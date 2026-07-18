“Il monologo della speziale” arriva al cinema: tutto quello che sappiamo sul primo film anime dedicato a Maomao

Negli ultimi anni Il monologo della speziale è diventato uno dei fenomeni più amati dell’animazione giapponese. Partita come una serie di light novel di Natsu Hyūga, la storia di Maomao ha conquistato milioni di lettori e spettatori grazie a una formula capace di mescolare mistero, medicina, intrighi politici e personaggi memorabili. Dopo due stagioni anime di enorme…

Negli ultimi anni Il monologo della speziale è diventato uno dei fenomeni più amati dell’animazione giapponese. Partita come una serie di light novel di Natsu Hyūga, la storia di Maomao ha conquistato milioni di lettori e spettatori grazie a una formula capace di mescolare mistero, medicina, intrighi politici e personaggi memorabili. Dopo due stagioni anime di enorme successo e con una terza già annunciata, il franchise compie ora un nuovo passo con il suo primo lungometraggio animato.

TOHO Animation ha infatti diffuso il primo trailer, la key visual ufficiale e la data d’uscita del film, che debutterà nei cinema giapponesi l’11 dicembre 2026. La notizia più interessante, però, riguarda la storia: non sarà l’adattamento di un arco narrativo già pubblicato, ma un’avventura completamente originale, scritta direttamente dall’autrice delle light novel, Natsu Hyūga.

Il monologo della speziale: Un mistero inedito per Maomao

Il titolo del film è The Apothecary Diaries: The Late Consort’s Secret Treasure (Il tesoro della consorte defunta), un riferimento che lascia intuire il cuore della vicenda: un nuovo caso investigativo che porterà Maomao a confrontarsi con antichi segreti custoditi lontano dalla Corte Imperiale.

Le immagini mostrate nel trailer suggeriscono un cambio di atmosfera rispetto alla serie televisiva. Accanto ai raffinati palazzi imperiali compaiono infatti grotte, rovine e paesaggi inesplorati, mentre Maomao impugna una torcia davanti a un immenso tesoro nascosto. Tutto lascia pensare a un’indagine che unisce archeologia, politica e mistero, elementi che da sempre rappresentano il punto di forza della serie.

Il fatto che la sceneggiatura sia stata realizzata direttamente da Natsu Hyūga offre inoltre una garanzia importante ai fan: pur raccontando una vicenda nuova, il film rimarrà perfettamente coerente con l’universo narrativo originale.

Lo staff creativo resta quello della serie

Uno degli aspetti che rassicurerà maggiormente il pubblico è la continuità dello staff.

La regia è affidata ancora una volta a Norihiro Naganuma, già responsabile dell’adattamento televisivo, affiancato da Mayu Tanimoto e Ayako Hiraike. Il character design rimane nelle mani di Yukiko Nakatani, mentre la colonna sonora sarà composta nuovamente da Satoru Kōsaki, Kevin Penkin e Alisa Okehazama, tre musicisti che hanno contribuito a creare l’identità sonora dell’anime.

La scelta di mantenere invariato il team creativo lascia immaginare un film che conserverà lo stile elegante, l’attenzione ai dettagli storici e l’equilibrio tra suspense e ironia che hanno reso celebre la serie.



Il monologo della speziale è diventato un fenomeno mondiale

Il successo dell’opera nasce da un’idea narrativa insolita. La protagonista non è una guerriera né una principessa, ma una giovane speziale cresciuta nel quartiere del piacere che, grazie alle sue conoscenze di farmacologia, veleni ed erbe medicinali, viene coinvolta negli intrighi della Corte Imperiale.

Ogni episodio intreccia casi apparentemente isolati che finiscono per rivelare complotti politici molto più ampi, mentre il rapporto tra Maomao e Jinshi continua ad arricchirsi di sfumature senza mai perdere il sottile equilibrio tra ironia e tensione romantica.

Anche l’ambientazione, ispirata alla Cina imperiale senza essere una ricostruzione storica rigorosa, contribuisce a rendere l’opera immediatamente riconoscibile e diversa dalla maggior parte degli anime fantasy contemporanei.

Il film prepara anche il ritorno della serie

L’annuncio del lungometraggio è arrivato insieme a quello della terza stagione dell’anime.

I nuovi episodi saranno distribuiti in due cour non consecutivi: il primo debutterà nell’ottobre 2026, mentre il secondo arriverà nell’aprile 2027. Il film uscirà quindi nel mezzo di questo nuovo ciclo narrativo, contribuendo a mantenere viva l’attenzione sul franchise per diversi mesi.

Per il momento non è stato chiarito quale sarà il rapporto cronologico tra il lungometraggio e la serie televisiva, ma la presenza dell’autrice nella scrittura lascia ipotizzare che gli eventi possano arricchire il mondo narrativo senza contraddire la storia principale.

Quando potremo vedere il film in Italia?

Al momento è confermata soltanto l’uscita nelle sale giapponesi l’11 dicembre 2026. Non è stata ancora annunciata una distribuzione cinematografica internazionale né una data italiana.

Considerando però che tutte le stagioni dell’anime sono distribuite da Crunchyroll, anche con doppiaggio italiano, è plausibile che il film possa arrivare successivamente sulla piattaforma, oppure essere proposto in alcuni cinema italiani attraverso gli eventi dedicati agli anime, come già accaduto per numerose produzioni recenti. Al momento, tuttavia, non esiste ancora una conferma ufficiale.

Con questo primo lungometraggio Il monologo della speziale dimostra di essere ormai molto più di un semplice adattamento anime di successo. La scelta di raccontare una storia completamente originale, supervisionata direttamente da Natsu Hyūga, evita il rischio di riproporre materiale già conosciuto e offre ai fan un’avventura inedita che potrebbe ampliare ulteriormente l’universo di Maomao.

Il trailer e la spettacolare key visual promettono un racconto dal respiro più cinematografico, ricco di misteri, ambientazioni inesplorate e nuovi enigmi da risolvere. In attesa dell’uscita della terza stagione, il film rappresenta già uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati di anime per la fine del 2026.