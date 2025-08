5 libri fantasy appena usciti, cosa leggere ad agosto 2025

Dopo aver fatto una carrellata generale sui libri in uscita ad agosto 2025 e avervi consigliato cinque gialli e cinque romance, è il momento di parlare dei fantasy.

Se cercate libri che vi facciano battere il cuore oltre le porte di fantastici mondi immaginati, tra draghi, portali segreti e battaglie epiche, le novità di questo mese sono quello che fa per voi.

Anche questa volta, noi di Libreriamo ne abbiamo selezionati cinque. Ce ne sono per tutti i gusti, dal romantasy al danmei.

Cinque libri, cinque universi pronti a trascinarvi lontano

Che preferiate il respiro cosmico delle space-opera, l’oscurità degli intrighi magici o l’ebbrezza di un portale che si apre sulla città dei vostri sogni, agosto non vi deluderà.

“Di oscurità e luce” di Ryan Cahill

Il secondo e tanto atteso capitolo della saga “The Bound and the Broken” è finalmente in stampa. Un fantasy epico che ha conquistato i lettori per la sua potenza narrativa e il worldbuilding mozzafiato.

Dietro le mura millenarie di Belduar, Calen Bryer e i suoi compagni combattono per difendere l’ultima roccaforte di speranza. Ma l’Impero loriano è di nuovo alle porte, e con esso le ombre che divorano tutto ciò che incontrano. Intanto, a nord, Ella sfida il destino, mentre Rist Havel affina poteri che potrebbero cambiare le sorti del mondo, o condannarlo.

Draghi, magie ancestrali, intrighi politici: Ryan Cahill spinge la sua storia oltre i confini dell’immaginazione, offrendo un volume che vibra di tensione e magnificenza.

Vi consigliamo di recuperare anche il primo, ovviamente.

“Emberclaw” di L.R. Lam

“Emberclaw” è un romantasy che cattura con la sua intensità emotiva e la capacità di intrecciare intrighi e sentimenti, spingendo i protagonisti a confrontarsi con le proprie scelte.

Mescola magia e identità, inganni e amori spezzati.

Parla di Arcady ed Everen, che sono separati dal Velo, e mentre uno si muove tra le ombre dell’Università fingendo di essere ciò che non è, l’altro affronta la prigionia e l’umiliazione, tormentato da visioni che potrebbero cambiare tutto.

Per riunirsi dovranno superare sfide più grandi di loro, in un mondo dove umani e draghi convivono in un equilibrio fragile…

“Howling Dark” di Christopher Ruocchio

Da recuperare il primo volume, perché “Howling Dark. L’ululato dell’oscurità” è il secondo della serie “The Sun Eater”, una space opera che porta l’epic fantasy tra le stelle.

Parla di Hadrian Marlowe, che continua la sua ricerca disperata di pace, attraversando sistemi sconosciuti e negoziando con razze aliene in un intreccio di guerra, politica e filosofia. Ma il confine tra eroe e mostro è sempre più sottile, e il prezzo della verità rischia di essere l’intera galassia.

Una saga monumentale in stile Martin.

“Il libro delle porte” di Gareth Brown

Un piccolo volume rilegato in pelle, trovato accanto a un corpo senza vita in una libreria di New York, cambia per sempre la vita di Cassie Andrews. È il Libro delle Porte, un oggetto capace di trasformare ogni porta in un varco verso qualsiasi luogo del mondo. Venezia, Londra, città sconosciute… basta un pensiero per oltrepassare i confini dello spazio.

Ma un potere simile non resta inosservato: cacciatori senza scrupoli sono sulle tracce di Cassie, disposti a tutto pur di impossessarsi del libro. Un urban fantasy curioso, tutto da scoprire.

“Gli oggetti sacri dell’Oltretomba” di Priest

Arriva in Italia una nuova trilogia di danmei. “Il guardiano delle anime, volume 1” ci trascina in una Cina contemporanea popolata da divinità, spettri e misteri che sfumano il confine tra vita e morte.

Zhao Yunlan, capo del Dipartimento Investigativo Speciale, è un investigatore brillante, ironico e magnetico, chiamato a risolvere casi paranormali che minacciano l’equilibrio tra mondi. Il suo incontro con Shen Wei, enigmatico professore dagli occhi profondi, è l’innesco di una tensione che va oltre il soprannaturale.

Dietro ogni indizio si nasconde un segreto, e dietro ogni segreto, una verità che può cambiare tutto. Priest mescola azione, folklore e suggestioni romantiche in un romanzo dal fascino unico.