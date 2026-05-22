“The missing post office” Il film giapponese sulle lettere perdute che ha commosso il mondo

“The Missing Post Office” parte da un luogo reale e quasi irreale allo stesso tempo: un piccolo ufficio postale abbandonato nel Mare Interno di Seto, in Giappone, trasformato in un rifugio per lettere che non arriveranno mai a destinazione. Lettere indirizzate a persone morte, amori perduti, ricordi d’infanzia, figli mai nati, versioni future di sé stessi o persino oggetti e luoghi che non esistono più.

Da questo spazio sospeso tra memoria e malinconia nasce il cortometraggio documentario di Clément Lefer, un’opera di appena nove minuti che riesce però a lasciare addosso una sensazione profondissima di nostalgia e delicatezza.

Il film racconta un luogo curioso del Giappone contemporaneo e, racconta, soprattutto il bisogno umano di continuare a parlare con ciò che abbiamo perso.

“The missing post office” un ufficio postale per lettere impossibili

L’ufficio postale di Awashima esiste davvero. Si trova nella prefettura di Kagawa, su una piccola isola del Mare di Seto, ed è nato da un progetto dell’artista Saya Kubota durante la Triennale di Setouchi del 2013.

L’edificio era stato un normale ufficio postale dal 1964 al 1991. Poi, dopo anni di abbandono, è stato trasformato in qualcosa di completamente diverso: un luogo dove conservare lettere senza destinatario.

All’interno ci sono cento cassette metalliche sospese al soffitto tramite sottili corde di pianoforte che vibrano con il vento e producono un suono simile al mare. Dentro quelle cassette finiscono messaggi che nessun sistema postale tradizionale potrebbe mai consegnare.

Alcuni scrivono a persone scomparse. Altri a vecchi amori, animali morti o familiari lontani. Qualcuno scrive addirittura a sé stesso nel passato o nel futuro.

È un’idea semplice, ma profondamente commovente. Perché trasforma la scrittura in un gesto di sopravvivenza emotiva.

Il film di Clément Lefer

Il regista francese Clément Lefer ha scoperto l’esistenza di questo luogo leggendo casualmente un articolo in Francia. Poche settimane dopo è partito da solo per il Giappone, raggiungendo l’isola di Awashima e filmando quello spazio quasi invisibile al resto del mondo.

Nel documentario non c’è spettacolarizzazione. Non c’è nemmeno una vera struttura narrativa tradizionale. Lefer costruisce invece un’esperienza contemplativa fatta di silenzi, dettagli, vento, legno consumato e frammenti di lettere.

Il centro emotivo del film è Katsuhisa Nakata, il novantunenne che continua ancora oggi a prendersi cura dell’ufficio postale delle lettere perdute. Seduto nella luce calda dell’ingresso, l’uomo appare quasi come il custode simbolico della memoria collettiva.

Lefer evita ogni retorica. La macchina da presa osserva con delicatezza, lasciando che siano il luogo e gli oggetti a parlare.

Ed è proprio questa semplicità a rendere il cortometraggio così potente.

Il Giappone e il culto della memoria

“The Missing Post Office” funziona così bene anche perché entra in dialogo con una sensibilità profondamente giapponese.

Nella cultura nipponica il rapporto con l’assenza, con il tempo e con la memoria ha sempre avuto un ruolo centrale. Molta letteratura giapponese contemporanea ruota proprio attorno alla malinconia, ai ricordi e alla permanenza emotiva delle persone scomparse.

Anche il concetto estetico di mono no aware, cioè la consapevolezza della transitorietà delle cose, sembra attraversare continuamente il film. Tutto in “The Missing Post Office” appare fragile e destinato a scomparire: le lettere, le voci, le persone e perfino il luogo stesso.

Eppure proprio questa fragilità rende tutto estremamente prezioso.

Non sorprende allora che l’ufficio postale di Awashima abbia ispirato anche la scrittrice Laura Imai Messina nel romanzo Tutti gli indirizzi perduti, dedicato proprio a questo spazio sospeso tra realtà e memoria.

Un documentario sul bisogno di essere ascoltati

La forza del film sta anche nel suo valore universale. Chiunque abbia perso qualcuno, chiunque abbia qualcosa che non è mai riuscito a dire davvero, riconosce immediatamente il senso profondo di questo luogo.

Scrivere una lettera a qualcuno che non potrà leggerla potrebbe sembrare inutile. E invece “The Missing Post Office” suggerisce il contrario. Scrivere serve anche quando non esiste risposta.

Il film parla proprio di questo: del bisogno umano di continuare a costruire connessioni emotive anche con ciò che non c’è più.

Ed è impossibile non percepire, guardandolo, quanto questo tema tocchi profondamente il presente contemporaneo. Viviamo in un’epoca velocissima, dominata da messaggi istantanei e comunicazioni continue, ma raramente ci fermiamo davvero a elaborare il dolore, l’assenza o la nostalgia.

L’ufficio postale di Awashima sembra allora diventare una specie di spazio terapeutico collettivo.

Il successo internazionale del corto

Pur essendo un progetto minuscolo e indipendente, “The Missing Post Office” ha iniziato rapidamente a circolare nei festival internazionali e sui social, conquistando spettatori proprio grazie alla sua capacità di emozionare senza artifici.

Molti lo hanno definito uno dei cortometraggi più poetici dell’anno.

Anche dal punto di vista visivo il film è costruito con estrema cura. Girato in formato anamorfico, utilizza la luce naturale dell’isola e il paesaggio del Mare di Seto per creare una sensazione continua di sospensione temporale.

La colonna sonora minimale e i suoni ambientali contribuiscono ulteriormente a trasformare il documentario in una sorta di meditazione sul tempo e sull’assenza.

Perché “The Missing Post Office” colpisce così tanto

“The Missing Post Office” riesce a fare qualcosa di rarissimo nel cinema contemporaneo: rallentare davvero il tempo.

Non cerca il colpo emotivo forzato, la tragedia spettacolare o la manipolazione sentimentale. Si limita ad ascoltare il silenzio di un luogo pieno di parole non consegnate. Un posto struggente.

Dietro ogni lettera conservata nell’ufficio postale di Awashima si nasconde qualcosa che appartiene anche a noi: il desiderio disperato che certi legami, certi ricordi e certe persone continuino a esistere almeno dentro una frase scritta su carta.