Le 10 città più romantiche d’Italia: Sanremo al primo posto

Quali sono le 10 città più romantiche d’Italia? Tra pagine cartacee ed eBook, il romanticismo non passa mai di moda. Amazon.it svela la classifica delle città italiane che più hanno amato i romanzi rosa nell’ultimo anno.

C’è chi sottolinea le frasi più intense, chi divora capitoli fino a notte fonda e chi non riesce a resistere al richiamo di una nuova storia d’amore da aggiungere alla propria libreria. Nel 2025, i lettori italiani hanno confermato che l’amore, tra le pagine di un libro, continua a rinnovarsi e a moltiplicarsi. In occasione di San Valentino, Amazon ha stilato la classifica delle città più “romantiche” d’Italia, basandosi sul numero di romanzi rosa acquistati pro capite nell’ultimo anno.

Le 10 città più romantiche d’Italia: Sanremo sale sul gradino più alto

Sorprendentemente, Sanremo abbandona per un istante il celebre palco dell’Ariston per conquistare il primato letterario: la città ligure si conferma la regina del romanticismo in Italia. Al secondo posto troviamo Gallarate, ormai una certezza per chi ama le storie sentimentali , seguita dalla new entry Treviso, che porta la passione veneta direttamente sul podio.

Seguono Siena, al 4° posto, che continua a far battere i cuori dei lettori tra vicoli senza tempo, e Cagliari (5°), dove il fascino del mare si mescola a trame cariche di emozione. Sorprende Novara al 6° posto, che per la prima volta si ritaglia il proprio spazio tra le città italiane più romantiche, dimostrando come l’amore per i libri rosa cresca anche lontano dai grandi centri.

Chiudono la top 10: Trieste (7°), dalla consolidata vocazione sentimentale; Pavia (8°), sempre fedele alle storie d’amore; Como (9°), dove il romanticismo si riflette nelle acque del lago; e Vicenza (10°), città dove i romanzi rosa sul comodino non mancano mai.

Ecco la classifica completa delle città più romantiche d’Italia: i borghi italiani che più hanno fatto battere il cuore dei suoi lettori.

1. Sanremo

2. Gallarate

3. Treviso

4. Siena

5. Cagliari

6. Novara

7. Trieste

8. Pavia

9. Como

10. Vicenza

Tra le novità assolute spiccano, oltre a Treviso, anche Novara e Como, che entrano per la prima volta in questa speciale classifica.

I titoli che hanno fatto innamorare gli italiani

Ma quali sono state le storie capaci di lasciare il segno nel 2025? Scopriamo i libri che i lettori italiani hanno preferito leggere in versione cartacea ed eBook.

I campioni del libro cartaceo: passioni travolgenti e saghe epiche

I lettori che preferiscono il profumo della carta si sono lasciati conquistare da storie intense, spesso nate su piattaforme come Wattpad o appartenenti al filone del fantasy romance.

Tra i libri cartacei, il dominio assoluto spetta a “Cuori magnetici. Love me love me (Vol. 1)” di Stefania S. È il fenomeno editoriale dell’anno. Racconta la storia di June White, costretta a ricominciare da capo a Laguna Beach. Qui incontra James Hunter, il classico “cattivo ragazzo” dal passato oscuro. Nonostante le differenze e i pericoli, tra i due scatta un’attrazione magnetica e inevitabile.

Segue al secondo posto “Onyx Storm” di Rebecca Yarros. Terzo attesissimo capitolo della saga di Fourth Wing. La protagonista, Violet Sorrengail, deve affrontare l’inizio della guerra nell’accademia militare di Basgiath. Tra draghi, magia e segreti che potrebbero distruggere tutto, il romanticismo si intreccia a una narrazione dal ritmo serrato.

Gradino più basso del podio per “Game of Desire. Devozione” di Hazel Riley. Un dark romance dalle tinte mitologiche. Aphrodite Lively, cresciuta nel lusso pericoloso dell’Olimpo, si ritrova a essere il premio di un gioco mortale. Per proteggerla viene scelto Thymós, un ex militare dal passato oscuro. Il libro esplora la passione e le dinamiche di potere in una scommessa dove perdere significa morire.

I successi in formato digitale: vincono mistero, ironia e introspezione

In formato eBook, la classifica premia la varietà, passando dalla commedia brillante alla saga familiare siciliana.

Al primo posto troviamo “Tatà” di Valérie Perrin. L’autrice di “Cambiare l’acqua ai fiori” torna con un’indagine emotiva a ritroso nel tempo. Agnès scopre che la zia Colette, sepolta da tre anni, è appena “rimorta” in un altro luogo. Un viaggio nei segreti di famiglia raccontato con la consueta profondità e delicatezza della Perrin.

Secondo posto per “Come l’arancio amaro” di Milena Palminteri. Un romanzo storico ambientato nella Sicilia del ‘900. La storia ruota attorno a Carlotta e alla sua ricerca di libertà in un mondo dominato da figure maschili e segreti di maternità taciuti per decenni. Una narrazione corale sulla fierezza e sul destino delle donne.

I lettori digitali hanno scelto di premiare l’ironia di Felicia Kingsley: la regina del romance italiano si conferma ai primi posti con due titoli: il primo “Scandalo a Hollywood”, una commedia brillante dove una giornalista d’inchiesta e un giornalista di gossip si alleano tra i party esclusivi di Los Angeles; il secondo è “L’amante perduta di Shakespeare”, un mix di avventura, arte e mistero che vede protagonista il ladro gentiluomo Nick Montecristo alle prese con un antico manoscritto conteso.

L’amore non conosce attesa

Un dato interessante riguarda le abitudini d’acquisto: circa 1 italiano su 3 non sa aspettare e sceglie la consegna rapida per i propri libri. Questo dimostra come la lettura, proprio come il vero amore, non conosca attesa: quando si scopre un titolo che ci ispira, il desiderio di immergersi nella storia è immediato.

Che sia un gioiello, un classico mazzo di fiori o, meglio ancora, un nuovo romanzo da leggere sul divano, l’importante è celebrare la bellezza di un sentimento che, oggi più che mai, trova rifugio tra le pagine di un libro.

Photocredits: Benjamin Smith