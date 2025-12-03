Le migliori scuole d’Italia secondo la classifica Eduscopio

A Roma l’“Ennio Quirino Visconti” si conferma il miglior Liceo Classico della Capitale, replicando il primato dello scorso anno. A Milano, invece, il “Giovanni Berchet” supera il “Sacro Cuore” e conquista la vetta della classifica. Ma la scuola più performante in assoluto del nostro Paese si trova in Veneto, precisamente in provincia di Padova: è il liceo classico Giovanni Battista Ferrari di Este.

A rivelarlo è la nuova edizione 2025 della piattaforma digitale gratuita Eduscopio.it della Fondazione Agnelli, che ogni anno rileva gli istituti – categorizzati tra licei, istituti tecnici e istituti professionali – che mettono nelle mani degli studenti i diplomi più “pesanti”, sia per chi punta alla laurea sia per chi guarda subito al lavoro.

Per farlo, come da tradizione, il team di esperti ha valutato gli istituti sulla base di due parametri principali: da un lato i risultati ottenuti dagli studenti, in particolare dei licei, nel primo anno di università; dall’altro il livello di inserimento lavorativo dei diplomati provenienti da scuole tecniche e professionali.

E lo ha fatto analizzando i dati di 1.355.000 “maturati” italiani di 8.150 scuole in tre anni scolastici (a.s. 2019/20, 2020/21, 2021/22): fra questi, troviamo anche i primi 2.112 diplomati facenti parte della sperimentazione dei percorsi quadriennali avviata nell’anno scolastico 2018-19.

Le migliori scuole d’Italia: la classifica 2025 di Eduscopio

A fare il punto della situazione è il portale Skuola.net, che ha elaborato una sintesi dei principali risultati dell’edizione 2025-26 dell’Osservatorio Eduscopio, partendo dalla Capitale e passando in rassegna, città per città e da Nord a Sud, le scuole superiori che rappresentano le migliori opzioni per ciascun indirizzo.

Nel valutare gli istituti che preparano al percorso universitario, l’Osservatorio di Eduscopio non si limita ai soli licei, ma include anche gli Istituti Tecnici. Sebbene questi ultimi siano generalmente orientati all’inserimento nel mondo del lavoro, circa il 30% dei diplomati di queste scuole sceglie comunque di proseguire gli studi all’università.

E per rendere l’analisi davvero rappresentativa, sono state però considerate solo le scuole che accompagnano verso l’università una quota significativa di studenti, pari ad almeno un diplomato su tre.

Inoltre, per evitare che il risultato complessivo dipenda dalle performance di pochi studenti particolarmente brillanti o carenti, il team coordinato da Andrea Gavosto si è imposto un’altra condizione, ossia quella di considerare solo le scuole che per almeno un indirizzo di studio mandano all’università un numero non inferiore a 21 diplomati nell’arco del triennio considerato.

Riguardo, invece, agli istituti che preparano all’ingresso nel mondo del lavoro, l’analisi si è soffermata sulla capacità degli Istituti Tecnici e degli Istituti Professionali di preparare gli studenti a un positivo ingresso nel mondo del lavoro per quanti, dopo il diploma, non intendono frequentare l’università e vogliono subito trovare un impiego.

Le migliori scuole di Roma

A Roma, l’“Ennio Quirino Visconti” si conferma per il secondo anno consecutivo il miglior Liceo Classico della città, seguito a breve distanza dal “Terenzio Mamiani” e dal “Tasso”.

Anche il “Righi” replica il primato dell’edizione 2024 tra i Licei Scientifici, mentre l’istituto paritario “San Giovanni Battista” compie un balzo in avanti, salendo dal quinto al secondo posto. A completare il podio degli scientifici è il “Giuseppe Peano”.

Tra i Licei Linguistici, la nuova entrata “Renzo Levi” supera tutti e conquista la prima posizione, davanti all’ex capolista “Edoardo Amaldi” e all’“Eugenio Montale”.

Proprio il “Montale”, inoltre, si conferma ancora una volta il miglior Liceo delle Scienze Umane di Roma, seguito dal “Margherita di Savoia” e dal “San Sisto”. Per l’opzione economico-sociale, invece, è il “Caetani” a guidare la classifica cittadina.

Passando all’indirizzo artistico, il “Sant’Orsola” e il “Caravaggio” mantengono rispettivamente il primo e il secondo posto, mentre l’“Is Via di Ripetta” si colloca in terza posizione.

Tra gli Istituti Tecnici che si distinguono per la preparazione alla prosecuzione degli studi figurano l’“Einstein-Bechelet” e il “Di Vittorio-Lattanzio” tra i Tecnici Economici; e il “Carlo Matteucci” e il “Boaga” tra i Tecnici Tecnologici.

Sul fronte degli esiti occupazionali, tra i Tecnici ad indirizzo Economico spiccano il “Leonardo Da Vinci”, seguito dall’“IS Via Saponara 150” e dal “Livia Bottardi”. Tra i Tecnici Tecnologici si colloca in testa il “Confalonieri-De Chirico”.

Infine, tra i Professionali, per l’indirizzo Servizi troviamo l’“Amerigo Vespucci” al primo posto e il “Tor Carbone” al secondo. Il “De Amicis- Cattaneo”, il “Carlo Urbani” e il “Piaget-Diaz” occupano invece il podio dei Professionali Industria e Artigianato.

Le migliori scuole di Milano

Spostandoci nell’hinterland milanese, il “Giovanni Berchet” balza in prima posizione, classificandosi come miglior Liceo Classico milanese. Alle sue spalle il Liceo Classico paritario “Sacro Cuore” – che perde il primato del 2024 – e il “Giosuè Carducci”.

Per quanto riguarda invece i Licei Scientifici, la classifica si presenta simile a quella del 2024: le prime due posizioni sono occupate, rispettivamente, dall’“Alessandro Volta” e dal “Leonardo Da Vinci”.

Terzo posto per l’istituto paritario “Alexis Carrel”che guadagna una posizione rispetto alla scorsa edizione.

Lato Licei Linguistici, in testa troviamo ben due istituti paritari: si tratta del “Civico Manzoni” e dell’istituto “Maria Consolatrice”, rispettivamente prima e seconda scuola del centro città. Entrambe precedono il liceo “Carlo Tenco”, fermo al terzo posto.

Se si parla però di Liceo delle Scienze Umane, il “Maria Consolatrice” guadagna la prima posizione, seguito dal “Virgilio” e dal paritario “Faes”. Liceo “Virgilio” che, invece, è primo per quanto riguarda l’opzione economico-sociale, davanti al “Carlo Tenca” e al “Don Bosco”.

Tra i Licei delle Scienze Applicate, i paritari “Istituto Comunità Ebraica” e “Sant’Ambrogio” occupano i primi due gradini del podio, davanti all’istituto “Giacomo Feltrinelli”.

Passando al Liceo Artistico, la classifica vede nelle prime tre posizioni l’istituto paritario l’istituto “Sacro Cuore”, l’“Orsoline di San Carlo” e il “Brera”.

Per quel che riguarda gli Istituti Tecnici che preparano al percorso universitario. Tra gli Istituti Tecnici Economici, il podio vede protagonisti tre istituti che si sono dati battaglia anche nel 2025. Parliamo dell’“Alessandro Manzoni”, al primo posto, del “Pietro Verri” e del “Curie”.

Tra gli Istituti Tecnici Tecnologici che preparano all’università, troviamo invece al primo posto il “Carlo Cattaneo”, seguito dall’”Evangelista Torricelli” e dal “Giulio Natta”.

Passando all’altro ramo dell’indagine, quella sugli indici occupazionali, la classifica vede al primo posto l’Istituto Tecnico Economico “Pietro Verri”; seguito dal “Fabio Besta” e dal “Pier Paolo Pasolini”.

Tra gli Istituti Tecnici Tecnologici, menzione speciale, in ordine, per l’”Evangelista Torricelli”, il “Curie-Saffa” e il “Giuseppe Luigi Lagrange.

Tra i professionali dei Servizi, al primo posto c’è l’istituto paritario “Amerigo Vespucci”, seguito dal “Carlo Porta” e dal “Gianni Brera”; mentre il “Galilei-Luxemburg”, il “Severi-Correnti” e il “Settembrini” si confermano il migliori Istituti Professionali Industria e Artigianato dell’hinterland milanese.

Le migliori scuole di Torino

A Torino, il “Camillo Benso Di Cavour” scavalca il “Gioberti” – che scivola in seconda posizione – è per quest’anno il miglior Liceo Classico della città. Chiude il podio il “Vittorio Alfieri”.

Il Liceo Scientifico “Edoardo Agnelli” è il primo classificato dell’edizione 2025, alle sue spalle ci sono l’“Altiero Spinelli” e il “Galileo Ferraris”.

Nell’elenco dei migliori scientifici opzione Scienze Applicate spicca il “Carlo Cattaneo”. Se si parla di Licei Linguistici, però, l’“Altiero Spinelli” è il migliore su piazza, piazzandosi davanti al “Santorre di Santarosa” e all’“Albert Einstein”.

Immutato il podio dei Licei Artistici: primo posto per il “Renato Cottini”, seconda posizione per il “Primo Liceo Artistico” e terzo posto per il liceo “Aldo Passoni”. Tra i Licei delle Scienze Umane, la prima posizione è occupata dal “Domenico Berti”.

Seguono l’“Albert Einstein” e il “Regina Margherita”. Se parliamo invece dell’opzione economico-sociale, le prime due posizioni sono occupate dall’istituto paritario “Sacra Famiglia” e dal “Domenico Berti”.

Tra gli Istituti Tecnici il “Germano Sommeiller” ottiene la prima posizione nell’indirizzo economico, mentre il “Santorre di Santarosa” si classifica come primo istituto tecnico ad indirizzo tecnologico.

Passando ai risultatii sul lavoro, il “Bosso-Monti” si piazza al primo posto tra i tecnici economici, seguito dal “Russell-Moro-Guarini”.

L’istituto “Amedeo Avogadro” conferma la prima posizione del 2024 nell’ambito dei tecnici tecnologici e l’istituto paritario “Edoardo Agnelli”.

Per quanto riguarda i Professionali lato Servizi, il “Giovanni Plana” guadagna il primato del 2025, piazzandosi in cima anche alla classifica degli Istituti Professionali per l’indirizzo Industria e Artigianato.

Le migliori scuole di Venezia

A Venezia il podio dei Licei Classici ricalca quello del 2024: primo posto per il “Marco Polo”, seguito dal “Bruno-Franchetti” e dal “Marco Foscarini”. Uno scenario analogo emerge anche osservando la top 3 dei Licei Scientifici, che vede il “Ugo Morin” in testa.

Il “Bruno-Franchetti” supera il “Benedetti-Tommaseo”, conquistando la seconda posizione. Lo stesso “Bruno-Franchetti” si colloca inoltre al primo posto tra i Licei Scientifici delle Scienze Applicate.

Anche tra i Licei Linguistici da due anni si delinea una sfida a tre: al vertice c’è il “Ugo Morin”, seguito dal “Luigi Stefanini” e dal “Benedetti-Tommaseo”, rispettivamente secondo e terzo.

Sul fronte delle Scienze Umane, le prime due posizioni sono occupate dal “Luigi Stefanini” e dal “Benedetti-Tommaseo”.

Per l’opzione economico-sociale, invece, il “Luigi Stefanini” conserva il primato. Quanto al Liceo Artistico, il riferimento cittadino resta il “Liceo Artistico Statale ‘Marco Polo’”.

Passando agli Istituti Tecnici che offrono le prospettive migliori in vista dell’università, il “Francesco Algarotti” e l’istituto “Andrea Gritti” guidano la classifica tra i Tecnici Economici.

Tra i Tecnici Tecnologici, la top 3 è composta dal “Carlo Zuccante” al primo posto, seguito dal “Vendramin Corner” e, in terza posizione, dall’istituto “Enrico Fermi”.

Se si guarda invece agli esiti occupazionali, tra i Tecnici Economici prevale il “Francesco Algarotti”, seguito dall’“Andrea Gritti” e dal “Luigi Luzzatti”.

Sul versante dei Tecnici Tecnologici si confermano ai vertici l’“Antonio Pacinotti”, il “Carlo Zuccante” e l’“Enrico Fermi”, riproponendo il podio già visto nel 2024.

Infine, tra i Professionali, per l’indirizzo Servizi il podio 2025 replica quello della scorsa edizione, con l’istituto “Andrea Barbarigo” al primo posto, seguito dal “Luigi Luzzatti” e dal “Vendramin Corner”.

Per l’area Industria e Artigianato, il riferimento principale resta il “Luzzatti”.

Le migliori scuole di Genova

A Genova la situazione resta sostanzialmente invariata, almeno per quanto riguarda il vertice dei Licei Classici, che vede ancora in testa il “Cristoforo Colombo”, seguito dal “Giuseppe Mazzini” e dall’“Andrea Doria”.

Tra i Licei Scientifici si conferma la classifica 2024, con il “Cassini” in prima posizione, davanti al “Lanfranconi” e al “Martin Luther King”.

Per l’indirizzo delle Scienze Applicate, invece, il “Italo Calvino” e il “Majorana-Giorgi” occupano rispettivamente la prima e la seconda posizione.

L’istituto paritario “Grazia Deledda” si conferma come il miglior Liceo Linguistico della città; alle sue spalle si collocano il “Mazzini” e il “Montale”.

Il podio delle Scienze Umane è guidato dall’istituto paritario “Calasanzio”, seguito dal “Piero Gobetti” e dal “Sandro Pertini”.

Menzione di merito per il liceo “Luigi Lanfranconi”, che risulta il migliore tra le Scienze Umane per l’opzione economico-sociale. Infine, il “Klee-Barabino” si conferma come il miglior Liceo Artistico di Genova.

Tra gli Istituti Tecnici che offrono le prospettive migliori per la prosecuzione degli studi universitari, il “Montale” conquista la vetta nell’indirizzo economico, mentre il “Firpo-Buonarroti” mantiene il primato nel settore tecnologico.

Sul fronte degli sbocchi occupazionali, tra i Tecnici Economici si distinguono l’“Einaudi-Casaregis-Galilei” e il “Vittorio Emanuele II”.

Nell’ambito dei Tecnici Tecnologici emergono invece il “Majorana-Giorgi”, l’“Italo Calvino” e il “Galilei”.

Infine, tra i Professionali per i Servizi, il “Marco Polo” e il “Nino Bergese” si collocano rispettivamente al primo e al secondo posto; per l’indirizzo Industria e Artigianato spiccano invece l’“Attilio Odero” e il “Gaslini-Meucci”.

Le migliori scuole di Bologna

In quel di Bologna, la situazione è rimasta sostanzialmente simile alle rilevazioni del 2024. Anche quest’anno il “Luigi Galvani” e il “Marco Minghetti” sono i due migliori Licei Classici del territorio.

Lo stesso accade nel settore “Scientifico”, dove il liceo “Niccolò Copernico” conferma la prima posizione, seguito dal “Luigi Galvani” e dall’“Enrico Fermi” in terza posizione.

Per le Scienze Applicate, i top sono l’“Enrico Fermi”, il “Niccolò Copernico” e l’ “Augusto Rihi”.

Non si registrano cambi di rotta nemmeno nella classifica dei Licei Linguistici: primo posto dunque per il “Niccolò Copernico”, seguito dal “Luigi Galvani” e dal “Malpighi”.

Il podio delle Scienze Umane vede invece in cima il “Bruce Sabin”, e il liceo “Laura Bassi”: guardando invece al podio dell’indirizzo economico-sociale, il primo classificato è sempre il liceo “Bruce Sabin”.

Chiude la classifica dei licei il “Francesco Arcangeli”: il migliore Liceo Artistico di Bologna.

Per quanto riguarda i tecnici che preparano agli studi universitari, il “Rosa Luxemburg”, il “Crescenzi-Pacinotti-Sirani” e il “Manfredi-Tanari” sono i migliori nell’ambito economico; mentre nell’ambito tecnologico svettano l’“Arrigo Serpieri” e il “Crescenzi-Pacinotti-Serrani”.

Quest’ultimo è invece al primo posto tra i tecnici ad indirizzo economico che aiutano a trovare lavoro, seguito dal “Rosa Luxemburg”.

Tra i tecnici tecnologici, quelli con migliori performance occupazionali sono il “Belluzzi-Fioravanti” e l’“Aldini-Valeriani-Sirani”. Per i professionali, su tutti spiccano il “Manfredi” nell’ambito dei Servizi, e l’istituto paritario “Beata Vergine di San Luca” nel settore Industria e Artigianato.

Le migliori scuole di Firenze

Nel capoluogo toscano la classifica dei Licei Classici ricalca quella della scorsa edizione. Al primo posto si conferma il “Galileo”, seguito dal “Michelangiolo” in seconda posizione e dal “Santissima Annunziata” al terzo posto.

Il “Machiavelli” e il “Castelnuovo” mantengono rispettivamente la prima e la seconda posizione tra i Licei Scientifici; a chiudere il podio, in terza posizione, è il “Leonardo Da Vinci”.

Per l’opzione delle Scienze Applicate, invece, è il “Castelnuovo” a imporsi nettamente sulla concorrenza. Il “Machiavelli”, oltre a guidare la classifica degli scientifici, si distingue anche come miglior Liceo Linguistico.

A completare il podio insieme all’istituto fiorentino figurano il “Pascoli” e il “Marco Polo”.

Tra i Licei delle Scienze Umane, la prima posizione spetta ancora al “Machiavelli”, che si conferma in testa anche per l’opzione economico-sociale, seguito dal liceo “Giovanni Pascoli” e dal “Galileo Galilei”. A chiudere la panoramica dei licei è l’“Alberti-Dante” per l’indirizzo Artistico.

Sul fronte degli Istituti Tecnici Economici che offrono le migliori prospettive di prosecuzione degli studi universitari, si distinguono il “Galilei”, il “Marco Polo” e il “Salvemini-Duca d’Aosta”.

Quest’ultimo primeggia anche tra i Tecnici Tecnologici, seguito dall’“Istituto Agrario” e dal “Morante-Ginori Conti”.

Guardando invece agli sbocchi occupazionali, il “Galileo Galilei” si conferma al vertice anche per indice di occupazione tra i Tecnici Economici.

Tra gli Istituti Tecnologici, il podio è occupato dal “Meucci” in prima posizione, dal paritario “Pietro Calamandrei” al secondo posto e dal “Leonardo Da Vinci” in terza posizione.

Infine, la classifica dei Professionali per i Servizi vede saldamente in testa l’“Istituto Agrario Firenze”, davanti al “Saffi”. Il “Da Vinci” e il “Tornabuoni” si distinguono, invece, come i due migliori Professionali a indirizzo Industria e Artigianato.

Le migliori scuole di Napoli

Ai piedi del Vesuvio, il miglior Liceo Classico della città è il “Convitto Vittorio Emanuele II”, seguito dal “Jacopo Sannazzaro” in seconda posizione e dal “Piero Calamandrei” al terzo posto.

Il “Convitto Emanuele II” si distingue inoltre anche tra i Licei Scientifici, conquistando la prima posizione davanti al “Giuseppe Mercalli”, medaglia d’argento, e all’“Arturo Labriola”, che chiude il podio.

Per l’opzione delle Scienze Applicate, la vetta della classifica spetta invece al liceo “Eleonora Pimentel Fonseca”. Il “Piero Calamandrei” emerge come miglior Liceo Linguistico di Napoli, precedendo sul podio il “Mario Pagano” e l’“Eleonora Pimentel Fonseca”.

Tra i Licei Artistici, il primo posto è occupato dal “Suor Orsola Benincasa”, seguito dal “Caselli-Palizzi” e dal “Liceo Artistico Statale SS. Apostoli”.

Nel settore delle Scienze Umane, il “Galileo Galilei” compie un balzo in avanti, passando dalla seconda alla prima posizione, davanti all’“Eleonora Pimentel Fonseca” e al “Comenio”.

Quest’ultimo risulta inoltre il migliore per l’indirizzo economico-sociale. Sul versante degli Istituti Tecnici, l’Istituto Tecnico Economico “Ferdinando Galiani” si conferma come la scelta più indicata per chi guarda alla prosecuzione degli studi universitari, mentre il “Sannino-De Cillis” si impone tra i Tecnici Tecnologici.

Guardando invece agli sbocchi occupazionali, la classifica registra poche variazioni rispetto al 2024. Tra i Tecnici Economici, il paritario “Modigliani” e l’“Enrico De Nicola” mantengono le prime due posizioni, con il “Vittorio Emanuele II” a completare il podio.

Nel comparto dei Tecnici Tecnologici, il “Marie Curie” conserva saldamente la vetta, seguito dal “Galileo Ferraris”, che compie un balzo dal terzo al secondo posto.

Infine, tra i Professionali per i Servizi, l’istituto “Mario Pagano” si conferma in prima posizione, seguito dal “Ferraioli”.

La new entry “Caselli-Palizzi” si afferma come migliore tra i Professionali Industria e Artigianato, davanti all’“Attilio Romanò” e all’“Alfonso Casanova”, che chiude il podio.

Le migliori scuole di Bari

Addentrandoci nel Sud Italia, anche a Bari prevalgono molte conferme rispetto alla precedente edizione. Il podio dei Licei Classici resta invariato, con il “Socrate” in prima posizione, seguito dal “Quinto Orazio Flacco” e dal “Domenico Cirillo”.

Tra i Licei Scientifici, il “Gaetano Salvemini” conferma il primato del 2024; alle sue spalle si collocano il “Fermi” e lo “Scacchi”. Cambia invece lo scenario per l’opzione delle Scienze Applicate, dove a guidare la classifica è il “Marconi-Hack”.

Il “Domenico Cirillo” compie un balzo significativo, passando dalla terza alla prima posizione e affermandosi come miglior Liceo Linguistico della città, davanti al “Marco Polo” e al “Giovanni Bianchi Dottula”.

Proprio quest’ultimo si distingue anche nell’area delle Scienze Umane, dove occupa la prima posizione, primato che mantiene anche per l’opzione economico-sociale. A chiudere la panoramica dei licei è il “Nittis”, che per il secondo anno consecutivo si conferma il miglior Liceo Artistico di Bari.

Tra gli Istituti Tecnici che garantiscono una preparazione solida in vista dell’università, quest’anno è il “Marco Polo” a guidare la classifica tra i Tecnici Economici.

Nell’ambito dei Tecnici Tecnologici, invece, il riferimento principale è il “Panetti Pitagora”, indicato come la scelta più adeguata per chi intende proseguire gli studi.

Sul versante degli sbocchi occupazionali, il “Marco Polo” consolida la propria posizione come punto di riferimento tra i Tecnici Economici.

Allo stesso modo, il “Marconi Hack” conferma il primato nell’ambito tecnologico, seguito dal “Panetti-Pitagora”.

Infine, tra i Professionali, l’“Ettore Majorana” per l’indirizzo Servizi e il “Luigi Santarella” per Industria e Artigianato si confermano ancora una volta come le migliori scelte in città.

Le migliori scuole di Palermo

Il viaggio di Eduscopio si conclude nelle Isole e, anche a Palermo, non si registrano particolari scossoni rispetto alla scorsa edizione.

In vetta alla classifica dei Licei Classici si conferma il “Giuseppe Garibaldi”, seguito dal “Vittorio Emanuele II” e dall’“Umberto I”.

Tra i Licei Scientifici si distingue il paritario “Gonzaga”, che conquista la prima posizione superando il “Galilei”, mentre il “Benedetto Croce” e lo “Stanislao Cannizzaro” si confermano rispettivamente al secondo e al terzo posto.

Lo stesso “Gonzaga” si colloca inoltre in testa anche nella graduatoria degli Scientifici per l’opzione Scienze Applicate.

Sul fronte dei Licei Linguistici, il “Regina Margherita” mantiene il primato del 2024. Alle sue spalle si registrano alcuni movimenti: il “Ninì Cassarà” sale al secondo posto, seguito dal “Danilo Dolci” in terza posizione.

Per quanto riguarda le Scienze Umane, il primo posto spetta al “Danilo Dolci”, che precede il “Giovanni Agostino De Cosmi” e il “Camillo Finocchiaro Aprile”.

Nell’opzione economico-sociale si impone invece il “Regina Margherita”. A chiudere la panoramica dei licei sono gli Artistici: “Parlatore”, “Catalano” e “Damiani Almeyda”.

Tra gli Istituti Tecnici Economici, il “Mario Rutelli” si conferma come la realtà che meglio coniuga preparazione professionalizzante e prospettiva universitaria, mentre nel comparto dei Tecnici Tecnologici guida la classifica l’istituto “Duca Abruzzi-Grassi”.

Se si guarda agli esiti occupazionali nel periodo post-diploma, tra i Tecnici Economici il “Damiani Almeyda” mantiene il primo posto, come già nel 2024.

Stessa conferma anche per l’“Enrico Medi”, che dopo il primato dello scorso anno tra i Tecnici Tecnologici ottiene il bis nel 2025.

Infine, tra i Professionali per i Servizi, il “Paolo Borsellino” e il “Pietro Piazza” restano saldamente al primo e al secondo posto; nel settore Industria e Artigianato, invece, il “Volta” e il “Medi” – primo e secondo classificato – si scambiano di posizione rispetto alla passata edizione.

Le migliori scuole di Catania

A Catania, il miglior Liceo Classico è il “Nicola Spedalieri”, che precede il “Don Bosco” (paritario) e il “Mario Cutelli”.

Tra i Licei Scientifici, il “Galileo Galilei”, oggi al secondo posto, lascia la vetta al “Boggio Lera”, che si conferma anche come miglior Scientifico per l’opzione Scienze Applicate.

Il “Giuseppe Lombardo Radice” conferma il primato tra i Licei delle Scienze Umane, precedendo il “Giuseppina Turrisi Colonna”.

Il “Boggio Lera” raccoglie un altro risultato di rilievo conquistando la prima posizione anche tra i Licei Linguistici. Il liceo “Emilio Greco” si afferma invece come prima scelta nell’ambito Artistico.

Passando agli Istituti Tecnici che offrono le prospettive migliori in vista dell’università, l’istituto “De Felice Giuffrida-Olivetti” risulta l’unica realtà di riferimento tra i Tecnici Economici. Il “Giovanni Battista Vaccarini” si colloca invece come la principale alternativa tra i Tecnici Tecnologici.

Sul fronte delle opportunità occupazionali, il podio degli Istituti Tecnici Economici è composto dall’istituto “Carlo Gemellare” in prima posizione, seguito dal paritario “Francesca Morvillo” e dal “De Felice Giuffrida-Olivetti”, che completa la top 3.

Il “Cannizzaro” e l’“Archimede” emergono come le migliori scelte tra i Tecnici Tecnologici, mentre per i Professionali dei Servizi si distinguono il “Karol Wojtyla” e il “Fermi-Eredia”.

Quest’ultimo si conferma anche come il miglior Istituto Professionale Industria e Artigianato della città.

Le migliori scuole di Cagliari

Concludiamo questa speciale rassegna delle migliori scuole superiori 2025 in Sardegna, più precisamente a Cagliari, dove la graduatoria dei Licei Classici vede quest’anno in vetta il “Giovanni Maria Dettori”.

Alle sue spalle si collocano il “Vittorio Emanuele II” in seconda posizione e il “Giovanni Piotto Sintor” al terzo posto.

Sul fronte dei Licei Scientifici, l’“Antonio Pacinotti” si impone come miglior istituto dell’anno. La classifica registra anche alcuni movimenti, tra cui il “Leon Battista Alberti”, che scivola in terza posizione lasciando spazio, al secondo posto, all’istituto paritario “Don Bosco”.

L’“Alberti”, tuttavia, si distingue nel percorso delle Scienze Applicate, dove conquista la prima posizione davanti al “Michelangelo” e al “Michele Giua”. Anche nell’ambito delle Scienze Umane emergono soprattutto conferme.

In testa si colloca il liceo “Eleonora D’Arborea”, primo classificato anche per l’opzione economico-sociale. A completare il podio figurano il “De Sanctis-Deledda” e il paritario “Niccolò Tommaseo”.

Proprio queste tre scuole si confermano tra le realtà più solide della città: due su tre – il “D’Arborea” e il “De Sanctis-Deledda” – occupano infatti anche il podio dei Licei Linguistici, precedute dal “Leon Battista Alberti”.

La panoramica dei licei si chiude con il “Foiso Fois”, che si afferma come miglior Liceo Artistico di Cagliari.

Tra gli Istituti Tecnici, guardando alla preparazione in vista dell’università, l’istituto “Pietro Martini” si conferma anche quest’anno come riferimento per l’indirizzo Tecnico Economico.

Nel comparto dei Tecnici Tecnologici, invece, il “Michele Giua” guida la classifica, davanti al “De Sanctis-Deledda” e al “Marconi”.

Se si osservano gli esiti in chiave occupazionale, il “Pietro Martini” si riafferma come la scelta principale tra i Tecnici Economici.

Tra i Tecnici Tecnologici, il “Marconi” conquista la prima posizione, precedendo l’istituto “Scano-Bacaredda” e il “Michele Giua”, che completa il podio.

Infine, tra i Professionali per i Servizi, per il secondo anno consecutivo è il “Domenico Alberto Azuni” a guidare la classifica, seguito dal “Meucci-Mattei” e dal “Sandro Pertini”.

Proprio queste ultime due scuole risultano inoltre le migliori della città anche per l’indirizzo Professionale Industria e Artigianato.

