Ritorno a scuola: i 10 consigli anti-ansia dello psicologo

Il ritorno a scuola non è mai stato il momento preferito dell’anno degli studenti, complice anche la fine dell’estate. Ma in questi ultimi tempi le cose stanno peggiorando, trasformando le “bad vibes” – come direbbero i diretti interessati – in qualcosa di più patologico che non fisiologico.

Secondo un recente un sondaggio effettuato dal portale specializzato Skuola.net, oltre il 50% degli alunni delle scuole secondarie ha dichiarato di provare sentimenti negativi in vista del primo giorno di scuola, tra cui soprattutto ansia generalizzata, desiderio di fuga e sconforto.

Ritorno a scuola: i 10 consigli per combattere stress e ansia

Ecco perché lo stesso portale ha chiesto all’esperto Giuseppe Lavenia – psicologo, psicoterapeuta e Presidente dell’Associazione Nazionale “Di.Te.” (Dipendenze tecnologiche, GAP, Cyberbullismo) – di formulare un decalogo con i consigli per studenti e genitori, per affrontare questo delicato passaggio.

1. Normalizza il “non ho voglia”

Il primo giorno di scuola è come svegliarsi presto la domenica convinti che sia ancora vacanza. Quel “uffa, non ho voglia” è normale. Non è pigrizia, è solo il corpo che deve riabituarsi. Ammetterlo senza sensi di colpa ti alleggerisce subito.

2. Non portarti l’estate addosso ma… “respira questa libertà”

Non ti manca solo il mare o il sole: ti manca la libertà di scegliere cosa fare e quando. A scuola non puoi fare tutto ciò che vuoi, ma puoi decidere piccole cose: da quale materia partire nello studio pomeridiano, con chi sederti in classe, come organizzare i compiti. Sono dettagli che fanno la differenza.

3. Spegni l’ansia del “tutto insieme”

Guardare da settembre a giugno è come aprire una serie e voler vedere subito tutte le stagioni. Ti blocchi. Prova a immaginare l’anno scolastico proprio come una serie: un episodio alla volta, settimana dopo settimana. Così il cervello smette di andare in tilt.

4. Impara a fermarti prima di crollare

Non serve resistere fino a distruggerti. Fermarti non è mollare: è capire quando il corpo e la testa ti chiedono una pausa. Il vero “forte” non è chi va avanti a oltranza, ma chi sa rallentare per non bruciarsi.

5. Celebra le micro-vittorie

Non aspettare la pagella per sentirti capace. Conta anche un piccolo passo: finire un esercizio difficile, alzare la mano in classe, affrontare una giornata storta senza arrenderti. Sono queste piccole vittorie che ti costruiscono davvero.

6. Dai dignità alla paura

La paura di non essere “abbastanza” pesa come uno zaino invisibile. Non tenerla nascosta: scrivila, raccontala, disegnala. Dare un nome alla paura la rende più piccola e ti permette di affrontarla senza esserne schiacciato.

7. Non restare ostaggio dello zaino

Uno zaino pieno di fogli sparsi e libri ammucchiati sembra un macigno. Metti ordine, tieni solo ciò che serve, personalizzalo. Deve essere un compagno di viaggio, non una condanna da portare sulle spalle.

8. Allena il corpo, non solo la mente

L’ansia non è solo in testa: è batticuore, respiro corto, tensione muscolare. Prima di entrare in classe cammina dieci minuti, respira a fondo, raddrizza la schiena. Se il corpo si rilassa, anche la mente si alleggerisce.

9. Condividi, non competere

La scuola potrebbe sembrare una gara continua: chi prende più voti, chi sa più cose. Ma la competizione aumenta l’ansia. Condividere appunti, studiare insieme, sostenersi a vicenda rende tutto più leggero. Non serve arrivare primi, serve arrivare insieme.

10. Non confondere la scuola con la vita

Un brutto voto non decide chi sei. La scuola è importante, ma è solo una parte di te. Ci sono passioni, amicizie, interessi che ti definiscono molto di più. Non dimenticarlo: ridimensionare l’ansia ti restituisce respiro.

