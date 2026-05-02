Maggio è uno di quei mesi in cui il cinema cambia pelle. Le grandi produzioni iniziano a occupare spazio, ma accanto a loro si muove un cinema più libero, spesso più rischioso, capace di raccontare inquietudini contemporanee e fragilità umane senza filtri. Il 2026 non fa eccezione. Anzi, sembra segnare una tendenza ancora più netta:…

Maggio è uno di quei mesi in cui il cinema cambia pelle. Le grandi produzioni iniziano a occupare spazio, ma accanto a loro si muove un cinema più libero, spesso più rischioso, capace di raccontare inquietudini contemporanee e fragilità umane senza filtri.

Il 2026 non fa eccezione. Anzi, sembra segnare una tendenza ancora più netta: i film in uscita non si limitano a intrattenere, ma cercano di disturbare, interrogare, mettere in crisi. Le storie parlano di identità, corpo, relazioni, isolamento e desiderio di autenticità. Il risultato è un panorama vario, in cui ogni titolo propone un’esperienza diversa.

Dai melodrammi pop ai documentari intimi, passando per horror nati dal web e racconti sociali durissimi, il mese di maggio offre una selezione sorprendente. Ecco alcuni dei film più interessanti da tenere d’occhio.

Film in uscita a maggio 2026

I film in uscita a maggio 2026 raccontano un cinema che non ha paura di sperimentare. Le storie si muovono tra generi diversi, ma condividono un elemento comune: il desiderio di raccontare qualcosa di autentico, anche quando questo significa disturbare o mettere a disagio.

Non è un mese dominato da un unico grande titolo, ma da una pluralità di voci. Ed è proprio questa varietà a rendere interessante la proposta cinematografica.

Scegliere cosa vedere diventa allora un atto personale, quasi necessario. Perché ogni film, in fondo, offre uno sguardo diverso sul mondo. E maggio 2026 sembra volerci ricordare proprio questo: il cinema non è solo spettacolo, ma anche esperienza.

Mother Mary – dal 14 maggio 2026

Diretto da David Lowery e interpretato da Anne Hathaway, Mother Mary si presenta come un melodramma pop al femminile, costruito attorno a una figura iconica e fragile allo stesso tempo. La protagonista è una pop star pronta a tornare sotto i riflettori, ma il suo ritorno non è solo una questione artistica: è un confronto diretto con il passato.

Quando decide di ricontattare Sam, ex migliore amica e oggi stilista affermata, per creare un nuovo abito, il rapporto tra le due riemerge con tutta la sua complessità. Non si tratta solo di collaborazione professionale, ma di un intreccio emotivo fatto di ferite, rivalità, affetto e non detti.

Il film lavora su un equilibrio delicato tra estetica e interiorità. Da una parte il mondo scintillante della musica e della moda, dall’altra un’indagine sulle relazioni femminili e sulle conseguenze del successo. Mother Mary promette un’esperienza visiva intensa, ma soprattutto emotivamente stratificata.

Willie Peyote – Elegia sabauda – dal 4 maggio 2026

Un documentario che si allontana dalle narrazioni celebrative per costruire un ritratto autentico e disilluso. Diretto da Enrico Bisi, il film segue Willie Peyote nel corso di un periodo cruciale della sua carriera, tra Torino, la vita quotidiana e il percorso verso Sanremo.

Il racconto si sviluppa come un viaggio intimo, in cui l’artista si mette in discussione, riflette sul proprio ruolo e sul senso del fare musica oggi. Lontano dai cliché dello showbiz, emerge una figura che rivendica semplicità, ironia e coerenza.

Il documentario diventa così qualcosa di più di un semplice ritratto: è una riflessione sull’identità artistica e sulla difficoltà di restare fedeli a se stessi in un sistema che tende a trasformare tutto in spettacolo. Un film che parla di musica, ma anche di autenticità.

Il principe della follia – dal 14 maggio 2026

Un thriller psicologico che si muove tra il grottesco e l’allegoria sociale. Diretto da Dario D’Ambrosi, il film racconta una storia disturbante, in cui realtà e rappresentazione si confondono.

Il protagonista, un tassista solitario, entra in contatto con un mondo inquietante fatto di tele-promozioni assurde e personaggi ai margini. Quello che sembra inizialmente un episodio bizzarro si trasforma in un viaggio dentro una dimensione oscura, in cui emergono temi legati alla malattia mentale, all’esclusione e al giudizio sociale.

Il film non cerca facili soluzioni, ma costruisce un racconto scomodo, che mette lo spettatore di fronte a una realtà deformata ma profondamente riconoscibile. Un’opera che divide, ma proprio per questo capace di lasciare un segno.

3 chilometri alla fine del mondo – dal 13 maggio 2026

Un dramma europeo che affronta con lucidità e durezza il tema dell’identità e dei diritti. Ambientato in Romania, il film segue la storia di un adolescente che si trova a fare i conti con la propria sessualità in un contesto ostile.

Dopo essere stato vittima di violenza, il protagonista deve affrontare non solo il trauma, ma anche le reazioni della comunità che lo circonda. Il film evita ogni semplificazione e costruisce un racconto complesso, in cui le responsabilità sono diffuse e il dolore si manifesta in modi diversi.

La regia adotta uno sguardo attento, quasi documentaristico, capace di restituire la tensione e l’ambiguità delle relazioni umane. Un film necessario, che parla di diritti ma soprattutto di dignità.

L’amore che rimane – dal 28 maggio 2026

Diretto da Hlynur Pálmason, questo film esplora la fine di una relazione attraverso una narrazione lenta e stratificata. La storia segue una coppia che si separa senza rotture definitive, ma attraverso un processo graduale, fatto di abitudini che si dissolvono e legami che cambiano forma.

Al centro del racconto ci sono anche i figli, in particolare due gemelli che reagiscono alla situazione creando giochi strani, a tratti inquietanti. Il film alterna momenti di leggerezza a scene più crude, costruendo un equilibrio sottile tra commedia e dramma.

Il risultato è un’opera che riflette sulla famiglia, sull’amore e sulla difficoltà di lasciar andare. Un film che non cerca risposte, ma osserva con attenzione i cambiamenti.

Backrooms – dal 27 maggio 2026

Uno dei fenomeni più curiosi del mese. Backrooms nasce da un immaginario digitale, quello delle creepypasta e degli spazi liminali, e arriva al cinema con una versione più strutturata ma altrettanto inquietante.

Diretto da Kane Parsons, il film porta sul grande schermo l’idea di un luogo infinito fatto di stanze vuote, luci al neon e corridoi senza uscita. Un ambiente che sembra familiare ma che, allo stesso tempo, genera un senso costante di disagio.

La narrazione gioca sulla paura dell’ignoto e sull’idea di essere intrappolati in una realtà che sfugge a ogni logica. Più che raccontare una storia lineare, il film costruisce un’esperienza, in cui lo spettatore viene immerso in un’atmosfera disturbante e ipnotica.

Hen – Storia di una gallina – dal 28 maggio 2026

Un film sorprendente, che sceglie un punto di vista inusuale per raccontare il mondo. La protagonista è una gallina, e attraverso i suoi occhi viene mostrata una realtà fatta di istinto, sopravvivenza e incontri.

Il film alterna momenti poetici a scene più crude, in cui emergono le contraddizioni del rapporto tra uomini e animali. La scelta di adottare uno sguardo non umano permette di osservare la realtà da una prospettiva diversa, mettendo in discussione abitudini e certezze.

Non si tratta solo di un esperimento narrativo, ma di un racconto che invita a riflettere sulla violenza, sulla libertà e sulla fragilità della vita.

Tuner – L’accordatore – dal 28 maggio 2026

Un dramma che unisce talento e ossessione. Il protagonista è un ex bambino prodigio del pianoforte, dotato di un orecchio assoluto che gli permette di percepire ogni suono con precisione estrema.

Questa capacità, però, si rivela anche una condanna. La sua ipersensibilità lo costringe a cambiare vita e a reinventarsi come accordatore di pianoforti. La sua esistenza apparentemente tranquilla viene sconvolta quando qualcuno scopre il suo talento e decide di sfruttarlo.

Il film costruisce una tensione crescente, trasformando il dono del protagonista in un elemento di rischio. Una storia che riflette sul rapporto tra talento e identità, tra dono e peso.