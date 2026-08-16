Un virus ha cancellato quasi tutta l’umanità. Le città sono diventate luoghi da evitare, la fiducia è un lusso e sopravvivere significa imparare a vivere con pochissimo. Eppure, nel cuore di The Dog Stars – Le stelle del cane, il vero problema non è resistere alla fine del mondo, ma capire che cosa rimane dell’essere umano dopo la fine.

Il nuovo film di Ridley Scott porta sul grande schermo il romanzo di Peter Heller, pubblicato nel 2012 e conosciuto in Italia come Le stelle del cane. Jacob Elordi interpreta Hig, un giovane pilota sopravvissuto alla pandemia che vive in una base isolata insieme al più pragmatico Bangley, interpretato da Josh Brolin. Una misteriosa trasmissione radio, però, riaccende la possibilità che là fuori esista ancora qualcosa per cui valga la pena rischiare tutto. 20th Century Studios ha fissato l’uscita statunitense del film al 28 agosto 2026.

Dietro l’apparenza di un grande thriller post-apocalittico, però, c’è un romanzo che usa la catastrofe per raccontare soprattutto lutto, solitudine, natura e bisogno degli altri. Ed è forse proprio questo a rendere l’incontro tra Heller e Scott particolarmente interessante.

“Le stelle del cane” dal romanzo di Peter Heller presto sul grande schermo

Peter Heller immagina un futuro vicinissimo al nostro nel quale una pandemia influenzale ha eliminato gran parte della popolazione mondiale. Hig è uno dei sopravvissuti.

Prima della catastrofe aveva una moglie, una vita e un futuro che sembrava prevedibile. Adesso abita in un vecchio aeroporto del Colorado, vola con il suo piccolo aereo e condivide il territorio con Bangley, uomo armato e disilluso che ha trasformato la prudenza in regola di sopravvivenza. Accanto a Hig c’è anche Jasper, il suo cane.

La vita si riduce a gesti ripetuti: controllare il perimetro, volare abbastanza in alto da avvistare eventuali minacce, procurarsi il necessario, evitare gli sconosciuti. Ma Heller introduce immediatamente una differenza essenziale tra i suoi due protagonisti. Bangley vuole restare vivo, Hig vuole ancora vivere. Ed è una distinzione che cambia completamente il significato del romanzo.

Sopravvivere non basta. La narrativa post-apocalittica spesso pone una domanda immediata: come riusciremo a sopravvivere se il mondo collassa?

Heller ne pone un’altra: perché dovremmo farlo?

Quando tutto ciò che dava forma alla propria esistenza scompare, la sopravvivenza fisica rischia di diventare una successione di giornate senza direzione. Hig può mangiare, dormire, volare e proteggersi, ma continua a portare con sé il lutto per ciò che ha perso. Per questo la misteriosa trasmissione radio captata anni prima assume un significato enorme.

Non rappresenta semplicemente la possibilità che esistano altri sopravvissuti. Rappresenta la possibilità che il mondo non sia finito completamente.

Il viaggio di Hig nasce quindi da qualcosa che, nel mondo di Bangley, potrebbe essere considerato un errore: la speranza.

Nel film, Hig avrà il volto di Jacob Elordi, mentre Josh Brolin interpreterà Bangley. Il cast comprende inoltre Margaret Qualley, Guy Pearce, Benedict Wong e Allison Janney.

La scelta di Elordi è interessante perché Hig non è il classico eroe post-apocalittico costruito sulla durezza.

È un uomo profondamente segnato dal lutto, ma conserva un rapporto quasi ostinato con la bellezza. Continua a volare, continua a pescare, continua a guardare il paesaggio.

Continua a desiderare una relazione con il mondo invece di trasformarlo esclusivamente in qualcosa da temere. Bangley rappresenta l’altra possibilità.

Per lui ogni sconosciuto è una minaccia potenziale e ogni esitazione può diventare fatale. Non è semplicemente cinico: è qualcuno che ha adattato perfettamente il proprio comportamento alle regole della nuova realtà.

La tensione tra i due non riguarda quindi soltanto come sopravvivere, ma quale tipo di persona bisogna diventare per riuscirci.

Ridley Scott e la fine del mondo

La regia di Ridley Scott rende il progetto particolarmente curioso. Scott ha costruito una parte importante del proprio cinema intorno a esseri umani collocati in ambienti ostili: lo spazio di Alien, le metropoli futuristiche di Blade Runner, il pianeta desolato di The Martian o i mondi attraversati dalle sue grandi epopee storiche.

In The Dog Stars, però, l’ambiente ostile coincide con qualcosa di familiare.

Il Colorado esiste ancora, il cielo è ancora azzurro, le montagne sono ancora lì, il problema è che quasi tutti gli esseri umani sono scomparsi.

20th Century Studios presenta infatti il film come un thriller nel quale “la sopravvivenza è istinto, ma l’umanità è una scelta”. Hig e Bangley hanno costruito una base efficiente e relativamente sicura, finché una trasmissione radio spinge il primo ad abbandonare quel fragile equilibrio.

È un punto di partenza perfetto per Scott: uno spazio enorme e visivamente spettacolare nel quale la presenza umana è diventata quasi un’anomalia.

Il cane Jasper e ciò che resta dell’affetto

Nel romanzo, Jasper non è soltanto il cane del protagonista. È uno dei legami più importanti rimasti a Hig.

Dopo aver perso la moglie e gran parte del mondo conosciuto, il rapporto con l’animale rappresenta una continuità con ciò che significava avere una casa, una famiglia, qualcuno da aspettare e da proteggere.

Per questo il titolo originale, The Dog Stars, acquista una sfumatura particolarmente malinconica.

In un universo svuotato, ciò che mantiene Hig ancorato alla vita non sono soltanto le armi o l’aereo. Sono i legami.

La presenza di Jasper ricorda costantemente che l’affetto può sembrare inutile dal punto di vista della sopravvivenza pura, ma è proprio ciò che impedisce al protagonista di trasformarsi completamente in una macchina programmata per restare viva.

Natura e catastrofe

Un’altra particolarità del romanzo è che la fine della civiltà non coincide con la fine del mondo naturale. Anzi: quando gli esseri umani scompaiono, la natura continua.

Heller descrive paesaggi, voli, fiumi, montagne e stagioni con una sensibilità che rende la catastrofe quasi paradossale: la fine dell’umanità non significa necessariamente la fine della bellezza.

È un pensiero inquietante proprio perché ridimensiona l’importanza che attribuiamo alla nostra presenza.

Hig, però, continua a osservare la natura non come semplice risorsa, ma come qualcosa capace di offrirgli ancora un’esperienza estetica e spirituale.

Questo aspetto potrebbe trovare nel cinema di Scott una traduzione particolarmente potente. Il contrasto tra paesaggi vastissimi e pochissimi esseri umani può restituire visivamente la sensazione fondamentale del libro: essere rimasti vivi dentro un mondo che sembra già aver imparato a fare a meno di noi.

La radio e il bisogno di credere negli altri

Il vero movimento della storia comincia da una voce. Hig intercetta una trasmissione radio proveniente da una zona distante e conserva quel ricordo per anni, non sa con certezza chi ci fosse dall’altra parte, non sa se qualcuno sia ancora vivo, non sa neppure se raggiungere quel luogo sia possibile. Eppure decide di partire.

È uno dei gesti più importanti del romanzo perché interrompe la logica costruita fino a quel momento: restare immobili significa essere al sicuro, mentre muoversi significa esporsi.

Ma un’esistenza interamente organizzata intorno all’idea di evitare il rischio può trasformarsi in un’altra forma di morte.

Hig sceglie quindi l’incertezza, la possibilità di incontrare qualcuno, la possibilità di essere deluso, la possibilità di morire e, proprio per questo, la possibilità di ritrovare qualcosa che assomigli alla vita.

Post-apocalisse e solitudine

Il genere post-apocalittico può facilmente diventare spettacolo: città distrutte, virus, combattimenti, predatori e comunità in guerra.

Le stelle del cane utilizza invece la catastrofe soprattutto per rendere visibile una condizione emotiva; la solitudine.

Hig non è solo perché vive lontano dagli altri. È solo perché il mondo che gli permetteva di riconoscersi è scomparso.

La memoria può diventare allora contemporaneamente rifugio e prigione.

Ricordare la moglie significa conservarla, ma significa anche continuare a misurare ogni giornata rispetto a qualcosa che non tornerà.

Il viaggio verso la voce captata alla radio può essere letto proprio come il tentativo di smettere di vivere esclusivamente nel passato.

Non dimenticare, ma accettare che essere sopravvissuti comporti anche una responsabilità: decidere che cosa fare del tempo che rimane.

Dal libro allo schermo: il film cambia qualcosa?

La sceneggiatura è firmata da Mark L. Smith, già autore di storie nelle quali sopravvivenza fisica e conflitto umano convivono in ambienti estremi. Scott figura inoltre tra i produttori insieme a Michael Pruss, Smith e Cliff Roberts, mentre lo stesso Peter Heller è coinvolto come executive producer.

Naturalmente un film dovrà comprimere una parte dell’introspezione del romanzo.

La scrittura di Heller vive molto nella voce di Hig, nel modo in cui ricorda e osserva il mondo. Il cinema dovrà trasformare quel flusso interiore in immagini, silenzi e relazioni.

Il trailer e la presentazione ufficiale sembrano insistere maggiormente sulla componente thriller e sul viaggio nell’ignoto, ma il vero banco di prova sarà capire quanto dell’anima malinconica del libro riuscirà a sopravvivere alla scala spettacolare del film.

“The Dog Stars – Le stelle dopo la fine”, quando esce

20th Century Studios indica per The Dog Stars una data di uscita statunitense del 28 agosto 2026. Il film è diretto da Ridley Scott e vede Jacob Elordi, Josh Brolin e Margaret Qualley al centro di un cast che comprende anche Guy Pearce, Benedict Wong e Allison Janney.

Per l’Italia, il materiale promozionale mostrato annuncia Le stelle dopo la fine dal 26 agosto al cinema, quindi con un’uscita anticipata rispetto a quella americana.

Ma più della pandemia o dello spettacolo post-apocalittico, sarà interessante vedere se Scott conserverà il pensiero che rende il romanzo di Peter Heller così particolare. La fine del mondo può insegnare a difendersi, può insegnare a sospettare, può trasformare ogni incontro in una minaccia.

Ma se per restare vivi dobbiamo rinunciare completamente alla fiducia, all’affetto e alla possibilità di cercare qualcuno, allora la domanda cambia: che cosa abbiamo davvero salvato? Hig sale sul suo aereo perché non gli basta esistere, vuole ancora trovare una ragione per tornare a casa.