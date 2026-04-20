“Gli amanti della notte” tratto dal romanzo di Mieko Kawakami, pubblicato in Italia da Edizioni e/o, è uno di quei libri che raccontano l’invisibile, le crepe interiori, le esistenze sospese tra ciò che si vive e ciò che si desidera. Il passaggio al cinema segna un momento importante non solo per l’autrice, ma anche per il modo in cui certe narrazioni intime trovano spazio sul grande schermo.

Il film diretto da Yukiko Sode, selezionato nella sezione Un Certain Regard del Festival di Cannes, porta questa storia in una dimensione visiva che non tradisce la sua delicatezza, ma la amplifica.

Dal libro allo schermo: “Gli amanti della notte” una storia di solitudine e resistenza

“Gli amanti della notte” di Mieko Kawakami, Edizioni e/o

Il romanzo segue la vita di Fuyuko, una donna di trentaquattro anni che vive a Tokyo e lavora come correttrice di bozze freelance. La sua esistenza è scandita da ritmi silenziosi, quasi invisibili, fatta di giornate solitarie e relazioni superficiali. Fuyuko non è un personaggio costruito per piacere. Non è brillante, non è particolarmente ambiziosa, non ha una traiettoria narrativa tradizionale. Ed è proprio questo a renderla così reale.

Il romanzo si concentra sul suo mondo interiore, sulle sue fragilità, sulla difficoltà di trovare un posto in una società che sembra non avere spazio per chi non rientra nei modelli previsti.

L’alcol diventa una forma di rifugio, un modo per anestetizzare una solitudine che non trova parole. Ma qualcosa cambia quando Fuyuko incontra Mitsutsuka, un uomo più grande di lei che riesce, lentamente, a incrinare il suo isolamento.

C’è piuttosto un tentativo, fragile e incerto, di entrare in relazione con l’altro, di lasciarsi vedere, di esistere al di fuori del proprio guscio.

Mieko Kawakami costruisce un racconto che parla della condizione femminile contemporanea con una lucidità disarmante. Il romanzo mette in luce le contraddizioni di una società in cui molte donne si trovano intrappolate tra aspettative sociali rigide e desideri che non trovano spazio.

Il film: “All the Lovers in the Night” di Yukiko Sode

L’adattamento cinematografico segna un passaggio significativo, perché porta per la prima volta un romanzo di Mieko Kawakami sul grande schermo.

Diretto da Yukiko Sode, il film è stato selezionato nella sezione Un Certain Regard del Festival di Cannes, uno spazio dedicato a opere capaci di offrire uno sguardo originale e personale sul mondo.

La storia resta fedele al romanzo, seguendo il percorso di Fuyuko nella sua quotidianità fatta di silenzi e tentativi di apertura. Tuttavia, il linguaggio cinematografico introduce una nuova dimensione, quella dell’immagine.

Tokyo diventa un elemento fondamentale del racconto. Le luci notturne, gli spazi urbani, gli interni spogli contribuiscono a costruire un’atmosfera sospesa, quasi irreale, in cui la protagonista si muove come una figura fragile e invisibile. Il cast rafforza questa visione.

Yukino Kishii interpreta Fuyuko con una sensibilità che evita ogni eccesso, restituendo tutta la complessità del personaggio. Accanto a lei, Tadanobu Asano dà vita a Mitsutsuka, un uomo che non rappresenta una soluzione, ma una possibilità.

Dal libro allo schermo: una stessa solitudine, due forme

Il passaggio dal romanzo al film funziona perché non cambia il cuore della storia.

Nel libro, la solitudine è costruita attraverso la parola, attraverso pensieri che si accumulano, attraverso una narrazione che scava lentamente nell’interiorità di Fuyuko. Nel film, questa stessa solitudine diventa visibile, prende forma negli spazi vuoti, nei gesti trattenuti, negli sguardi che non trovano risposta. Due linguaggi diversi, ma una stessa tensione.

Quella tra il desiderio di essere visti e la paura di esporsi.

Il risultato è un’opera che mantiene intatta la propria identità, pur cambiando mezzo espressivo. Il film non tradisce il romanzo, ma lo traduce, offrendo un’altra possibilità di accesso alla stessa esperienza.

“Gli amanti della notte” è una storia che non si impone, ma si deposita lentamente.

Il romanzo di Mieko Kawakami e il film di Yukiko Sode raccontano entrambi una condizione che attraversa il presente: quella di una solitudine che non è scelta, ma spesso inevitabile.