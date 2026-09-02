Scuola, i prezzi dei libri sfidano l’inflazione. L’appello dell’AIE per il diritto allo studio

Settembre, mese di nuovi inizi, di foglie che cominciano a ingiallire e, immancabilmente, del rientro tra i banchi di scuola. Per milioni di studenti italiani, questo periodo rappresenta il ritorno alla routine, la gioia di rivedere i propri compagni e la curiosità di scoprire nuove materie.

Ma per le loro famiglie, l’avvicinarsi della prima campanella è spesso sinonimo di una sfida economica non indifferente: il temutissimo “caro scuola”. Tra zaini, astucci di ultima generazione, quaderni e dizionari, la spesa per l’istruzione grava prepotentemente sui bilanci familiari.

Eppure, in questo 2026, c’è una notizia che va in controtendenza rispetto all’allarmismo generale e che merita di essere analizzata con attenzione: i dati diffusi in questi giorni dall’Associazione Italiana Editori (AIE), basati sui listini ufficiali forniti dagli stessi editori e trasmessi formalmente al Ministero dell’Istruzione e del Merito, tracciano un quadro che invita all’ottimismo. I prezzi dei libri di testo, infatti, hanno subito un incremento nettamente inferiore all’inflazione e la spesa complessiva delle famiglie per l’acquisto dei manuali scolastici risulta addirittura in calo rispetto al passato. Ma andiamo con ordine e analizziamo i numeri nel dettaglio per capire come si sia arrivati a questo risultato virtuoso.

I numeri dell’AIE: un’inversione di tendenza inaspettata

A fronte di un’inflazione che nel mese di luglio ha fatto registrare un picco del +2,8% su base annua (secondo i dati forniti dall’Istat), l’incremento medio dei prezzi per i testi scolastici per l’anno 2026 si è fermato al 2,3% per la scuola secondaria di primo grado (le ex scuole medie) e all’1,8% per la scuola secondaria di secondo grado (le scuole superiori).

Questo significa che il mondo dell’editoria scolastica ha compiuto un notevole sforzo per assorbire i rincari e limitare le ricadute sull’anello finale della catena, ovvero gli studenti e i loro genitori. La notizia più confortante, tuttavia, risiede nel calo della spesa media complessiva. Rispetto all’anno scolastico precedente, la spesa media che ogni famiglia deve sostenere per acquistare la dotazione libraria richiesta è diminuita dell’1,4% sia nelle scuole secondarie di primo che di secondo grado.

Come è possibile, vi chiederete, che la spesa scenda se i prezzi singoli sono comunque lievemente aumentati? Il merito, come sottolinea l’AIE, va rintracciato in due fattori fondamentali: innanzitutto, la presenza di un’ampia offerta di titoli resi disponibili sul mercato; in secondo luogo, le scelte sempre più oculate da parte dei docenti. Gli insegnanti italiani stanno compiendo selezioni responsabili al momento delle adozioni, bilanciando la necessità di avere strumenti didattici aggiornati e di alta qualità con l’urgenza sociale di non gravare in modo insostenibile sulle tasche delle famiglie.

Caro libro di scuola: un falso mito da sfatare

È importante anche cogliere l’occasione per sfatare un mito ricorrente sulle fluttuazioni dei costi scolastici. Spesso si crede, complice una narrazione mediatica allarmistica, che i prezzi dei libri lievitino misteriosamente con l’avvicinarsi di settembre per sfruttare l’onda dell’urgenza. Non è assolutamente così: l’AIE ricorda che le case editrici stabiliscono i prezzi dei testi scolastici nel mese di gennaio di ogni anno. In quella data, i listini vengono consegnati all’AIE, che si occupa di condividerli in totale trasparenza con il Ministero dell’Istruzione e del Merito e con le segreterie scolastiche.

Da quel momento, per via di regole rigorose, questi prezzi rimangono invariati per tutto l’anno e non possono essere in alcun modo modificati o aumentati in corso d’opera.

Dietro le quinte: le sfide di un’editoria tra riforme e calo demografico

Tuttavia, il panorama per chi produce cultura ed educazione nel nostro Paese è tutt’altro che semplice e la sostenibilità dell’intera filiera è messa a dura prova. Giorgio Riva, presidente del gruppo Educativo di AIE, ha voluto accendere i riflettori sulle enormi sfide che l’industria editoriale sta affrontando in questo delicato momento storico. “Anche quest’anno gli editori hanno limitato gli aumenti dei prezzi contribuendo così a non aggravare il peso economico sulle famiglie, nonostante i costi che affrontano siano aumentati, non solo per via dell’inflazione”, ha spiegato Riva.

Cosa intende il presidente quando parla di costi non legati all’inflazione? Il settore educativo italiano è attualmente investito da un ciclone di riforme strutturali che impongono ritmi di lavoro estenuanti. Negli ultimi 12 mesi, ricorda l’AIE, il settore ha visto l’introduzione di ben tre riforme di enorme portata: la riforma del Primo Ciclo (che coinvolge primaria e scuola secondaria di primo grado) con avvio previsto proprio in questo 2026; la riforma degli Istituti Tecnici, anch’essa al nastro di partenza nel 2026; e infine la recentissima riforma dei Licei, da poco annunciata e con avvio fissato per il 2027.

Per il grande pubblico, una riforma scolastica significa, giustamente, l’aggiornamento di programmi e metodologie didattiche. Per un editore, invece, significa lo stravolgimento totale di una pianificazione editoriale pluriennale. Come sottolinea Riva, dover rimettere mano ai cataloghi in tempi così stretti comporta la svalutazione di importanti investimenti già fatti per lo sviluppo dei materiali precedenti e, contemporaneamente, l’esplosione dei costi per l’accelerazione dei nuovi progetti editoriali richiesti dai ministeri.

A questo difficile quadro normativo e progettuale si aggiunge un nemico silenzioso ma inesorabile: un drammatico calo demografico. Il numero degli studenti scende di anno in anno, svuotando progressivamente le nostre aule scolastiche. Questo fenomeno rende sempre più difficile alla nostra industria mantenersi economicamente sostenibile, restringendo in modo fisiologico il bacino di utenza a cui i libri sono destinati.

Le proposte di AIE: il libro come bene essenziale e l’aiuto a chi ha bisogno

Di fronte a queste difficoltà sistemiche, l’Associazione Italiana Editori non si limita all’analisi, ma lancia un appello accorato e propositivo alle istituzioni, chiedendo un intervento pubblico strutturato lungo due direttive precise e non più rimandabili. La prima richiesta riguarda una questione di pura equità e civiltà: l’introduzione della detrazione delle spese per l’acquisto dei libri di testo a favore di tutte le famiglie italiane.

Si tratta di un paradosso normativo su cui Libreriamo invita da sempre i lettori a riflettere: oggi in Italia lo Stato permette giustamente di detrarre dalle tasse le spese sostenute per la salute, per le attività sportive dei figli e persino per le cure prestate agli animali da compagnia. Ma i libri scolastici, strumento vitale e obbligatorio per la formazione dei cittadini di domani, restano esclusi da queste agevolazioni universali. Introdurre la detrazione significherebbe compiere un grande passo avanti, riconoscendo al libro il suo status di “bene essenziale” nello sviluppo della società.

La seconda richiesta di AIE punta i fari sull’efficienza della macchina statale: serve una maggiore razionalizzazione ed efficienza del processo di distribuzione degli aiuti economici destinati alle famiglie in condizioni di povertà assoluta. Non basta stanziare i fondi nei bilanci; è vitale, sottolinea l’Associazione, che questi sostegni arrivino ai veri beneficiari in tempi adeguati, affinché all’inizio dell’anno scolastico nessuno studente si trovi in classe sprovvisto degli strumenti necessari per apprendere e partecipare alla vita scolastica alla pari con i compagni.

Come ha concluso Giorgio Riva, non stiamo parlando di semplici agevolazioni economiche a un settore di mercato, ma di azioni strutturali. “Sono interventi necessari per garantire un effettivo diritto allo studio a tutte e a tutti”, ha affermato con fermezza. E su questo punto cruciale, noi di Libreriamo non possiamo che unirci al coro. Il libro scolastico non deve mai essere vissuto come un “peso” economico o una tassa da pagare, ma deve essere difeso per ciò che realmente è: il passaporto imprescindibile per costruire il futuro e la libertà delle nuove generazioni.