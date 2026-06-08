Max Pezzali, scaletta e date del tour “Max Forever – Stadi 2026”

Il tour 2026 di Max Pezzali negli stadi è un romanzo collettivo. Scopri sula scaletta ufficiale e tutte le date del “Max Forever – Stadi 2026”.

Durante i concerti di Max Pezzali la nostalgia smette di essere un rimpianto per il passato e si trasforma in una straordinaria epifania collettiva. Quella che sta andando in scena nell’estate del 2026 con il tour “MAX FOREVER GLI ANNI D’ORO – STADI 2026” è una vera e propria celebrazione sociologica e culturale.

Max Forever – Stadi 2026

Con oltre 650.000 biglietti polverizzati, raddoppi continui e stadi costantemente sold out, l’ex voce degli 883 dimostra che le sue canzoni restano ancora oggi capitoli di un grande romanzo nazional-popolare che appartiene a tutti noi. Dalle infinite serate passate al bar alle delusioni amorose consumate tra i banchi di scuola o a bordo di una sgangherata due ruote, Pezzali ha scritto l’antologia della provincia italiana, elevando le piccole cose a monumenti poetici di una generazione.

Dalle capitali europee al debutto di Lignano: un successo senza confini

Il viaggio estivo negli stadi del 2026 ha avuto un prologo d’eccezione in primavera con il Max Forever Goes To Europe, un tour che ha portato Pezzali a registrare il tutto esaurito in templi della musica internazionale come l’O2 Academy Brixton di Londra, Parigi e Barcellona. Vedere migliaia di italiani all’estero (e non solo) intonare a squarciagola brani nati tra le nebbie di Pavia è la prova tangibile di quanto quel repertorio sia un legame identitario indissolubile.

La vera e propria “maratona degli stadi” ha preso ufficialmente il via con la “data zero” allo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro. Per l’occasione, Max ha regalato al pubblico il Festivalmax, un segmento di show totalmente inedito e ispirato alle atmosfere estive della località friulana. Questo immenso rito collettivo si appresta a viaggiare per tutta la penisola, in attesa che l’autunno veda il ritorno sul piccolo schermo della fortunatissima serie Sky dedicata alla nascita degli 883, intitolata significativamente “Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883”.

La scaletta di Max Forever – Stadi 2026

Il concerto è concepito come un flusso ininterrotto di emozioni. La scaletta, rodata durante le date europee e consacrata al debutto estivo, mette in fila canzoni che sono diventate autentiche pagine di letteratura pop, capaci di unire genitori e figli in un unico grande coro.

Ecco la scaletta ufficiale dei concerti del tour 2026:

1. Hanno ucciso l’uomo ragno

2. S’inkazza (Questa casa non è un albergo)

3. Non me la menare

4. Rotta x casa di Dio

5. Un giorno così

6. Senza averti qui

7. Ti sento vivere

8. Sei un mito

9. Viaggio al centro del mondo

10. Nella notte

11. La regina del celebrità

12. La regola dell’amico

13. L’universo tranne noi

14. Una canzone d’amore

15. Come mai

16. Nessun rimpianto

17. Ci sono anch’io

18. La dura legge del gol

19. Gli anni

20. Grazie mille

21. Nord sud ovest est

22. Tieni il tempo

23. Con un deca

Il calendario completo 2026 dei concerti di Max Pezzali: date e stadi

Il viaggio di Max Pezzali toccherà i più importanti impianti sportivi e musicali d’Italia. Di seguito tutte le date ufficiali dell’estate 2026, a cui seguirà a fine anno l’attesissima residency nei palazzetti di Milano.

7 Giugno 2026 – Lignano Sabbiadoro (UD) Stadio G. Teghil (Data Zero)

13 Giugno 2026 – Torino Allianz Stadium

14 Giugno 2026 – Torino Allianz Stadium

19 Giugno 2026 – Napoli Stadio Diego Armando Maradona

23 Giugno 2026 – Roma Stadio Olimpico

24 Giugno 2026 – Roma Stadio Olimpico

27 Giugno 2026 – Bologna Stadio Renato Dall’Ara

28 Giugno 2026 – Bologna Stadio Renato Dall’Ara

1 Luglio 2026 – Messina Stadio San Filippo – Franco Scoglio

2 Luglio 2026 – Messina Stadio San Filippo – Franco Scoglio

5 Luglio 2026 – Bari Stadio San Nicola

8 Luglio 2026 – Padova Stadio Euganeo

9 Luglio 2026 – Padova Stadio Euganeo

11 Luglio 2026 – Milano Stadio San Siro

12 Luglio 2026 – Milano Stadio San Siro

Anteprima Tour Autunno/Inverno (Palasport)

Per chiudere l’anno, Max Pezzali ha già annunciato il ritorno indoor con lo show “Max Forever – Stessa storia, stesso posto, stesso bar”, che debutterà con sei storiche date consecutive a Milano:22, 23, 26, 27, 29 e 30 Dicembre 2026 – Milano, Unipol Dome (Santa Giulia).