“Alla festa della rivoluzione” il film sull’eroica presa di Fiume

Alla festa della rivoluzione, film italiano in uscita il 16 Aprile nelle sale cinematografiche, parla dell’eroica impresa di D’Annunzio della presa della città di Fiume creando un vero e proprio pseudo reame con un suo statuto. Ma cosa successe realtà? Di cosa parla questo film?

“Alla festa della rivoluzione”: tra utopia e disincanto

“Alla festa della rivoluzione” si muove su un terreno delicato: quello in cui la grande Storia incontra le storie individuali.

Il film racconta una generazione attraversata da un desiderio profondo di cambiamento, da un’urgenza quasi fisica di partecipare, di prendere posizione, di immaginare un futuro diverso. Ma lo fa evitando ogni retorica.

Giovani uomini e donne che si trovano a vivere un momento di trasformazione, in cui tutto sembra aprirsi, e allo stesso tempo complicarsi. Le relazioni si intrecciano con le idee politiche, le scelte personali diventano inevitabilmente scelte collettive.

Il risultato è un racconto intimo, quasi fragile, che mostra quanto sia difficile restare fedeli ai propri ideali quando la realtà chiede altro.

La presa di Fiume e la carta del Carnaro un po’ di storia e di contesto

La vicenda della Repubblica di Fiume e della Carta del Carnaro rappresenta uno degli episodi più sorprendenti e contraddittori del primo Novecento europeo, un laboratorio politico e culturale che ancora oggi continua a interrogare storici e studiosi. Dopo la Prima guerra mondiale, nel clima acceso della cosiddetta “vittoria mutilata”, Gabriele D’Annunzio guidò nel 1919 l’occupazione della città di Fiume, dando vita a una realtà statuale effimera ma densissima di significati simbolici e ideologici. In questo contesto nacque, nel 1920, la Carta del Carnaro, una costituzione scritta principalmente dal sindacalista rivoluzionario Alceste De Ambris e rielaborata da D’Annunzio, che cercava di tradurre in forma giuridica un’idea nuova di società.

Più che una semplice carta costituzionale, il testo si presentava come un manifesto politico e culturale, capace di mescolare suggestioni tra loro apparentemente inconciliabili: elementi democratici, tensioni rivoluzionarie, corporativismo e una forte componente estetica e simbolica. La Carta immaginava uno Stato fondato sulla sovranità popolare senza distinzioni di sesso, classe o religione, anticipando in modo sorprendente temi che sarebbero diventati centrali nel dibattito politico del Novecento, come il suffragio universale e alcune forme di tutela dei diritti sociali. Allo stesso tempo, proponeva un’organizzazione economica basata sulle corporazioni, ovvero su gruppi che rappresentavano le diverse categorie produttive, in un tentativo di superare sia il capitalismo liberale sia il socialismo marxista.

Ciò che rende davvero unica la Carta del Carnaro è però la sua natura profondamente utopica. Non si trattava solo di definire istituzioni e poteri, ma di immaginare un nuovo tipo di cittadino e di comunità. La politica si intrecciava con l’arte, la cultura diventava elemento fondante dello Stato, e perfino la musica veniva elevata a principio essenziale della vita collettiva, quasi una forma di religione civile. In questo senso, Fiume non fu soltanto un’esperienza politica, ma anche una sorta di avanguardia estetica, un luogo in cui si cercava di reinventare la convivenza sociale attraverso un linguaggio che univa retorica, simbolo e spettacolo.

Allo stesso tempo, questa esperienza racchiudeva in sé profonde ambiguità. Se da un lato la Carta conteneva elementi libertari e progressisti, dall’altro anticipava anche alcune strutture e suggestioni che sarebbero poi confluite nel pensiero corporativo del fascismo. Non a caso, pur non essendo mai stata realmente applicata, la Carta del Carnaro venne considerata da molti come un precedente importante per la successiva elaborazione della Carta del Lavoro del 1927. Questa doppia natura, rivoluzionaria e autoritaria, democratica e gerarchica, è ciò che rende l’esperienza fiumana così difficile da incasellare in una categoria precisa.

In definitiva, la Repubblica di Fiume e la Carta del Carnaro restano un esperimento irripetibile: un momento in cui la politica si fece narrazione, teatro, visione. Un tentativo di costruire un mondo nuovo che non riuscì a concretizzarsi, ma che lasciò un’impronta profonda nell’immaginario europeo. Più che una parentesi marginale, fu una sorta di anticipazione inquieta del Novecento, con tutte le sue contraddizioni, le sue utopie e le sue derive.

Trama e cast

Il film Alla festa della rivoluzione, diretto da Arnaldo Catinari, intreccia ricostruzione storica e racconto romanzato, ambientando la sua vicenda nel cuore dell’impresa di Fiume tra il 1919 e il 1920, uno dei momenti più incandescenti e contraddittori della storia italiana del primo Novecento. In questo scenario sospeso tra utopia e caos, la città occupata da Gabriele D’Annunzio diventa il teatro di un’esperienza rivoluzionaria fuori dagli schemi, un luogo in cui politica, arte, provocazione e desiderio si mescolano fino a confondersi.

Al centro della narrazione si muovono tre figure chiave: Beatrice, una giovane donna che nasconde la propria identità di spia al servizio della Russia rivoluzionaria; Giulio, disertore e anarchico, simbolo di una ribellione inquieta e irrisolta; e Pietro, uomo legato ai servizi segreti italiani, portatore di un ordine che cerca di imporsi su un mondo in trasformazione. Le loro traiettorie si intrecciano quando, durante la festa per l’insediamento di D’Annunzio, un attentato minaccia la vita del poeta-soldato, trascinandoli in un intrigo che va ben oltre il piano politico e che si nutre di tensioni personali, passioni e conflitti ideologici.

Tra amori impossibili, alleanze instabili e desideri di vendetta, la vicenda si sviluppa come un racconto corale in cui il destino dei personaggi finisce per sovrapporsi a quello della città stessa, simbolo di un’Italia sospesa tra rivoluzione e deriva autoritaria.

Il cast contribuisce a dare corpo e intensità a questo universo narrativo: Valentina Romani e Nicolas Maupas interpretano i giovani protagonisti, portando sullo schermo una tensione emotiva contemporanea, mentre Maurizio Lombardi veste i panni di Gabriele D’Annunzio, figura carismatica e ambigua, fulcro simbolico dell’intera operazione. Accanto a loro, attori come Darko Peric e Riccardo Scamarcio arricchiscono il racconto con presenze capaci di amplificare il senso di instabilità e di trasformazione che attraversa ogni scena.

Il risultato è un film che non si limita a raccontare un episodio storico, ma prova a restituirne il clima emotivo e ideologico, trasformando Fiume in un vero e proprio laboratorio narrativo dove tutto sembra possibile e dove ogni scelta, privata o politica, può cambiare il corso degli eventi.

Il peso delle illusioni

Uno dei temi più forti del film è quello della disillusione. Non come sconfitta, ma come passaggio inevitabile. Come momento di consapevolezza.

“Alla festa della rivoluzione” mostra come ogni movimento, ogni slancio collettivo, porti con sé una promessa. Ma anche come quella promessa, col tempo, rischi di trasformarsi in qualcosa di diverso.

Ciò che emerge è una riflessione profonda su cosa significhi davvero “fare la rivoluzione”. Non solo cambiare il sistema, ma cambiare se stessi. E accettare che questo processo sia spesso doloroso, contraddittorio, incompleto.

Un linguaggio visivo tra memoria e presente

Dal punto di vista stilistico, il film gioca molto con la dimensione della memoria. Le immagini sembrano muoversi tra passato e presente, creando una sensazione di sospensione che accompagna tutta la narrazione. Non c’è una distanza netta tra ciò che è stato e ciò che è: tutto sembra continuare a vivere, a influenzare, a tornare. Questo approccio permette al film di superare i confini del racconto storico. “Alla festa della rivoluzione” non parla solo di un’epoca precisa, ma di un’esperienza universale: quella di chi, almeno una volta nella vita, ha creduto che fosse possibile cambiare tutto. E si è trovato, poi, a fare i conti con ciò che resta.

Perché questo film parla anche a noi

La forza di “Alla festa della rivoluzione” sta nella sua capacità di essere attuale. In un momento storico in cui il rapporto con la politica è spesso segnato da disillusione, distanza, sfiducia, il film riporta al centro una domanda fondamentale: è ancora possibile credere nel cambiamento? E lo fa senza offrire risposte semplici. Mostra il desiderio, ma anche la fatica. L’entusiasmo, ma anche la fragilità. La collettività, ma anche la solitudine. In questo senso, il film diventa uno specchio. Non solo di ciò che è stato, ma di ciò che siamo oggi.