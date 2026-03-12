Dal libro allo schermo: “Le stelle del cane” (The dog star), il romanzo di Peter Heller che diventa film con Ridley Scott

“Le stelle del cane”, il romanzo di Peter Heller pubblicato in Italia da Bompiani è uno dei racconti distopici più intensi degli ultimi anni, una storia che unisce la tensione del survival thriller alla poesia di un romanzo sulla perdita e sulla natura. Ambientato in un’America devastata da una pandemia che ha cancellato quasi tutta l’umanità, il romanzo segue la vita di Higg, un pilota sopravvissuto che cerca di restare umano in un mondo ormai quasi privo di civiltà.

Questa atmosfera sospesa tra desolazione e speranza ha attirato l’attenzione del cinema. Il romanzo diventa infatti il film “Dog Stars – Guidati dalle stelle”, diretto da Ridley Scott e in uscita il 26 marzo 2026. Con un cast che include Margaret Qualley, Josh Brolin, Guy Pearce e Jacob Elordi, il film promette di portare sullo schermo una delle distopie più liriche e profonde della narrativa contemporanea.

“Le stelle del cane” Dal libro allo schermo

Nel romanzo di Peter Heller il mondo è stato devastato da una pandemia che ha cancellato la maggior parte della popolazione. Le città sono vuote, le fattorie abbandonate e la natura ha ripreso lentamente possesso degli spazi lasciati dall’uomo.

Il protagonista, Higg, vive in un piccolo aeroporto abbandonato su un altipiano del Colorado. Il suo rifugio è un hangar dove tiene il suo Cessna del 1965, un piccolo aereo con cui vola ogni giorno sopra le montagne e le pianure desolate.

La sua vita è scandita da pochi elementi essenziali. Accanto a lui c’è Jasper, il suo cane e compagno inseparabile. A terra lo aspetta Bangley, un ex militare armato fino ai denti che difende il territorio sparando a chiunque si avvicini.

Il mondo in cui vivono è diventato brutale. Predoni e sopravvissuti disperati vagano nelle pianure, pronti a uccidere per qualsiasi risorsa. Bangley si è adattato a questa realtà, ma Higg non riesce ad accettarla completamente.

La sua resistenza alla violenza nasce dai ricordi del passato: la vita prima della pandemia, le persone che ha amato e che ha perduto.

Quando la nostalgia diventa troppo forte, Higg vola. Il cielo diventa il suo rifugio e la natura devastata diventa il luogo in cui riesce ancora a sentirsi vivo.

Un giorno, però, decide di superare il punto di non ritorno. Spinto da una speranza inspiegabile, vola oltre il limite che gli permetterebbe di tornare indietro. Questo viaggio lo porterà a incontrare un padre e una figlia che vivono in un canyon isolato, un luogo dove il mondo sembra essersi fermato. È lì che Higg dovrà confrontarsi con il passato e con la possibilità di un futuro.

Il film “Dog Stars – Guidati dalle stelle”

L’adattamento cinematografico del romanzo prende il titolo di “Dog Stars – Guidati dalle stelle” e porta la storia sul grande schermo con la regia di Ridley Scott.

Il regista britannico è uno dei maestri del cinema di fantascienza e distopia. Film come Blade Runner, Alien e The Martian hanno dimostrato la sua capacità di raccontare mondi estremi e solitari.

In Dog Stars Scott torna a esplorare un universo post-apocalittico. Il film segue la storia di Hig, pilota sopravvissuto a un virus che ha quasi cancellato l’umanità.

Il protagonista vive in un hangar abbandonato con il suo cane, mentre l’unico altro essere umano con cui ha contatti è un ex marine che difende il territorio con brutalità.

La vita di Hig è fatta di gesti ripetitivi: volare con il suo vecchio Cessna, pescare nei laghi, pattugliare la zona per evitare predoni. Ma tutto cambia quando la radio capta una trasmissione misteriosa. Quella voce accende una speranza che sembrava ormai perduta. Hig decide allora di affrontare un viaggio rischioso verso Grand Junction, dove potrebbe esistere ancora una comunità di sopravvissuti. Il film trasforma così la storia in un viaggio fisico e interiore alla ricerca di un ultimo frammento di umanità.

Ridley Scott e il cinema delle distopie

La scelta di Ridley Scott come regista non è casuale. Nel corso della sua carriera Scott ha dimostrato di essere uno dei cineasti più capaci di costruire mondi visivi complessi e affascinanti.

Le sue distopie non sono mai soltanto scenari di distruzione. Sono universi in cui l’essere umano deve confrontarsi con domande profonde: cosa significa essere vivi, cosa resta della civiltà quando tutto crolla, e quanto può resistere la speranza.

Il romanzo di Peter Heller si presta perfettamente a questo tipo di cinema. Il libro non è solo una storia di sopravvivenza, ma anche una meditazione sulla bellezza fragile della natura e sulla possibilità di ricominciare.

Ridley Scott sembra quindi il regista ideale per trasformare questa narrazione in un film capace di unire spettacolo e riflessione.

Un racconto sulla solitudine e sulla speranza

Sia nel romanzo che nel film, Dog Stars racconta soprattutto la solitudine. Higg vive in un mondo quasi completamente vuoto, dove ogni incontro umano può diventare una minaccia. In questo scenario il rapporto con il cane Jasper assume un valore simbolico: rappresenta l’ultimo legame con la vita e con l’affetto.La natura, pur devastata, diventa invece il luogo in cui sopravvive una forma di bellezza primordiale. Il viaggio del protagonista non è soltanto un tentativo di trovare altri sopravvissuti. È anche la ricerca di un motivo per continuare a vivere.

Dal romanzo distopico al grande cinema

Il passaggio da “Le stelle del cane” al film Dog Stars – Guidati dalle stelle dimostra quanto la narrativa distopica continui a influenzare il cinema contemporaneo. Storie come questa parlano delle paure più profonde della nostra epoca: pandemie, collasso della civiltà e isolamento.

Ma allo stesso tempo raccontano qualcosa di universale. Anche quando il mondo sembra finito, resta sempre la possibilità di trovare una nuova strada.

È proprio questa tensione tra disperazione e speranza che rende Le stelle del cane una delle distopie più poetiche degli ultimi anni.

E con la regia di Ridley Scott, la storia di Higg e del suo cane potrebbe trasformarsi in uno dei film più suggestivi del cinema post-apocalittico contemporaneo.