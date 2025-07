5 nuovi libri gialli avvincenti da leggere in uscita ad agosto 2025

Dopo aver fatto una panoramica generale sulle uscite dei libri di agosto, scendiamo un po’ nel dettaglio con i libri gialli.

Le vacanze non sono ancora finite per qualcuno, ma anche se siete già tornati in città è il caso di non abbandonare la lettura di un buon libro, perché c’è sempre tempo per qualche buona pagina al giorno.

Che sia la sera — con una camomilla o un amaro — la mattina a colazione, in pausa pranzo o sui mezzi… un giallo è quello che fa per voi.

5 libri gialli in uscita ad agosto 2025 da leggere assolutamente

Noi di Libreriamo abbiamo scelto 5 nuove uscite che vi regaleranno atmosfere cupe, enigmi irrisolti e personaggi memorabili. Ecco 5 libri gialli da mettere assolutamente nella vostra lista delle prossime letture estive.

“L’uomo dagli occhi tristi” di Piergiorgio Pulixi

Piergiorgio Pulixi torna con un nuovo, avvincente capitolo della serie che ha per protagoniste Mara Rais ed Eva Croce. Questa volta, il teatro dell’indagine è un paradiso remoto: l’Alta Ogliastra, in Sardegna, con i suoi laghi circondati da montagne e boschi impenetrabili. Un paesaggio idilliaco che diventa scenario di un crimine efferato: il corpo senza vita di un ragazzo travestito da donna viene ritrovato su un motoscafo che galleggia nelle acque cristalline.

Il caso è delicatissimo: coinvolge Daniele Enna, consigliere regionale e volto emergente della politica sarda. L’ordine del procuratore generale è chiaro: chiudere tutto in fretta e senza clamore. Ma dietro l’immagine pubblica di Enna si nasconde una rete di potere, ricatti e segreti che rischiano di travolgere chiunque osi indagare.

Pulixi non delude: oltre alla trama serrata, ci regala un approfondimento psicologico delle due protagoniste, costrette a fare i conti con i propri demoni interiori. Un thriller che intreccia atmosfere oscure, tensione emotiva e paesaggi mozzafiato, dimostrando ancora una volta perché l’autore sia tra i più amati del noir italiano.

“Un errore giudiziario” di Anthony Berkeley

Un classico del mystery inglese, finalmente disponibile in Italia. Anthony Berkeley – creatore dell’iconico Ambrose Chitterwick – firma un romanzo che esplora i confini tra giustizia e colpa, con una trama a orologeria.

Il protagonista, Lawrence Todhunter, scopre di avere una grave malattia cardiaca e pochi mesi di vita. Decide allora di “lasciare il segno” eliminando una persona che ritiene davvero malvagia, convinto di poter compiere il crimine perfetto. Ma le cose non vanno come previsto: la polizia arresta un innocente, e nessuno crede alla confessione di Todhunter. Disperato, si rivolge a Chitterwick per smascherare il vero colpevole… se stesso.

Con il suo stile elegante e ironico, Berkeley costruisce un intreccio che mette in discussione la fallibilità del sistema giudiziario e la moralità delle scelte personali. Perfetto per chi ama i gialli classici con un pizzico di dark humor.

“Quel treno da Vienna” di Corrado Augias

Con la sua scrittura raffinata e il gusto per il dettaglio storico, Corrado Augias trasporta il lettore in una Roma in trasformazione, tra viadotti, quartieri eleganti e ombre che si allungano dai salotti ai binari di un treno che parte da Vienna.

E così firma il primo capitolo di una trilogia che mescola giallo, spionaggio e storia. Ci troviamo nel 1911: Roma è in festa per i cinquant’anni del Regno d’Italia, tra celebrazioni solenni e manovre politiche per guadagnare prestigio internazionale con la futura impresa di Libia.

In questo clima, un omicidio apparentemente banale si rivela la chiave di un intrigo che coinvolge potenze straniere e un misterioso caso di spionaggio. A indagare è Giovanni Sperelli, commissario di pubblica sicurezza e fratellastro del celebre Andrea, protagonista del romanzo dannunziano “Il piacere”.

Un libro adatto a chi ama il fascino del passato intrecciato al mistero, questo è un titolo da non perdere.

“Eredità bretone” di Jean-Luc Bannalec

Bannalec firma un nuovo episodio della serie del commissario Dupin, perfetto per chi ama i gialli dal ritmo avvolgente, con indagini ricche di colpi di scena e scorci di paesaggio che sembrano usciti da un dipinto impressionista.

Qui troverete atmosfere luminose, paesaggi pittoreschi e un omicidio che squarcia l’apparente tranquillità.

Siamo a Concarneau, nel cuore della Bretagna, dove il commissario Georges Dupin sogna solo di godersi una cena con la sua compagna Claire… Ma anche dove una telefonata inaspettata lo riporta al lavoro: il dottor Chaboseau, stimato cardiologo e collezionista d’arte, è morto precipitando dalla finestra della sua mansarda.

Un incidente? Dupin non ci crede. Dietro la facciata rispettabile della buona società bretone si nasconde un intricato intreccio di interessi, rancori e segreti che affondano le radici nel passato. A rendere il caso ancora più enigmatico, spunta anche un legame con Georges Simenon, il padre di Maigret.

“Il proiettile numero 13” di Marcel Lanteaume

Un libro ingegnoso, misterioso claustrofobico, carico di un’atmosfera noir. Se vi piacciono questo tipo di letture, “Il proiettile numero 13” è quello che fa per voi. Tutto comincia a Nancy, dove viene trovato il cadavere di un uomo ucciso da un colpo al cuore. Poco dopo, altri omicidi identici scuotono la città: le vittime non sembrano avere nulla in comune, se non la comparsa di una figura in cappotto grigio poco prima dei delitti.

Quando i morti arrivano a dodici, la tensione sale. I lettori di “Death Note” penserebbero che ci sia un Kira dietro tutto questo, ma non è il caso… quindi niente shinigami. L’unica speranza è il geniale detective Bob Slowman, impegnato a decifrare una catena di indizi che sfida la logica. Tra psicosi collettiva, camere chiuse e deduzioni brillanti, vi troverete immersi in una caccia al killer classica ma dalla tensione modernissima.