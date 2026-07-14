Chi era Omero? Scopriamolo in attesa del film Odyssey

Con il ritorno dell’epica greca al centro dell’attenzione grazie al nuovo adattamento cinematografico dell’Odissea, cresce anche la curiosità attorno al suo autore. Tutti conoscono il nome di Omero, ma pochi sanno che la sua identità rappresenta ancora oggi uno dei più grandi enigmi della storia della letteratura.

Da oltre duemila anni filologi, archeologi e storici cercano di rispondere a domande apparentemente semplici: Omero è davvero esistito? Ha scritto sia l’Iliade sia l’Odissea? Oppure dietro quel nome si nasconde un’intera tradizione di poeti?

La cosiddetta “questione omerica” continua ancora oggi a essere oggetto di studio e, sebbene non esista una risposta definitiva, negli ultimi decenni la ricerca ha raggiunto alcuni punti di consenso molto più solidi rispetto al passato.

Chi era Omero?

Secondo la tradizione antica, Omero sarebbe stato un poeta greco vissuto tra l’VIII e il VII secolo a.C., probabilmente nell’Asia Minore, in una delle città della Ionia, come Smirne o Chio.

Le fonti lo descrivono spesso come un cantore cieco, capace di tramandare oralmente le vicende della guerra di Troia e del ritorno di Ulisse. Tuttavia, queste informazioni derivano da biografie scritte molti secoli dopo la sua presunta vita e sono considerate più leggendarie che storiche.

In realtà non possediamo alcun documento contemporaneo che confermi l’esistenza di Omero come individuo storico.

È proprio da questa mancanza di prove che nasce la cosiddetta questione omerica.

Che cos’è la questione omerica?

Con questa espressione gli studiosi indicano il dibattito sull’identità di Omero e sull’origine dell’Iliade e dell’Odissea.

Le domande principali sono quattro: Omero è realmente esistito? Ha composto entrambe le opere?

Per secoli si è ritenuto che un unico poeta avesse scritto entrambi i poemi così come li leggiamo oggi. A partire dall’età moderna, però, l’analisi linguistica e filologica ha mostrato una realtà molto più complessa.

La teoria oggi più accreditata: Omero e la tradizione orale

La teoria che raccoglie oggi il consenso della maggior parte degli studiosi è quella della tradizione orale.

Secondo questa interpretazione, l’Iliade e l’Odissea non nacquero direttamente come libri, ma furono il risultato di una lunghissima tradizione di cantori che, per generazioni, tramandarono gli stessi racconti modificandoli e adattandoli durante le esibizioni pubbliche.

Nel Novecento il linguista Milman Parry, seguito dal suo allievo Albert Lord, dimostrò che il linguaggio dei poemi è costruito attraverso formule ricorrenti, epiteti fissi e versi facilmente memorizzabili, caratteristiche tipiche della poesia orale e difficili da spiegare come semplice scelta stilistica di uno scrittore. Questa scoperta ha cambiato radicalmente il modo di leggere Omero.

Omero è esistito davvero?

Su questo punto non esiste ancora una risposta definitiva. Le posizioni oggi sono principalmente tre.

La prima sostiene che Omero sia realmente esistito, come straordinario poeta capace di raccogliere e organizzare una tradizione già molto antica.

La seconda ritiene che “Omero” fosse un nome simbolico, utilizzato per rappresentare un’intera scuola di cantori e non una singola persona.

La terza, oggi molto influente grazie agli studi di Gregory Nagy, propone una soluzione intermedia: potrebbe essere esistito un poeta eccezionale, ma i poemi che leggiamo sarebbero il risultato di un lungo processo di evoluzione collettiva, conclusosi soltanto diversi secoli dopo la loro prima composizione orale.

L’Iliade e l’Odissea sono state scritte dalla stessa persona?

Anche questa domanda divide ancora gli studiosi. L’Iliade è un poema dominato dalla guerra, dall’onore e dalla tragedia eroica.

L’Odissea, invece, privilegia il viaggio, l’astuzia, la scoperta e una costruzione narrativa più articolata. Per questo motivo alcuni studiosi hanno ipotizzato autori diversi.

Altri, invece, ritengono che le differenze dipendano semplicemente dai temi affrontati o dall’evoluzione dello stesso poeta nel corso della sua vita.

Attualmente molti classicisti ritengono che ciascun poema presenti una forte unità interna, pur riconoscendo che entrambi incorporano materiali molto più antichi provenienti dalla tradizione orale.

Quando sono stati messi per iscritto?

Anche su questo punto le ricerche più recenti hanno modificato le idee tradizionali.

Oggi si ritiene generalmente che le storie circolassero oralmente già nell’VIII secolo a.C., mentre la loro fissazione in forma scritta sia avvenuta gradualmente.

Secondo alcuni studiosi il testo avrebbe iniziato a stabilizzarsi già tra l’VIII e il VII secolo a.C.; altri, come Gregory Nagy, sostengono che il processo sia proseguito molto più a lungo, fino all’età ellenistica, quando i filologi della Biblioteca di Alessandria contribuirono a definire le versioni che leggiamo ancora oggi.

Perché Omero continua a essere così importante?

Paradossalmente, il mistero che circonda Omero rende le sue opere ancora più affascinanti.

Che dietro quel nome ci fosse un singolo poeta, un grande cantore oppure una lunga tradizione collettiva, l’Iliade e l’Odissea hanno attraversato quasi tremila anni senza perdere la loro forza narrativa. Hanno ispirato Virgilio, Dante, Joyce, Kazantzakis e continuano ancora oggi a influenzare cinema, televisione, fumetti e videogiochi.

Le ricerche contemporanee hanno spostato l’attenzione dalla ricerca quasi impossibile dell’identità di Omero alla comprensione del processo creativo che ha dato origine ai due poemi. Più che cercare un nome, gli studiosi cercano di capire come una cultura interamente fondata sulla parola abbia potuto produrre due delle opere più importanti della storia della letteratura.

Ed è forse proprio questa la risposta più affascinante: indipendentemente da chi fosse Omero, l’Iliade e l’Odissea continuano a parlarci perché rappresentano il punto d’incontro tra memoria, racconto e immaginazione, tre elementi che ancora oggi definiscono il modo in cui gli esseri umani costruiscono le proprie storie.