Dal libro allo schermo: “La lunga marcia”, tratto da Stephen King

“La lunga marcia” di Stephen King pubblicato originariamente sotto lo pseudonimo Richard Bachman, è uno dei testi più radicali e disturbanti dell’autore: una storia semplice nella struttura, ma devastante nelle implicazioni. Per decenni Hollywood ha tentato di trasformarlo in film, senza mai riuscirci davvero. Fino a oggi.

Con “The Long Walk”, diretto da Francis Lawrence, questa ossessione diventa finalmente immagine. E il risultato non è solo un adattamento: è una traduzione visiva di una delle più feroci allegorie sul potere, sul controllo e sul sacrificio umano.

“La lunga marcia”: il romanzo più crudele di Stephen King

“Dal libro allo schermo”, nel caso di “La lunga marcia”, non è solo un passaggio di linguaggio. È un confronto tra due forme di paura. Quella silenziosa e interiore del romanzo. E quella visiva, collettiva, quasi spettacolare del film.

Entrambe funzionano. Entrambe colpiscono. Ma in modo diverso. Il libro resta un’esperienza intima, quasi claustrofobica.

Il film diventa un’esperienza condivisa, che amplifica il disagio. E forse è proprio questo il senso ultimo dell’adattamento: farci capire che quella marcia non è così lontana da noi. Perché, in fondo, la domanda che Stephen King ci pone da sempre è la stessa: fino a che punto saremmo disposti a resistere, pur di non fermarci?

“La lunga marcia” di Stephen King, pubblicato in Italia da Sperling & Kupfer, è un romanzo distopico che rinuncia quasi del tutto all’azione tradizionale per concentrarsi su un unico, implacabile meccanismo narrativo: camminare o morire.

In un’America alternativa governata da un regime autoritario, cento ragazzi vengono selezionati per partecipare a una competizione brutale. Devono camminare senza sosta, mantenendo una velocità minima costante. Chi rallenta, chi cade, chi si ferma… viene eliminato. Letteralmente. Non ci sono pause. Non c’è salvezza. Non c’è strategia che possa davvero funzionare.

Quello che colpisce del romanzo non è tanto la violenza, quanto la sua normalizzazione. Il pubblico assiste, incita, partecipa emotivamente. La marcia diventa spettacolo. Intrattenimento. Sistema.

Stephen King costruisce così una metafora potentissima: la società come competizione permanente, dove il valore umano viene misurato in termini di resistenza, produttività e obbedienza. E dove, inevitabilmente, qualcuno deve cadere.

Il protagonista, Garraty, non è un eroe. È un ragazzo qualunque. Ed è proprio questa normalità a rendere la storia ancora più disturbante.

“The Long Walk”: il film che trasforma la resistenza in spettacolo

L’adattamento cinematografico, uscito nel 2025 e arrivato in Italia nel 2026, mantiene intatto il cuore della storia: un gruppo di ragazzi costretti a camminare fino alla morte in una società totalitaria.

Il film segue in particolare il percorso di Ray Garraty, interpretato da Cooper Hoffman, e il legame che si crea tra i partecipanti durante la marcia. Ma ciò che cambia, inevitabilmente, è il linguaggio.

Dove il romanzo era fatto di pensiero, tensione interiore, dialoghi spezzati e silenzi, il film deve costruire immagini. E lo fa puntando su due elementi fondamentali: la fisicità della marcia, la dimensione collettiva dello spettacolo. La camminata diventa corpo, fatica, sudore. Gli attori stessi hanno raccontato di aver percorso chilometri ogni giorno durante le riprese, trasformando l’esperienza in qualcosa di quasi reale. E questo realismo si sente. Il pubblico non guarda più soltanto una storia: la attraversa.

Dal romanzo al film: cosa cambia davvero

Il passaggio dalla pagina allo schermo non è mai neutro, e “The Long Walk” lo dimostra con chiarezza. Nel romanzo, il vero orrore è mentale. È il logoramento progressivo. È la consapevolezza che non esiste una via d’uscita. Nel film, invece, l’attenzione si sposta anche sul gruppo. Ogni partecipante diventa un frammento della società: il ribelle, il fragile, il cinico, il leader. Questo rende la narrazione più corale, ma anche più accessibile.

Allo stesso tempo, però, il film accentua la dimensione spettacolare. La marcia non è solo un evento: è un rituale mediatico. Una forma di intrattenimento che ricorda, inquietantemente, i reality contemporanei.

E qui emerge il punto più interessante: “The Long Walk” non parla solo di un futuro distopico. Parla di noi.

Un racconto sul potere, oggi più attuale che mai

Se c’è qualcosa che rende “La lunga marcia” ancora così potente, è la sua attualità. Il meccanismo della competizione permanente, la pressione sociale, il bisogno di resistere a ogni costo: sono elementi che appartengono profondamente al nostro presente.

Il film lo esplicita ancora di più, trasformando la marcia in una metafora visiva del controllo sociale. Un sistema che non ha bisogno di giustificarsi, perché è stato interiorizzato. Non si partecipa perché si è costretti. Si partecipa perché si vuole vincere. Ed è proprio questo il vero orrore.