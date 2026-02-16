The Mist: il ritorno al cinema dell’incubo di Stephen King

Il celebre racconto horror The Mist di Stephen King torna al cinema con un nuovo adattamento diretto da Mike Flanagan. Dopo il film del 2007 e la serie TV del 2017, questa nuova versione promette di riportare l’incubo nella sua forma più intensa e psicologica. Scopri la storia, le versioni precedenti e cosa aspettarsi dal…

Una delle opere più inquietanti di Stephen King sta per tornare sul grande schermo: The Mist, celebre racconto contenuto nella raccolta Skeleton Crew del 1985, sta per avere un nuovo adattamento cinematografico diretto da Mike Flanagan, regista noto per le sue intense trasposizioni delle storie del “Re dell’orrore”. Dopo l’adattamento cinematografico del 2007 diretto da Frank Darabont e una serie TV del 2017, il progetto torna a rivivere sotto una nuova luce, con l’intento di reinterpretare il racconto in una chiave moderna e suggestiva.

Nel corso degli anni le storie di Stephen King hanno costantemente affascinato il cinema e la televisione, da It a The Shining, passando per numerose altre opere che hanno dimostrato l’abilità dell’autore di combinare orrore, tensione psicologica e riflessione sociale. “The Mist” non è da meno: è un racconto che va oltre il semplice horror per esplorare la natura umana più profonda, soprattutto quando è spinta all’estremo.

The Mist: storia del racconto e nuove promesse al cinema

The Mist non è solo un classico horror di Stephen King, ma una storia che sfida il pubblico a confrontarsi con le paure più profonde, non solo quelle mostruose che si nascondono nella nebbia, ma quelle che emergono dentro di noi quando tutto sembra perduto. Il ritorno al cinema con una versione firmata da Mike Flanagan rappresenta un nuovo capitolo in questa lunga relazione tra letteratura horror e grande schermo, e potrebbe offrire una delle reinterpretazioni più profonde e suggestive di questo celebre racconto.

Se i progetti recenti di Flanagan sono un’indicazione, allora The Mist potrebbe non essere solo un film di paura, ma anche una riflessione intensa sulle dinamiche della paura, della socialità e della natura umana, un terrore che risuona ben oltre lo schermo.

Che cosa è The Mist e perché è iconico

The Mist nasce come racconto di Stephen King pubblicato nel 1980 e poi incluso nella raccolta Skeleton Crew. La vicenda è ambientata in una piccola cittadina del Maine, dove una nebbia fitta e misteriosa avvolge tutto e nasconde pericoli inimmaginabili. Creature mostruose emergono dalla nebbia e terrorizzano gli abitanti. Un gruppo di persone, cercando di salvarsi, si rifugia in un supermercato locale, dando vita a una storia di sopravvivenza ma soprattutto di crollo dell’ordine sociale e delle relazioni umane sotto la pressione della paura.

La forza di The Mist non sta solo negli elementi soprannaturali, ma soprattutto nella rappresentazione dei personaggi e delle dinamiche che emergono in situazioni estreme: quando la razionalità lascia spazio al panico, quando la fiducia svanisce e la paura genera fanatismo, l’uomo diventa spesso più pericoloso degli stessi mostri. Questa combinazione di orrore esterno e psicologico è ciò che ha reso il racconto un classico del genere.

La storia è stata già portata sul grande schermo nel 2007 da Frank Darabont, un regista con un rapporto consolidato con le opere di King. Il suo film originale ha avuto un impatto enorme nel panorama horror, sia per la tensione narrativa sia per il controverso finale, diverso da quello del libro ma che rimane tuttora uno dei momenti più discussi della cinematografia horror contemporanea.

Le versioni precedenti: cinema e TV

Nel 2007, The Mist è stato adattato per il cinema da Frank Darabont, noto anche per trasposizioni come The Shawshank Redemption e The Green Mile. Il film vede una comunità di persone intrappolata in un supermercato circondato dalla nebbia e da creature spaventose. La versione cinematografica è ricordata soprattutto per il suo finale estremamente drammatico e tragico, che non compare nel racconto originale ma ne ha ampliato l’impatto emotivo e culturale.

In seguito, nel 2017 ne è stata realizzata una serie TV di dieci episodi, che ha ampliato l’universo narrativo della storia. Tuttavia, questa versione non ha avuto lo stesso successo critico e di pubblico e si è conclusa dopo una sola stagione, lasciando molti aspetti della trama e dei personaggi ancora poco esplorati.

Ora, quasi vent’anni dopo il film originale e dieci anni dopo la serie TV, The Mist torna con una nuova produzione cinematografica che promette di rispettare la natura inquietante del racconto originale pur offrendo qualcosa di nuovo.

Mike Flanagan alla regia: cosa cambia

Il nuovo film di The Mist sarà scritto e diretto da Mike Flanagan, un regista che negli ultimi anni si è distinto proprio per la sua capacità di adattare le opere di Stephen King con grande sensibilità e profondità narrativa. Flanagan ha già diretto film come Doctor Sleep, The Life of Chuck e Gerald’s Game, e si trova ora alla guida di uno dei progetti più attesi dai fan dell’horror.

Questo nuovo adattamento è prodotto da Warner Bros. insieme alla casa di produzione di Flanagan, Red Room Pictures, con la partecipazione di Tyler Thompson, Gary Barber e Chris Stone di Spyglass e Alexandra Magistro come produttrice esecutiva.

Al momento non sono stati ancora resi noti dettagli su cast o data di uscita, ma l’annuncio ha già suscitato grande entusiasmo tra gli appassionati di King e del cinema horror in generale. La scelta di Flanagan è significativa: il regista è noto per il modo in cui affronta l’orrore non solo come elemento visivo, ma come strumento per esplorare temi umani profondi, dal trauma alla perdita, dall’identità alla fragilità emotiva.

Uno degli aspetti più discussi del ritorno di The Mist riguarda proprio il finale: il film del 2007 è conosciuto per la sua conclusione devastante e controversa, che ha diviso pubblico e critica per anni. La nuova versione potrebbe decidere di ripensare quel momento narrativo, magari riallacciandosi di più al tono del racconto originale o offrendo una nuova prospettiva che renda l’opera ancora più rilevante per il pubblico contemporaneo.