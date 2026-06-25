5 libri, ma non i soliti libri da leggere in estate

Abbiamo voglia di leggere in estate e lasciarci trascinare dai libri, non per forza libri leggeri, ma libri che restato con noi sotto la pelle. Le cinque novità raccolte in questa selezione appartengono a generi molto diversi tra loro, eppure condividono una caratteristica fondamentale: mettono al centro personaggi complessi, grandi domande e universi narrativi che…

Abbiamo voglia di leggere in estate e lasciarci trascinare dai libri, non per forza libri leggeri, ma libri che restato con noi sotto la pelle. Le cinque novità raccolte in questa selezione appartengono a generi molto diversi tra loro, eppure condividono una caratteristica fondamentale: mettono al centro personaggi complessi, grandi domande e universi narrativi che invitano il lettore a guardare la realtà da prospettive inattese.

Dalla New York ribelle degli anni Settanta all’India attraversata dal mito, passando per la Buenos Aires di Roberto Arlt, la Hollywood delle contraddizioni identitarie e un fantasy epico ispirato all’Asia meridionale, questi romanzi dimostrano quanto la narrativa contemporanea continui a reinventarsi senza perdere profondità.

5 libri da leggere questa estate se ami le storie che lasciano il segno



“L’esca. Fish Tales” di Nettie Jones, NN Editore

L’esca. Fish Tales è stato riscoperto a distanza di decenni grazie all’interesse che Toni Morrison ebbe per l’opera di Nettie Jones, questo romanzo torna oggi ai lettori come una voce sorprendentemente moderna, capace di affrontare con grande lucidità temi che continuano a interrogare il presente.

La protagonista, Lewis, vive nella New York degli anni Settanta, un luogo attraversato da fermenti artistici, rivoluzioni culturali e nuove forme di libertà personale. La città diventa molto più di un semplice sfondo. È un organismo pulsante che riflette il carattere inquieto della protagonista, una donna che rifiuta qualsiasi definizione stabile e cerca continuamente di reinventare sé stessa. Tra feste, relazioni, eccessi e provocazioni, Lewis costruisce un’esistenza che sembra voler sfidare ogni convenzione, ma dietro questa ricerca ostinata di indipendenza si nasconde una fragilità che il romanzo esplora con estrema sensibilità.

L’incontro con Brook rappresenta il punto di svolta della narrazione. Il loro rapporto sfugge alle categorie della classica storia romantica e si trasforma progressivamente in un confronto psicologico in cui desiderio, manipolazione e bisogno reciproco finiscono per confondersi. Jones evita qualsiasi giudizio morale sui suoi personaggi e preferisce accompagnare il lettore dentro le loro ambiguità. È proprio questa assenza di facili condanne a rendere il romanzo così intenso. Ogni scelta di Lewis nasce dal desiderio di sentirsi viva, anche quando questo significa avvicinarsi al limite oltre il quale la libertà rischia di trasformarsi in dipendenza.

Uno degli aspetti più interessanti del libro è il modo in cui affronta il desiderio femminile. Nettie Jones restituisce alla sua protagonista una complessità raramente concessa alle donne nella narrativa del periodo. Lewis non viene idealizzata né punita per i suoi eccessi. È un personaggio contraddittorio, vulnerabile, spesso scomodo, ma profondamente umano. Attraverso di lei il romanzo riflette sul prezzo che una donna può essere costretta a pagare quando decide di vivere seguendo esclusivamente i propri desideri, senza lasciarsi guidare dalle aspettative imposte dalla società.

Anche lo stile contribuisce alla forza dell’opera. La scrittura di Jones è elegante, sensuale e al tempo stesso tagliente. Alterna momenti di grande intensità emotiva a dialoghi vivaci e osservazioni capaci di cogliere le tensioni culturali dell’America di quegli anni. Pur essendo ambientato negli anni Settanta, il romanzo conserva una sorprendente attualità perché continua a parlare di relazioni tossiche, costruzione dell’identità, bisogno di riconoscimento e ricerca della libertà individuale.

Non meno importante è il ritratto della New York dell’epoca. L’autrice restituisce l’energia di una città attraversata da musica, arte e trasformazioni sociali, ma anche da profonde disuguaglianze e conflitti. L’ambiente urbano diventa così una metafora delle stesse inquietudini interiori della protagonista, sospesa tra emancipazione e autodistruzione.

L’esca. Fish Tales è quindi molto più di un romanzo sentimentale. È una riflessione intensa sul confine sottile che separa l’amore dal possesso, la libertà dall’ossessione e l’affermazione di sé dal rischio di perdersi. La riscoperta di Nettie Jones permette ai lettori contemporanei di incontrare una scrittrice che aveva saputo raccontare con straordinario anticipo temi oggi più vivi che mai. È una lettura consigliata a chi ama la narrativa psicologica, le protagoniste femminili fuori dagli schemi e i romanzi che continuano a porre domande molto tempo dopo aver chiuso l’ultima pagina.

“Il giocattolo rabbioso” di Roberto Arlt, Theoria

Il giocattolo rabbioso, pubblicato nel 1926 e oggi riproposto da Theoria, sceglie invece una strada molto più aspra. Roberto Arlt trasforma la crescita del suo protagonista in un’esperienza segnata dal disincanto, dalla marginalità e dalla continua ricerca di un posto nel mondo, consegnando ai lettori uno dei testi più importanti della letteratura argentina del Novecento.

Il protagonista, Silvio Astier, è un ragazzo che osserva la realtà con curiosità, intelligenza e una fantasia inesauribile, ma che si scontra fin da subito con una società incapace di offrirgli prospettive. Buenos Aires diventa il teatro delle sue illusioni e delle sue sconfitte, una città in piena trasformazione dove il sogno di migliorare la propria condizione sociale convive con la povertà, la violenza e il senso di esclusione. Attraverso una serie di esperienze che oscillano continuamente tra piccoli atti di ribellione, desiderio di conoscenza e tentativi di affermarsi, Silvio costruisce lentamente la propria identità, scoprendo che il mondo adulto è molto meno generoso di quanto immaginasse.

Arlt racconta questo percorso evitando qualsiasi idealizzazione dell’infanzia. Il momento in cui il ragazzo esce dal perimetro rassicurante della propria casa non coincide con l’inizio di un’avventura romantica, ma con la perdita definitiva dell’innocenza. È proprio questo il cuore del romanzo. Crescere significa comprendere che la realtà è attraversata da ingiustizie, fallimenti e contraddizioni, ma anche imparare a convivere con esse senza rinunciare del tutto ai propri sogni.

Uno degli elementi più affascinanti dell’opera è la costruzione del protagonista. Silvio è un personaggio irrequieto, impulsivo e spesso contraddittorio. Vorrebbe essere accettato, ma allo stesso tempo rifiuta le regole della società che cerca di escluderlo. La sua inquietudine lo porta continuamente a cercare nuove strade, nuove letture e nuove possibilità di riscatto. Questa tensione permanente rende il personaggio incredibilmente moderno. Ancora oggi è facile riconoscere nelle sue paure e nelle sue aspirazioni il disagio di molti giovani che faticano a trovare il proprio posto nel mondo.

Dal punto di vista stilistico, Roberto Arlt si allontana dalla narrativa più elegante e raffinata della sua epoca per adottare una scrittura viva, diretta e spesso spigolosa. Le sue pagine possiedono un’energia particolare, capace di restituire il caos della città e il tumulto interiore del protagonista. La lingua segue il ritmo dei pensieri di Silvio, alternando osservazioni amare, improvvisi slanci immaginativi e riflessioni che anticipano molti temi dell’esistenzialismo novecentesco.

Non sorprende che Il giocattolo rabbioso venga considerato il romanzo più autobiografico di Arlt. Dietro la vicenda del protagonista si avverte infatti l’esperienza personale di uno scrittore cresciuto ai margini, profondamente interessato agli esclusi, ai falliti e a tutti coloro che vivono lontani dai modelli di successo imposti dalla società. È proprio questa attenzione verso gli ultimi a rendere il romanzo così autentico e ancora capace di parlare ai lettori contemporanei.

Leggere oggi Il giocattolo rabbioso significa riscoprire un classico della narrativa ispanoamericana che ha influenzato intere generazioni di scrittori. È un romanzo duro ma profondamente umano, che racconta la fine dell’infanzia come un confronto inevitabile con la complessità della vita. Chi ama i romanzi di formazione più inquieti e anticonvenzionali troverà in Roberto Arlt una voce potente, capace di trasformare il disagio, la ribellione e il senso di esclusione in una riflessione universale sulla costruzione dell’identità.

“Bianco nero colore” di Danzy Senna, Neri Pozza Bloom

Che cosa significa raccontare la propria identità quando il mondo sembra volerla trasformare in un’etichetta? È la domanda che attraversa Bianco nero colore, il nuovo romanzo di Danzy Senna, una delle voci più interessanti della narrativa americana contemporanea. Attraverso una storia che intreccia satira sociale, riflessione politica e crisi personale, l’autrice costruisce un ritratto ironico e insieme doloroso dell’America di oggi, mettendo in discussione il rapporto tra appartenenza, successo e autenticità.

La protagonista, Jane Gibson, è una scrittrice di quasi cinquant’anni che vive a Los Angeles con il marito artista e due figli. La sua esistenza è segnata da una precarietà economica che contrasta con il desiderio mai sopito di affermarsi nel mondo letterario. L’occasione sembra arrivare quando un importante sceneggiatore hollywoodiano le propone di lavorare a una serie televisiva incentrata sulla rappresentazione della diversità. Per Jane, figlia di padre nero e madre bianca, quella parte della propria identità che per anni ha vissuto con naturalezza diventa improvvisamente una risorsa da esibire, quasi un marchio capace di aprire porte rimaste chiuse troppo a lungo.

È proprio qui che Danzy Senna dimostra tutta la sua abilità narrativa. Il romanzo non offre risposte semplici e non cade mai nella tentazione del pamphlet ideologico. Al contrario, utilizza l’umorismo, l’ironia e un acutissimo senso dell’osservazione per raccontare quanto possa essere complicato distinguere tra riconoscimento autentico e opportunismo, tra valorizzazione della diversità e sua trasformazione in prodotto culturale.

Hollywood diventa così molto più di un’ambientazione. È il simbolo di un sistema che vive di immagini, narrazioni e rappresentazioni, ma che spesso rischia di ridurre anche le esperienze più profonde a strumenti di marketing. Jane si trova progressivamente coinvolta in questo meccanismo e deve chiedersi fino a che punto sia disposta a utilizzare la propria storia personale pur di ottenere quella stabilità economica e quel successo che ha inseguito per tutta la vita.

Uno degli aspetti più riusciti del romanzo è proprio la costruzione della protagonista. Jane è una donna imperfetta, ironica, intelligente e spesso autoironica. Non viene mai trasformata in un simbolo e proprio per questo appare autentica. I suoi dubbi, le sue ambizioni e le sue contraddizioni restituiscono tutta la complessità di una persona che cerca di conciliare aspirazioni artistiche, responsabilità familiari e bisogno di riconoscimento. Attraverso il suo sguardo il lettore osserva un’America attraversata da tensioni culturali sempre più evidenti, dove il dibattito sull’identità razziale si intreccia continuamente con quello sul potere, sul denaro e sulla visibilità.

Anche la scrittura di Danzy Senna contribuisce alla forza dell’opera. Lo stile è brillante, ricco di dialoghi vivaci e di osservazioni taglienti che riescono a divertire senza perdere profondità. L’autrice alterna momenti di satira quasi irresistibile a passaggi più intimi, nei quali emergono la fragilità della protagonista e il suo bisogno di essere finalmente vista per ciò che è, e non per ciò che rappresenta agli occhi degli altri.

Bianco nero colore è quindi molto più di un romanzo sul tema dell’identità razziale. È una riflessione sul prezzo del successo, sul rapporto tra integrità personale e compromesso e sulla difficoltà di restare fedeli a sé stessi quando il mondo sembra premiare soprattutto le immagini che riesce a consumare più facilmente. Danzy Senna affronta questioni estremamente attuali con intelligenza, sarcasmo e grande sensibilità narrativa, regalando ai lettori un romanzo capace di far sorridere, riflettere e mettere continuamente in discussione le proprie certezze. È una lettura ideale per chi ama la narrativa contemporanea americana e per chi cerca storie che sappiano raccontare il presente senza rinunciare alla complessità dei suoi protagonisti.

“Saraswati” di Gurnaik Johal, Neri Pozza

Con Saraswati, il giovane scrittore canadese Gurnaik Johal firma un romanzo d’esordio sorprendentemente ambizioso, capace di fondere mito, realismo, spiritualità e narrativa corale in un’unica grande storia. È uno di quei libri che non si limitano a raccontare le vicende di alcuni personaggi, ma cercano di costruire un intero universo narrativo, nel quale passato e presente dialogano continuamente e la leggenda diventa uno strumento per comprendere il nostro tempo.

Il punto di partenza è già di per sé carico di fascino. Secondo l’antica tradizione induista, il fiume Saraswati, dedicato alla dea della conoscenza, della parola e delle arti, sarebbe scomparso sotto la terra migliaia di anni fa. Quando Satnam torna nel villaggio dei suoi nonni, nel Punjab, per partecipare al funerale della nonna, accade qualcosa di inspiegabile. Il pozzo dietro casa, rimasto asciutto per decenni, torna improvvisamente a riempirsi d’acqua. Per molti non ci sono dubbi: il fiume sacro è riemerso.

Da questo evento quasi miracoloso prende avvio una vicenda che cresce progressivamente di scala. Quella che inizialmente sembra una storia locale diventa ben presto un fenomeno mediatico, politico e religioso capace di coinvolgere l’intero pianeta. Il ritorno del Saraswati accende speranze, alimenta interessi economici e scatena tensioni che sfuggono rapidamente al controllo dello stesso Satnam. Il miracolo, infatti, non porta soltanto fede e speranza, ma anche conflitti, manipolazioni e nuove forme di potere.

Uno degli aspetti più affascinanti del romanzo è la sua struttura corale. Johal segue il percorso di numerosi personaggi disseminati in diversi continenti. Una biologa delle Mauritius, un archeologo keniano, una musicista canadese, uno stuntman di Bollywood e un ragazzo pakistano apparentemente non hanno nulla in comune. Tuttavia, pagina dopo pagina, il lettore scopre che esiste un filo invisibile che li lega tutti. È un disegno narrativo costruito con pazienza, nel quale ogni esistenza contribuisce a comporre un mosaico molto più ampio.

L’autore riflette così sul concetto di appartenenza, sulle migrazioni, sulle identità culturali e sulla memoria collettiva. Satnam stesso rappresenta perfettamente questa complessità. Nato e cresciuto a Londra, torna in India quasi da straniero, diviso tra due mondi che fanno entrambi parte della sua identità. Il viaggio diventa allora anche una ricerca delle proprie radici e del significato stesso della parola casa.

Accanto alla dimensione contemporanea emerge costantemente quella mitologica. Il racconto della dea Saraswati e del fiume scomparso attraversa tutto il romanzo senza mai assumere un ruolo puramente decorativo. Il mito dialoga con la realtà, illumina il presente e suggerisce che la storia degli esseri umani continui ancora oggi a essere attraversata da simboli, racconti fondativi e credenze che influenzano profondamente il modo in cui interpretiamo il mondo.

Anche lo stile di Gurnaik Johal colpisce per maturità. La scrittura è elegante e ricca di immagini evocative, ma non rinuncia mai alla chiarezza narrativa. I continui cambi di prospettiva rendono il romanzo dinamico e permettono di osservare lo stesso evento da punti di vista molto diversi, costruendo un racconto che mantiene costantemente viva la curiosità del lettore.

Saraswati affronta inoltre temi di grande attualità, come il rapporto tra fede e politica, la spettacolarizzazione delle notizie, il peso delle eredità culturali e la ricerca di un’identità in un mondo sempre più globalizzato. Senza impartire lezioni, Johal mostra come ogni evento possa assumere significati diversi a seconda dello sguardo di chi lo osserva e come il desiderio umano di trovare un senso finisca spesso per trasformare il mito in realtà e la realtà in mito.

Il risultato è un romanzo ricco, stratificato e profondamente umano, che alterna l’intimità delle storie personali al respiro dell’epica contemporanea. Saraswati è una lettura consigliata a chi ama le grandi narrazioni corali, la letteratura capace di attraversare culture differenti e quei romanzi che, pur partendo da una leggenda antichissima, riescono a parlare con sorprendente lucidità delle inquietudini del presente.

“La conquista dell’impero” di Maithree Wijesekara, Ne/oN

Con La conquista dell’impero, primo volume della saga Il Trono di Ossidiana, Maithree Wijesekara inaugura un fantasy che si distingue immediatamente per la sua identità. Pur muovendosi all’interno delle coordinate dell’epic fantasy, il romanzo sceglie infatti di allontanarsi dall’immaginario medievale europeo che domina gran parte del genere e costruisce un mondo ispirato alla storia, alle religioni e alle tradizioni dell’Asia meridionale. Il risultato è una narrazione ricca di fascino, nella quale magia, politica e spiritualità convivono in un equilibrio sorprendente.

La vicenda prende avvio dalla morte dell’imperatore Adil, sovrano temuto per la brutale persecuzione delle streghe mayakari. La sua scomparsa, anziché aprire una stagione di pace, trascina l’Impero Ran in una crisi di successione. I figli del defunto imperatore iniziano a contendersi il potere, mentre il fragile equilibrio dell’intero regno rischia di crollare sotto il peso delle rivalità interne.

Fra loro emerge Ashoka, il terzogenito. A differenza dei fratelli, non è un guerriero assetato di conquista, ma un uomo animato da un profondo idealismo e da una sincera aspirazione alla pace. Proprio questa sua natura lo rende sospetto agli occhi della corte. Considerato inadatto al potere, viene relegato nella turbolenta provincia di Taksila, una terra lontana dove dovrà confrontarsi con problemi ben più complessi delle lotte dinastiche.

Parallelamente il romanzo segue Shakti, una giovane mayakari sopravvissuta allo sterminio del proprio popolo. Dopo aver scoperto un segreto che la lega direttamente all’imperatore Adil, comprende che l’unico modo per spezzare il passato consiste nell’infiltrarsi nel cuore stesso dell’Impero. Il suo viaggio non nasce soltanto dal desiderio di vendetta, ma dalla necessità di liberarsi di un’eredità che continua a determinare la sua esistenza.

La costruzione dei due protagonisti rappresenta uno degli aspetti più interessanti del romanzo. Ashoka e Shakti appartengono a mondi opposti, incarnano ideali differenti e affrontano il dolore seguendo strade quasi incompatibili. Tuttavia entrambi sono costretti a interrogarsi continuamente sul significato della giustizia. Esiste davvero un confine netto tra vendetta e responsabilità? È possibile cambiare il mondo senza lasciarsi contaminare dalla violenza che lo governa? Sono domande che accompagnano costantemente la narrazione e che conferiscono profondità emotiva all’intreccio.

Anche il sistema magico riesce a distinguersi per originalità. Gli spiriti della natura, le streghe mayakari e le antiche credenze non rappresentano semplicemente elementi decorativi, ma fanno parte integrante della struttura politica e religiosa dell’Impero. La magia nasce dal rapporto con il mondo naturale e con gli spiriti che lo abitano, diventando così un’estensione della cultura e della spiritualità di questo universo narrativo. È una scelta che rende l’ambientazione particolarmente credibile e diversa rispetto ai modelli fantasy più tradizionali.

Uno degli elementi più riusciti del romanzo è proprio il worldbuilding. Wijesekara dedica grande attenzione alle istituzioni imperiali, ai conflitti religiosi, alle gerarchie sociali e alle tradizioni che regolano la vita quotidiana dei personaggi. Il lettore ha costantemente la sensazione di trovarsi all’interno di una civiltà viva, con una storia millenaria alle spalle e con tensioni che non dipendono soltanto dalla trama principale.

Dal punto di vista stilistico la scrittura appare fluida e fortemente cinematografica. Le scene d’azione si alternano con naturalezza ai momenti più introspettivi, mentre i dialoghi contribuiscono a delineare le diverse personalità dei protagonisti senza rallentare il ritmo della lettura. L’autrice riesce inoltre a mantenere costante la tensione politica, facendo percepire quanto ogni decisione personale possa influenzare il destino dell’intero Impero.

Sotto la superficie dell’avventura emergono anche riflessioni molto attuali sul potere, sulla persecuzione delle minoranze, sul fanatismo religioso e sulla possibilità di interrompere il ciclo della violenza. La conquista dell’impero non racconta soltanto una guerra per il trono, ma esplora il prezzo che ogni società paga quando costruisce la propria stabilità sulla paura e sull’oppressione.

Questo primo volume pone quindi basi molto solide per una saga che promette di distinguersi nel panorama fantasy contemporaneo. È una lettura consigliata a chi cerca un fantasy epico ricco di intrighi politici, personaggi moralmente complessi e ambientazioni originali, capace di ampliare i confini del genere senza rinunciare al grande respiro dell’avventura.