisa Parmigiani alla voce e Carlo Gaudiello al pianoforte, capaci di scaldare i cuori del pubblico tra lunghi e commossi applausi.

“L’apertura di ieri sera ha rappresentato perfettamente lo spirito del nostro festival. Vedere così tante persone emozionarsi ascoltando storie, musica e parole dedicate a una figura straordinaria come Ornella Vanoni ci conferma quanto la cultura possa ancora creare comunità e partecipazione. Adesso ci tuffiamo nelle presentazioni di tantissimi libri facendo incontrare nelle piazze e nei luoghi più insoliti gli autori con i lettori.”

— Alessandro Di Salvo, Direttore Artistico

Il programma: un caleidoscopio di grandi autori

Il successo travolgente dell’evento inaugurale testimonia la potenza evocativa di “A Tutto Volume“, un festival nato da un’idea di Alessandro Di Salvo, co-diretto con Antonio Pascale, Massimo Polidoro e Paolo Verri. Da oggi, il festival entra nel suo vivo con una vera e propria carovana letteraria. Venerdì e sabato le presentazioni animeranno le piazze di Ragusa Superiore, trasformando il centro storico in un grande salotto a cielo aperto. La giornata conclusiva di domenica, invece, sarà incorniciata dalle stradine mozzafiato di Ragusa Ibla, dove il momento finale, in Piazza Duomo, vedrà protagoniste le menti acute di Serena Dandini e Gherardo Colombo.

Il parterre degli ospiti è, come sempre, stellare. Tra gli autori attesi figurano nomi amatissimi dai lettori come Stefania Auci e Daria Bignardi, e autorevoli saggisti come Piercamillo Davigo, Gianni Riotta e l’economista Mariangela Pira. Lo spazio dedicato alla riflessione linguistica e scientifica sarà affidato a Vera Gheno e Dario Bressanini, mentre l’anima e il benessere saranno indagati da Vito Mancuso ed Eliana Liotta. A completare questo ricco mosaico, le parole di Davide Rondoni, i reportage di Lorenzo Tondo e la grandissima attesa per l’ospite internazionale di quest’anno: lo scrittore e maestro del polar francese Olivier Norek.

Ragusa capitale dei lettori

A Tutto Volume è reso possibile dal virtuoso sostegno di una rete che unisce pubblico e privato: dalla Regione Siciliana al Comune di Ragusa, passando per istituzioni vitali per la nostra cultura come il CEPELL e la SIAE, insieme alla Fondazione Sicilia e ai numerosi partner. Noi di Libreriamo, affiancati da Rai Cultura in veste di media partner, vi racconteremo passo dopo passo questa meraviglia.

La magia è appena iniziata. Ragusa si è tolta l’abito quotidiano per vestirsi di parole, idee e incontri. Siete tutti invitati a immergervi in questa festa senza confini: a tutto volume, con i libri tra le mani e l’emozione nel cuore.