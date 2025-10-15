La donna cannone (1983) di Francesco De Gregori, canzone sul coraggio di vivere felici

La donna cannone di Francesco De Gregori è un grande capolavoro di poesia e delicatezza È un inno al coraggio di scegliere la propria felicità preferendo un amore autentico a una vita all’insegna dell’apparenza, priva di un sentimento reale.

Il testo della canzone esprime il coraggio di scegliere di poter vivere la propria felicità senza inseguire i sogni del successo, dei riflettori, dell’apparenza. Dentro i suoi versi c’è la forza di chi decide di smettere di essere guardato e sceglie, finalmente, di guardare sé stesso. C’è la ribellione silenziosa di chi rifiuta di essere un’immagine, un numero, un fenomeno da baraccone, per inseguire qualcosa di infinitamente più grande: la libertà di amare, la felicità autentica, la verità dell’anima.

È la storia di chi, stanco della finzione, si lancia nel vuoto senza rete, pronto a volare. E quel volo, poetico, struggente, umano, è la metafora più pura della vita stessa. Un atto di fiducia, un salto verso ciò che davvero ci appartiene.

La donna cannone fa parte del mini-LP omonimo di Francesco De Gregori e fu pubblicato per la prima volta da RCA italiana nel 1983.

Leggiamo le parole del testo di questa canzone di Francesco De Gregori, che è vera poesia, per coglierne il profondo significato.

La donna cannone di Francesco De Gregori

Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno

Giuro che lo farò

E oltre l’azzurro della tenda, nell’azzurro io volerò

Quando la donna cannone d’oro e d’argento diventerà

Senza passare per la stazione l’ultimo treno prenderà

E in faccia ai maligni e ai superbi il mio nome scintillerà

E dalle porte della notte il giorno si bloccherà

Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà

E dalla bocca del cannone una canzone suonerà

E con le mani amore, per le mani ti prenderò

E senza dire parole nel mio cuore ti porterò

E non avrò paura se non sarò come bella come vuoi tu

Ma voleremo in cielo in carne e ossa, non torneremo più

E senza fame e senza sete

E senza ali e senza rete voleremo via

Così la donna cannone, quell’enorme mistero, volò

E tutta sola verso un cielo nero nero s’incamminò

Tutti chiusero gli occhi nell’attimo esatto in cui sparì

Altri giurarono e spergiurarono che non erano mai stati lì

E con le mani amore, per le mani ti prenderò

E senza dire parole nel mio cuore ti porterò

E non avrò paura se non sarò come bella come vuoi tu

Ma voleremo in cielo in carne e ossa, non torneremo più

E senza fame e senza sete

E senza ali e senza rete voleremo via

