Agosto è spesso considerato un mese di pausa per l’editoria, ma negli ultimi anni è diventato sempre più un momento in cui le case editrici iniziano a preparare il terreno per la stagione autunnale. Accanto ai titoli pensati per accompagnare le ultime settimane di vacanza arrivano infatti romanzi destinati a far parlare di sé anche…

Agosto è spesso considerato un mese di pausa per l’editoria, ma negli ultimi anni è diventato sempre più un momento in cui le case editrici iniziano a preparare il terreno per la stagione autunnale. Accanto ai titoli pensati per accompagnare le ultime settimane di vacanza arrivano infatti romanzi destinati a far parlare di sé anche nei mesi successivi: grandi firme internazionali, autori di culto, esordi promettenti e libri che attraversano generi molto diversi, dal thriller al fantasy, passando per la narrativa storica, la fantascienza e il romance.

Le uscite di agosto 2026 raccontano proprio questa varietà. C’è chi sceglie di rileggere la figura di Mozart attraverso il rapporto con il padre, chi porta il lettore nelle campagne francesi del Novecento tra arte e desiderio, chi immagina un’intelligenza artificiale intrappolata in un corpo umano e chi costruisce thriller psicologici in cui il passato torna a reclamare il proprio posto. Ecco dieci romanzi da segnare in agenda.

10 libri in uscita ad Agosto 2026

“Il femore di Rimbaud”, Franz Bartelt, Traduzione di Alice Laverda e Lamberto Santuccio, Prehistorica Editore

Il titolo incuriosisce già da solo. Franz Bartelt costruisce un romanzo che mescola noir, satira e commedia raccontando la storia di Majésu Monroe, rigattiere specializzato nella vendita di improbabili cimeli appartenuti a personaggi celebri. Tra questi spicca il presunto femore di Arthur Rimbaud, riferimento ironico alla reale amputazione subita dal poeta negli ultimi anni della sua vita.

Quando Majésu incontra Noème, giovane ribelle proveniente da una famiglia dell’alta borghesia, prende forma una storia d’amore imprevedibile che diventa anche un modo per osservare con sarcasmo il mondo della finanza, dell’accademia, della giustizia e della corruzione. Bartelt alterna humour nero e tensione narrativa, dimostrando di conoscere bene i codici del poliziesco senza rinunciare a una vena profondamente grottesca.

“Come d’incanto. Something Wicked”, Falon Ballard, Newton Compton Editori

Fantasy romantico e political romance si incontrano in un mondo dove una rivoluzione ha trasformato il regno di Avon in una fragile democrazia. Per candidarsi alle prime elezioni presidenziali, però, ogni aspirante leader deve affrontare una prova estrema: uccidere l’ex sovrano della propria provincia.

Il protagonista Callum, figlio del re deposto, si ritrova costretto a confrontarsi con un peso impossibile da sostenere. A cambiare il suo destino sarà Lady Caterine, cortigiana dai poteri straordinari che lavora nel più celebre club di piacere del regno. Tra attrazione, diffidenza e giochi politici, Falon Ballard costruisce una storia in cui il romance convive con intrighi di potere, magia e dilemmi morali.

“L’inverno rosso”, Cameron Sullivan, Traduzione di Alessandro Storti, Nord

Piemonte, 1785. Un medico e alchimista viene richiamato in Francia perché la leggendaria Bestia del Gévaudan sembra essere tornata. Da qui prende avvio un fantasy storico che intreccia folklore europeo, demonologia, alchimia e vicende realmente esistite.

Sebastian Grave nasconde un segreto che lo accompagna da anni: convive con un demone che gli conferisce poteri straordinari ma pretende sempre qualcosa in cambio. Sullo sfondo compaiono figure storiche, miti antichi e persino una rilettura della leggenda di Giovanna d’Arco. Il risultato è un romanzo che unisce l’avventura al gotico, rivolgendosi a chi cerca un fantasy adulto ricco di riferimenti storici.

“Mal entra in guerra”, Edward Ashton, Fanucci Editore

Dopo il successo internazionale di Mickey7, Edward Ashton torna con una storia che affronta il rapporto tra esseri umani e intelligenza artificiale scegliendo la strada dell’umorismo nero.

La protagonista è Mal, un’intelligenza artificiale sarcastica che, rimasta intrappolata nel corpo di una mercenaria cyborg durante una guerra futuristica, si trova improvvisamente costretta a vivere ciò che fino a quel momento aveva soltanto osservato da lontano. Tra battaglie, riflessioni sull’identità e situazioni al limite dell’assurdo, Ashton utilizza la fantascienza per interrogarsi su cosa significhi davvero essere umani senza rinunciare a un ritmo narrativo brillante.

“Legends”, Guy Stanton con Peter Walsh, Longanesi

Non è un romanzo, ma il racconto vero di una delle più rischiose operazioni sotto copertura nella storia britannica.

Negli anni Novanta, mentre il Regno Unito combatte la diffusione dell’eroina, alcuni semplici funzionari doganali vengono trasformati in agenti infiltrati. Per riuscire nella missione devono costruirsi una nuova identità, una “leggenda”, fino al punto di rischiare di perdere definitivamente quella reale.

Il libro racconta dall’interno il mondo dello spionaggio e delle infiltrazioni, mostrando il costo psicologico di una doppia vita in cui il confine tra finzione e realtà diventa sempre più sottile.

“L’artista”, Lucy Steeds, Traduzione di Aurelia Di Meo, Mondadori

Nella Francia meridionale del 1920 un giovane giornalista riceve l’occasione che potrebbe cambiare la sua carriera: intervistare il celebre pittore Edouard Tartuffe, artista ormai ritiratosi dal mondo.

La permanenza nella casa del pittore, però, si trasforma lentamente in qualcosa di diverso. Tra le stanze dominate dall’arte compare Ettie, la nipote dell’artista, figura silenziosa ma centrale nell’equilibrio della casa. Intorno a loro si sviluppa un romanzo fatto di desiderio, ossessioni, segreti familiari e creazione artistica, dove ogni personaggio sembra custodire una verità destinata prima o poi ad affiorare.

“I due Mozart”, Eric-Emmanuel Schmitt, Traduzione di Alberto Bracci Testasecca, Edizioni e/o

Eric-Emmanuel Schmitt torna a confrontarsi con una figura storica, scegliendo però un punto di vista insolito. Più che raccontare il genio musicale di Wolfgang Amadeus Mozart, il romanzo esplora il rapporto con il padre Leopold, uomo spesso ricordato come severo e autoritario.

Schmitt prova invece a restituire tutte le sfumature di un legame complesso, interrogandosi sul confine tra educazione, ambizione e amore paterno. Il risultato è una rilettura romanzata che invita a guardare Mozart non soltanto come un prodigio della musica, ma anche come un figlio chiamato a costruire la propria identità.

“Il corso del cuore”, M. John Harrison, Mercurio

Tre studenti di Cambridge partecipano a un misterioso rituale destinato a cambiare per sempre le loro vite. Decenni dopo, quel ricordo continua a perseguitarli, mentre il passato torna lentamente a reclamare il proprio posto.

Romanzo visionario e difficilmente classificabile, Il corso del cuore unisce fantasy, psicologia e letteratura del perturbante. Harrison costruisce una storia che parla di desiderio, memoria e ossessione, nella quale il soprannaturale diventa soprattutto uno strumento per esplorare le fragilità dell’essere umano.

“La cena degli inganni”, Emily Rudolf, Newton Compton Editori

Una rimpatriata tra vecchi amici dovrebbe essere l’occasione per ricordare il passato. Tutto cambia quando uno dei posti a tavola rimane vuoto: appartiene a Maria, scomparsa misteriosamente cinque anni prima.

Quello che era nato come un gioco si trasforma rapidamente in un thriller psicologico costruito sui segreti, sulle menzogne e sui ricordi distorti. Ogni invitato sembra sapere più di quanto voglia ammettere e la domanda diventa inevitabile: che cosa è davvero successo a Maria? Emily Rudolf costruisce un romanzo ad alta tensione in cui il passato continua a esercitare il proprio potere sul presente.

“Il funerale”, Helen H. Durrant, Newton Compton Editori

Ricevere un invito anonimo a un funerale è già inquietante. Scoprire che sulla lapide compare inciso il proprio nome lo è ancora di più.

Alice Anderson ha lasciato la sua vecchia identità anni prima, convinta di essersi definitivamente lasciata il passato alle spalle. Quando qualcuno sembra conoscere quel segreto, ogni persona presente al funerale diventa un potenziale nemico. Helen H. Durrant costruisce un thriller che gioca sul tema dell’identità, della memoria e delle seconde possibilità, mantenendo alta la tensione fino all’ultima pagina.

Un agosto che guarda già all’autunno

Le novità di agosto dimostrano come il panorama editoriale continui a puntare sulla varietà. Accanto ai thriller psicologici trovano spazio il fantasy storico, la fantascienza satirica, il romance, la narrativa letteraria e persino il racconto autobiografico di un’operazione sotto copertura realmente esistita. Sono libri molto diversi tra loro, ma accomunati dalla capacità di proporre storie che non si limitano all’intrattenimento: interrogano il lettore sul rapporto con il passato, sul potere delle scelte, sul peso dell’identità e sulla possibilità di reinventarsi. Per chi vuole arrivare preparato alla ricca stagione editoriale autunnale, agosto offre già molte letture da mettere in valigia o da prenotare in libreria.