“I romantici” di Tommaso Paradiso, il brano che insegna ad essere fragili per imparare ad amare

Nella seconda serata del Festival di Sanremo 2026 Tommaso Paradiso con “I romantici” si è classificato tra i primi 5 cantanti più votati tra quelli che si sono esibiti sul palco dell’Ariston. Il suo brano ci insegna che il vero atto di ribellione, oggi, è restare fedeli alla propria vulnerabilità, trasformando i piccoli gesti quotidiani in una forma di resistenza poetica contro la freddezza del mondo.

“I romantici” non è solo una ballad, ma una confessione a cuore aperto, un autoritratto sentimentale che mette a nudo le insicurezze di un uomo, di un compagno e di un padre. Analizziamo il testo e scopriamone il significato.

“I romantici” di Tommaso Paradiso Mi sveglio sotto la pioggia che cade

Spero mia figlia sia uguale a sua madre

Bellissima che non so come fa

A stare con uno che di notte accende la televisione,

Sempre lo stesso film, la stessa scena

Col volume a cannone

No, non so come fa

E voglio dirti ti amo prima di decollare Ti prego non girarti quando scendo le scale

Che sarebbe stupendo non rovinare tutto

Posso portarti più in alto, più in alto, più in alto

Come hai fatto tu

Spero che ti arriverà

Davvero una musica dolce

Per i tuoi giorni malinconici Vorrei avere un pianoforte in tasca

Solo per ricordarmi di noi

Ho il cuore appeso sulla giacca

Ogni volta che parlo di noi

I romantici guardano il cielo

I romantici guardano un treno che se ne va Io quando bevo ci credo alle fate

Io non farò come ha fatto mio padre

Gelido

Non so come si fa

Ti darò sempre un bacio prima di partire

Se fumo faccio la doccia prima di dormire

Che sarebbe stupendo non rovinare tutto Posso portarti più in alto, più in alto, più in alto

Come hai fatto tu

Spero che ti arriverà

Davvero una musica dolce

Per i tuoi giorni malinconici Vorrei avere un pianoforte in tasca

Solo per ricordarmi di noi

Ho il cuore appeso sulla giacca

Ogni volta che parlo di noi

I romantici guardano il cielo

I romantici guardano un treno

Che corre via nella speranza di rivedersi nel futuro

Dove giocavano ragazzi con la palla contro il muro E adesso non c’è nessuno

Non c’è più nessuno

Ma i romantici guardano il cielo

E ci credono davvero

Spero che ti arriverà

Una musica dolce per i tuoi giorni malinconici Vorrei avere un pianoforte in tasca

Solo per ricordarmi di noi

Ho il cuore appeso sulla giacca

Ogni volta che parlo di noi

I romantici guardano il cielo

I romantici guardano un treno

Che se ne va

Tommaso Paradiso e la poetica dell’ordinario

L’incipit di Paradiso ci proietta immediatamente in un interno domestico, quasi un fermo immagine di vita vissuta. Non c’è la ricerca dell’eroismo, ma la celebrazione della propria inadeguatezza. Lo stupore di fronte alla pazienza dell’amata diventa lo specchio della propria fragilità. Per Paradiso, il romanticismo non è un ideale astratto, ma la capacità di riconoscere la bellezza nella routine, nel “volume a cannone” di un film visto mille volte.

Il passaggio cruciale del brano, che segna una profonda evoluzione nella scrittura dell’artista, è il riferimento alla figura paterna:

Io non farò come ha fatto mio padre / gelido / non so come si fa.

In questi versi si consuma un piccolo dramma psicologico: il desiderio di interrompere un’eredità emotiva fatta di silenzi e distacchi. Paradiso sceglie la strada della presenza, della tenerezza esplicita, della “doccia prima di dormire” per non infastidire l’altra persona. È quello che potremmo definire un romanticismo pratico: l’amore che si manifesta attraverso la cura dell’altro, il bacio prima di partire, l’attenzione a non “rovinare tutto”.

Il ritornello ci regala l’immagine simbolo della canzone:

I romantici guardano il cielo / i romantici guardano un treno che se ne va.

Chi sono i romantici per Tommaso Paradiso? Sono coloro che mantengono lo sguardo rivolto verso l’alto o verso l’orizzonte, anche quando il tempo scorre e le occasioni sembrano sfuggire. In un mondo che ci spinge a guardare lo schermo di uno smartphone, Paradiso ci invita a guardare i treni, a coltivare la malinconia come una forma di ricchezza interiore.

Il coraggio di restare umani

Il bridge della canzone evoca un’immagine d’infanzia, quella dei “ragazzi con la palla contro il muro”, in un cortile che ora è vuoto. È la consapevolezza che tutto cambia, ma che il sentimento può sopravvivere se alimentato da quella “musica dolce” che l’artista promette di regalare.

“I romantici” è dunque un invito a non vergognarsi dei propri difetti, a credere alle fate anche quando si è adulti, e a capire che l’unico modo per portare qualcuno “più in alto” è, prima di tutto, avere il coraggio di restare umani.

