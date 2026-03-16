Notte degli Oscar 2026: trionfa “Una battaglia dopo l’altra”. Tutti i vincitori

Il Dolby Theatre di Los Angeles ha spento le luci sulla 98ª edizione degli Oscar 2026, ma l’eco delle storie celebrate quest’anno è destinata a risuonare a lungo nelle nostre librerie e nei nostri cuori. Se c’è un filo rosso che ha unito i vincitori degli Academy Awards è stata la capacità di tradurre la complessità del presente attraverso la forza del racconto, celebrando quel legame indissolubile che unisce da sempre la pagina scritta al grande schermo.

Oscar 2026: il trionfo di Paul Thomas Anderson e l’eredità di Pynchon

Il grande protagonista della serata è stato indubbiamente Paul Thomas Anderson. Il suo film, “Una battaglia dopo l’altra” (titolo originale One Battle After Another), ha conquistato sei statuette, tra cui le più prestigiose: Miglior Film e Miglior Regia. Per Anderson si tratta di una consacrazione tardiva ma dovuta, arrivata dopo decenni di capolavori.

Ciò che rende questo trionfo speciale per noi amanti della letteratura è la genesi dell’opera: il film è liberamente ispirato a “Vineland” di Thomas Pynchon. Anderson è riuscito nell’impresa quasi impossibile di tradurre visivamente la prosa labirintica e paranoica di Pynchon, raccontando una saga generazionale di resistenza e disillusione politica. Vincendo anche il premio per la Migliore Sceneggiatura Non Originale, il regista ha ribadito che il cinema, quando attinge con rispetto e visione dai classici moderni, può elevarsi a nuove vette di significato.

I premi principali

Il premio come Miglior Attore Protagonista è andato a Michael B. Jordan per la sua intensa prova in “Sinners – I peccatori”. Nel thriller di Ryan Coogler (vincitore anche per la Migliore Sceneggiatura Originale), Jordan interpreta due gemelli in una lotta ancestrale contro il male nel sud degli Stati Uniti. Una vittoria che premia non solo la tecnica, ma la capacità di incarnare le ferite storiche e sociali di un’intera nazione.

Sul fronte femminile, l’Oscar come Miglior Attrice Protagonista ha celebrato Jessie Buckley per “Hamnet – Nel nome del figlio”. Qui il legame con la letteratura si fa ancora più stretto: il film, diretto da Chloé Zhao, è tratto dal celebre romanzo di Maggie O’Farrell che esplora il dolore dietro la creazione della tragedia più famosa di Shakespeare. La Buckley ha saputo dare voce e volto a Agnes Hathaway con una delicatezza struggente, ricordandoci che dietro ogni grande opera letteraria batte un cuore umano fatto di perdite e resilienza.

Le altre statuette assegnate

La serata ha visto anche momenti di profonda commozione, come la vittoria di Amy Madigan come Miglior Attrice Non Protagonista per l’horror “Weapons”, un premio alla carriera per un’attrice che ha attraversato decenni di cinema con integrità. L’Oscar al Miglior Attore Non Protagonista è andato invece a Sean Penn (sempre per il film di Anderson), che pur non essendo presente ha lasciato un segno con la sua interpretazione di un ex rivoluzionario.

Una menzione speciale va a Autumn Durald Arkapaw, che con “Sinners” è diventata la prima donna nella storia a vincere l’Oscar per la Miglior Fotografia, un traguardo che abbatte un soffitto di cristallo durato quasi un secolo. Infine, il premio al Miglior Film Internazionale è andato al norvegese Sentimental Value di Joachim Trier, un dramma familiare che conferma la vitalità del cinema europeo capace di introspezione letteraria.

In una serata presentata con brio da Conan O’Brien, Hollywood ha dato un segnale chiaro: nell’era dell’intelligenza artificiale e degli effetti digitali (rappresentati comunque dall’Oscar ad Avatar: Fuoco e Cenere), il pubblico e l’Academy cercano ancora l’autorialità, il “tocco umano” e la profondità del racconto.

Gli Oscar 2026 ci consegnano una lista di film che sono, a tutti gli effetti, grandi romanzi visivi. Ci insegnano che la “battaglia” del titolo di Anderson non è solo quella politica dei suoi protagonisti, ma quella quotidiana per preservare la bellezza, la memoria e la capacità di raccontare chi siamo attraverso l’arte. Per chi ama leggere, questi film sono l’estensione naturale di una biblioteca ideale: storie che iniziano in sala ma continuano a vivere tra le pagine della nostra immaginazione.

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