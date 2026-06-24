Il manga romantico possiede una straordinaria capacità di raccontare l’amore in tutte le sue forme. C’è chi sceglie il romance storico, chi preferisce il fantasy, chi ama le storie più realistiche e chi si lascia conquistare dalle delicate sfumature del Boy’s Love. Le cinque opere raccolte in questa selezione dimostrano quanto il panorama manga contemporaneo sappia offrire racconti molto diversi tra loro, accomunati da personaggi memorabili e sentimenti raccontati con grande sensibilità.

5 manga romantici perfetti per l’estate

“Love in the Palm of His Hand” di Rinteku, J-POP Manga

Tra le novità più delicate dell’estate spicca sicuramente Love in the Palm of His Hand, un Boy’s Love che mette al centro il desiderio universale di essere ascoltati e compresi.

Il protagonista Fujinaga è uno studente di recitazione che ha perso fiducia nel proprio talento dopo una lunga serie di delusioni. La sua vita cambia quando incontra Keito, un ragazzo nato sordo. Attraverso la lingua dei segni i due imparano lentamente a conoscersi, costruendo una relazione fatta di attenzione, rispetto reciproco e comunicazione autentica.

Più che raccontare semplicemente una storia d’amore, il manga riflette sul valore dell’ascolto, dimostrando che comunicare significa andare ben oltre le parole. Il tratto elegante di Rinteku accompagna una narrazione estremamente dolce, capace di emozionare senza mai ricorrere a eccessi melodrammatici.

“Il mio matrimonio felice” di Akumi Agitogi e Rito Kohsaka, J-POP Manga

Uno dei romance giapponesi più amati degli ultimi anni, anche grazie al successo dell’anime e del live action.

Miyo Saimori è cresciuta in una famiglia che la considera priva di valore perché non ha ereditato i poteri soprannaturali dei suoi antenati. Umiliata e trattata come una serva, viene promessa in sposa a Kiyoka Kudou, un uomo che tutti descrivono come freddo e spietato.

Quello che nasce come un matrimonio combinato si trasforma lentamente in una storia di rinascita personale. Mentre Miyo impara finalmente a riconoscere il proprio valore, anche Kiyoka mostra un lato sorprendentemente premuroso e protettivo.

Tra atmosfere storiche, elementi fantasy e una costruzione sentimentale lenta ma estremamente coinvolgente, è una lettura perfetta per chi ama i romance costruiti con pazienza.

“Veil” di Kotteri!, J-POP Manga

In una città innevata un poliziotto e una giovane donna si incontrano quasi per caso. Da quel momento prende forma una relazione fatta di piccoli gesti, silenzi, sguardi e conversazioni leggere, in cui ogni pagina sembra trasformarsi in un’illustrazione.

Kotteri! realizza un’opera elegante, raffinata e completamente a colori, dove la narrazione procede con il ritmo dei ricordi più belli. Il romance non nasce attraverso grandi colpi di scena, ma grazie alla quotidianità condivisa dai protagonisti.

È il manga ideale per chi cerca una lettura rilassante, poetica e visivamente straordinaria.

“Nina the Starry Bride” di Rikachi, J-POP Manga

Per gli amanti delle grandi avventure romantiche arriva una serie che mescola fantasy, intrighi politici e fiaba.

Nina è una ragazza dagli straordinari occhi color lapislazzulo che viene scelta per sostituire una principessa destinata a un matrimonio politico. Costretta a vivere un’identità non sua, dovrà imparare rapidamente le regole della corte mentre cerca di proteggere il segreto che potrebbe costarle la vita.

Tra principi, alleanze, complotti e sentimenti destinati a complicarsi, il manga costruisce una storia ricca di colpi di scena senza rinunciare alla componente romantica.

Le splendide tavole di Rikachi contribuiscono a creare un mondo fiabesco che conquista fin dalle prime pagine.

“I diari della speziale” di Natsu Hyuuga e Nekokurage, J-POP Manga

Più che un semplice romance, I diari della speziale è uno dei manga più affascinanti degli ultimi anni perché riesce a fondere mistero, medicina, storia e sentimenti.

Maomao, giovane esperta di erbe medicinali, viene venduta come serva alla corte imperiale. Grazie alle sue conoscenze riesce però a risolvere una serie di misteriosi casi medici che attirano l’attenzione dell’enigmatico e potente Jinshi.

Tra indagini, intrighi politici e tensione romantica, il rapporto tra i due protagonisti cresce lentamente, regalando alcuni dei momenti più divertenti e coinvolgenti della serie.

Il fascino dell’ambientazione ispirata alla Cina imperiale, unito alla brillante protagonista, rende questa lettura perfetta per chi desidera un romance diverso dal solito.

Cinque modi diversi di raccontare l’amore

L’amore non assume mai una sola forma. Può nascere attraverso la lingua dei segni, trasformare un matrimonio imposto in una seconda possibilità, sbocciare tra le strade innevate di una città, intrecciarsi agli intrighi di una corte reale oppure crescere tra misteri di palazzo e rimedi erboristici.

Questi cinque manga dimostrano quanto il romance contemporaneo sia diventato un genere ricco di sfumature e capace di parlare a lettori molto diversi tra loro. Se cercate storie emozionanti da portare in vacanza, rappresentano alcune delle letture più interessanti da recuperare quest’estate.