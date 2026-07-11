4 libri da leggere se hai amato l’Odissea

I libri ispirati al mito e all’Odissea continuano a influenzare la letteratura mondiale. Al centro del poema ci sono il desiderio di tornare, la nostalgia, la guerra, la perdita, il rapporto con gli dèi e, soprattutto, le tante figure femminili che accompagnano, ostacolano o trasformano il destino dell’eroe. Negli ultimi anni numerosi scrittori hanno scelto di…

I libri ispirati al mito e all’Odissea continuano a influenzare la letteratura mondiale. Al centro del poema ci sono il desiderio di tornare, la nostalgia, la guerra, la perdita, il rapporto con gli dèi e, soprattutto, le tante figure femminili che accompagnano, ostacolano o trasformano il destino dell’eroe. Negli ultimi anni numerosi scrittori hanno scelto di tornare a quel patrimonio narrativo, non per riscriverlo semplicemente, ma per interrogarlo da prospettive nuove.

C’è chi restituisce la parola alle donne rimaste ai margini dell’epica, chi approfondisce la psicologia di personaggi come Circe, chi porta al centro le dee dell’Olimpo e chi ricostruisce la caduta di Troia attraverso gli occhi di chi la guerra l’ha subita anziché combattuta. Se hai appena terminato l’Odissea e desideri restare ancora nel mondo del mito greco, questi quattro libri rappresentano un ideale percorso di lettura.

4 libri da leggere per non staccarti dai miti

“Il canto di Calliope” di Natalie Haynes, Marsilio

Natalie Haynes parte dalla domanda che molti lettori dell’Odissea finiscono inevitabilmente per porsi: cosa accade quando si ascolta la storia dalla parte delle donne?

Ne Il canto di Calliope la musa della poesia epica decide che il racconto tradizionale è incompleto. Accanto agli eroi devono trovare spazio anche Andromaca, Cassandra, Clitennestra, Penthesilea, Briseide, Penelope e tutte le altre figure che la guerra di Troia ha travolto.

Il romanzo non ribalta il mito per provocazione, ma amplia il suo orizzonte. La caduta di Troia non è soltanto la conclusione di un conflitto tra uomini illustri: è anche l’inizio dell’esilio, della schiavitù, del lutto e della sopravvivenza femminile. Attraverso un attento lavoro sulle fonti classiche, Haynes costruisce un coro di voci che restituisce profondità emotiva a personaggi troppo spesso ricordati soltanto come mogli, schiave o bottini di guerra.

È il libro ideale per chi desidera completare la lettura dell’epica con il punto di vista di chi, nelle versioni tradizionali, rimaneva sullo sfondo.

Se nell’Odissea il viaggio appartiene a Ulisse, Marilù Oliva sceglie di raccontare le donne che hanno reso possibile, ostacolato o cambiato quel percorso.

Penelope non è soltanto la moglie fedele che attende. Circe è molto più della maga seduttrice. Calipso diventa una donna costretta a rinunciare all’amore, mentre Nausicaa, Euriclea, le Sirene e Atena acquistano finalmente una voce autonoma.

Il risultato è una narrazione corale nella quale ogni protagonista interpreta gli stessi eventi secondo la propria esperienza. Cambia così anche l’immagine di Ulisse, osservato da chi lo ha amato, sfidato, cresciuto o perduto.

Marilù Oliva evita di trasformare queste figure in eroine moderne costruite artificialmente. Preferisce partire dal testo classico per mostrarne le sfumature già presenti, facendo emergere l’intelligenza, la forza politica e la complessità psicologica delle protagoniste.

È una lettura particolarmente interessante per chi desidera rileggere l’Odissea senza abbandonarne l’impianto narrativo, ma cambiando radicalmente il punto di osservazione.

“Circe” di Madeline Miller, Marsilio

Tra tutte le figure incontrate da Ulisse durante il suo viaggio, Circe è probabilmente una delle più enigmatiche. Omero le dedica poche pagine, sufficienti però a renderla indimenticabile.

Madeline Miller sceglie di raccontare tutto ciò che precede e segue quell’incontro. La sua Circe cresce come figlia del dio Helios, scopre il potere della magia, affronta l’esilio sull’isola di Eea e costruisce lentamente la propria identità lontano dagli dèi e dalle loro logiche di potere.

Il romanzo intreccia numerosi miti greci, facendo incontrare Circe con Dedalo, Medea, Scilla, il Minotauro e naturalmente Ulisse, ma il centro della storia rimane sempre il percorso interiore della protagonista.

Più che una semplice riscrittura mitologica, Circe è un romanzo sulla libertà, sulla conoscenza e sulla possibilità di scegliere chi diventare. È anche uno dei libri che hanno contribuito maggiormente a riportare il mito greco tra i grandi fenomeni della narrativa contemporanea.

“L’ira di Atena. Le dee nel mito greco” di Natalie Haynes, Sonzogno

Dopo aver dato voce alle donne della guerra di Troia, Natalie Haynes sposta lo sguardo sulle divinità femminili dell’Olimpo.

In questo saggio divulgativo l’autrice racconta Atena, Era, Artemide, Demetra, Afrodite, Estia e molte altre dee liberandole dagli stereotipi sedimentati nei secoli. Non sono figure secondarie rispetto agli dèi maschili, ma personaggi complessi, spesso contraddittori, che incarnano potere, intelligenza, vendetta, maternità, desiderio e autonomia.

Haynes alterna il racconto dei miti ai riferimenti artistici e culturali contemporanei, mostrando quanto queste divinità continuino ancora oggi a influenzare cinema, letteratura, fumetti e cultura pop.

Per chi ha appena terminato l’Odissea rappresenta il complemento perfetto: permette infatti di comprendere meglio quelle presenze divine che nell’epica intervengono continuamente nel destino degli uomini, ma che raramente vengono osservate come protagoniste della propria storia.

L’Odissea non smette mai davvero di raccontare qualcosa di nuovo perché ogni epoca trova domande diverse da rivolgere ai suoi personaggi. Questi quattro libri dimostrano che il mito greco non è un monumento immobile, ma una materia viva, capace di accogliere prospettive differenti senza perdere la propria forza originaria. Dopo aver seguito il viaggio di Ulisse, vale quindi la pena fermarsi ad ascoltare le voci di chi quel viaggio lo ha vissuto da un’altra riva del mare.