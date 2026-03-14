Dal libro allo schermo: “La sposa”, il nuovo film che reinterpreta il mito di Frankenstein

“La sposa” è il nuovo film che reinterpreta una storia immortale, una storia che non smette mai di rinascere. Tra queste, una delle più potenti e inquietanti è senza dubbio quella di Frankenstein, il mostro creato dalla fantasia della scrittrice inglese Mary Shelley. Pubblicato nel 1818, il romanzo “Frankenstein” non è soltanto un classico della letteratura gotica, ma uno dei racconti fondativi dell’immaginario moderno, capace di interrogare i limiti della scienza, la solitudine dell’essere umano e la responsabilità morale della creazione.

Nel corso di oltre due secoli il mito della Creatura ha attraversato innumerevoli trasformazioni, passando dalla pagina scritta al teatro, dal cinema classico hollywoodiano alle reinterpretazioni contemporanee. Oggi il mostro di Frankenstein torna ancora una volta sul grande schermo con “La sposa” (The Bride!), un film che non si limita a riproporre la storia originale, ma ne offre una lettura nuova, visionaria e profondamente contemporanea.

Diretta da Maggie Gyllenhaal, alla sua seconda regia dopo La figlia oscura, la pellicola si ispira all’universo creato da Mary Shelley ma ne rielabora radicalmente i personaggi e i temi. Il risultato è un film che mescola il cinema gotico, il musical, il gangster movie e il racconto femminista, trasformando uno dei miti più celebri della letteratura in un’esperienza cinematografica sorprendente.

Dal romanzo “Frankenstein” al film “La sposa”

Il punto di partenza di tutto è “Frankenstein”, il romanzo che Mary Shelley scrisse quando aveva appena diciannove anni. La storia è nota: il giovane scienziato Victor Frankenstein decide di sfidare i limiti della natura creando una creatura artificiale assemblata con parti di cadaveri.

Il risultato è un essere mostruoso, rifiutato dalla società e persino dal suo stesso creatore. La Creatura, ferita dall’abbandono e dalla solitudine, si trasforma progressivamente in una figura tragica e vendicativa.

Il romanzo non è soltanto una storia dell’orrore. È soprattutto una riflessione sulla responsabilità scientifica, sul rapporto tra creatore e creatura e sulla crudeltà della società nei confronti di ciò che appare diverso.

Nel corso del Novecento il cinema ha trasformato questa storia in uno dei suoi miti più iconici. Tra gli adattamenti più celebri c’è quello del 1931 diretto da James Whale, che introdusse nell’immaginario collettivo l’aspetto del mostro con le cicatrici sul volto e i bulloni sul collo.

Quattro anni dopo Whale realizzò La moglie di Frankenstein, film che introduceva la figura della sposa della Creatura. Proprio da questo personaggio secondario prende forma il nuovo film “La sposa”, che non è un remake del classico del 1935 ma una reinterpretazione radicale della sua idea centrale.

“La sposa”: una reinterpretazione visionaria del mito

Il film è ambientato nella Chicago del 1936. In questa versione della storia, la Creatura – interpretata da Christian Bale – vaga da oltre un secolo, tormentata da una solitudine insopportabile.

L’unica speranza di trovare una compagna è affidarsi a Euphronious, una scienziata visionaria che accetta di creare per lui una sposa. Per farlo riesuma il cadavere di una giovane donna assassinata dalla mafia.

La donna, una volta riportata in vita, prende il nome di Ida. Il suo risveglio è traumatico: non ricorda nulla della sua vita precedente e deve confrontarsi con una nuova identità costruita artificialmente.

Mentre Frank vede in lei la compagna che ha sempre desiderato, Ida rifiuta il ruolo di semplice creatura destinata a essere la moglie di qualcuno. Il film segue così la sua ribellione contro un destino già scritto.

La storia si trasforma progressivamente in una fuga criminale attraverso l’America, da Chicago a New York, dove la coppia si muove tra musical, cinema e violenza gangsteristica.

Il film costruisce così un universo narrativo sorprendente, dove il mito gotico incontra il cinema classico americano e il racconto degli emarginati della società.

Il film tra cinema, femminismo e memoria culturale

Uno degli aspetti più originali di “La sposa” è il modo in cui rilegge il personaggio femminile. Se nel film di James Whale la sposa aveva un ruolo marginale, qui diventa il centro assoluto della storia.

Ida non è soltanto una creatura resuscitata per soddisfare il desiderio di Frankenstein. È una donna che rifiuta il destino che le è stato imposto e cerca di costruire una propria identità.

La regista Maggie Gyllenhaal intreccia così diversi livelli di riferimento culturale. Il film dialoga con il cinema classico della Universal, ma richiama anche il mito cinematografico di Bonnie and Clyde, evocato nella violenza della fuga dei protagonisti.

Il personaggio di Ida è inoltre un omaggio implicito a Ida Lupino, figura fondamentale del cinema proto-femminista degli anni Cinquanta.

Attraverso questi riferimenti il film costruisce una narrazione che riflette sulla condizione femminile e sulla possibilità di appropriarsi della propria storia.

“Frankenstein”, un mito che non smette di trasformarsi

Il successo e la longevità del mito di Frankenstein dimostrano quanto la storia immaginata da Mary Shelley sia ancora oggi incredibilmente attuale.

Il romanzo parlava già nell’Ottocento di temi che continuano a interrogarci: l’etica della scienza, la solitudine dell’individuo, il rifiuto del diverso e la responsabilità morale delle nostre creazioni.

Ogni epoca ha reinterpretato questo mito in modo diverso. Il cinema horror degli anni Trenta lo trasformò in un simbolo dell’angoscia moderna. Le versioni contemporanee, invece, tendono a concentrarsi sulle implicazioni sociali e psicologiche della storia.

“La sposa” si inserisce perfettamente in questa tradizione di reinterpretazioni. Il film non si limita a raccontare ancora una volta la nascita del mostro, ma sposta l’attenzione su un personaggio che nella storia originale era quasi invisibile.

La creatura femminile diventa così il simbolo di tutte le identità negate o cancellate dalla storia.

Un classico della letteratura che continua a vivere nel cinema

A più di due secoli dalla sua pubblicazione, “Frankenstein” continua a dimostrare la sua straordinaria vitalità culturale. Il romanzo di Mary Shelley non è soltanto un capolavoro della letteratura gotica, ma una fonte inesauribile di interpretazioni artistiche.

Il nuovo film “La sposa” conferma quanto questo mito sia ancora capace di parlare al presente. Mescolando cinema classico, musical, gangster movie e racconto femminista, Maggie Gyllenhaal propone una versione radicalmente nuova della storia.

Il risultato è un’opera che dialoga con la tradizione ma allo stesso tempo la sovverte, dimostrando che i grandi miti letterari non smettono mai di trasformarsi.

Perché, proprio come la Creatura immaginata da Mary Shelley, anche le storie più potenti continuano a rinascere in forme sempre nuove.