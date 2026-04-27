Studenti e ansia da prestazione: per oltre 1 su 2 la pressione sociale è diventata “insopportabile”

Dopo i recenti e drammatici fatti di cronaca, un sondaggio di Skuola.net indaga lo stato di tenuta psicologica degli studenti. I risultati sono un campanello d’allarme: quasi 9 studenti su 10 avvertono il peso delle aspettative e per la maggioranza è un fardello insostenibile. Lo sfogo sui social: “Lasciateci il diritto di sbagliare”

In un’epoca che celebra l’iper-performance e il successo a ogni costo, le aule scolastiche e universitarie si stanno trasformando per gli studenti da vivai di cultura a vere e proprie arene di pressione psicologica. I recenti e drammatici fatti di cronaca, che hanno visto giovani vite spezzarsi sotto il peso di un percorso di studi percepito come insormontabile, hanno squarciato il velo su una realtà che non può più essere ignorata: la tenuta psicologica delle nuove generazioni è al limite.

Studenti e ansia da prestazione: i numeri di un’emergenza silenziosa

Secondo un recente sondaggio condotto da Skuola.net su un campione di 905 partecipanti, lo stato di salute emotiva degli studenti italiani è allarmante. Non si tratta di casi isolati, ma di un malessere sistemico: quasi 9 studenti su 10 avvertono il peso delle aspettative altrui sulla propria pelle.

Entrando nel dettaglio dei dati, la situazione appare ancora più critica: il 52% degli intervistati dichiara apertamente che la pressione sociale è diventata “insopportabile”. Un ulteriore 36% ammette di sentire il colpo, pur riuscendo ancora a gestirlo, mentre solamente un esiguo 12% si sente immune da questa morsa d’ansia.

Questi numeri ci dicono che per oltre la metà dei nostri ragazzi la quotidianità non è più un percorso di crescita, ma una “montagna troppo ripida da scalare”.

La sindrome della “vetrina”: quando il voto definisce l’individuo

Il cuore del problema risiede nel modo in cui la società e il sistema formativo hanno iniziato a guardare ai risultati. I luoghi dell’istruzione sono scivolati da spazi di formazione a palcoscenici su cui i giovani si sentono costretti a esibirsi. In questo contesto, il giudizio esterno non è più una valutazione di una prova specifica, ma diventa un verdetto sulla persona stessa.

“Un esame andato male o una bocciatura non definiscono chi siamo, ma per la società sembra di sì”, commenta amaramente uno studente sui social. Questa percezione trasforma ogni piccolo intoppo accademico in un fallimento esistenziale catastrofico. La competizione è diventata logorante e “tossica”, alimentata da un sistema che premia esclusivamente l’eccellenza assoluta e la velocità di esecuzione, senza ammettere i fisiologici rallentamenti che fanno parte di ogni vita umana.

Il grido d’allarme: “lasciateci il diritto di sbagliare”

Sotto i post che hanno ospitato l’indagine, è esploso uno sfogo collettivo intriso di rabbia e disillusione. Il messaggio che emerge con più forza è una richiesta disperata di umanità: il diritto di sbagliare.

I ragazzi chiedono a gran voce la normalizzazione del fallimento. Chiedono che la scuola e l’università tornino a essere luoghi dove l’errore è parte integrante dell’apprendimento, non una macchia indelebile sul proprio curriculum sociale. La pressione di dover costantemente “dimostrare qualcosa a qualcuno” sta minando le fondamenta psicologiche di una generazione che si sente privata del respiro.

Oltre la cronaca: verso una nuova riflessione educativa

Le tragedie recenti, come quella della studentessa di 23 anni o del giovanissimo alunno di 13, rappresentano solo la punta di un iceberg profondo e silenzioso. Non possiamo più limitarci a commuoverci per i casi estremi; è necessario interrogarsi su quel 52% che vive ogni giorno in uno stato di sofferenza psicologica.

È fondamentale che le famiglie, le scuole e le università aprano una riflessione profonda sul tipo di valori che stiamo trasmettendo. Se l’onestà e la fatica sembrano non bastare più a garantire un senso di valore personale, significa che il patto educativo tra generazioni è rotto. Dobbiamo restituire ai giovani la possibilità di essere imperfetti, di essere lenti e di essere, semplicemente, umani. Perché nessuna laurea e nessun voto varranno mai quanto la serenità di una vita che si sente libera di fiorire secondo i propri tempi.

Approfondi di più sul tema studenti sotto pressione: 1 universitario su 2 ha mentito almeno una volta sui suoi risultati