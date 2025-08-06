Entrato nell’Olimpo dei geni visionari della regia cinematografica, Baz Luhrmann è considerato tra i registi e sceneggiatori più interessanti ed innovativi del cinema mondiale. La sua arte, geniale e rivoluzionaria, ci ha consegnato alcuni dei film più emozionati della nostra epoca. Vediamone alcuni.

I 5 film più belli di Baz Luhrmann

1. “Ballroom – Gara di ballo”, 1992

Scott Hastings è un campione di ballo da sala, ma ha deciso di inserire all’interno di alcune coreografie dei passi non previsti, inimicandosi gli anziani della Federazione. Alle gare azzarda delle coreografie originali che mandano su tutte le furie la madre, vecchia gloria del ballo liscio, che sogna per il figlio un futuro da star. Il ragazzo, tuttavia, ha intenzione di danzare a modo suo anche nella prestigiosa competizione del Pan-Pacific Grand Prix e abbandonato dalla sua partner troverà una nuova compagna dentro e fuori le sale da ballo nella giovane e introversa portoricana Fran.

Il film venne snobbato dalla critica e risulta il prodotto stereotipato di un neofita, ma già dal 1992 (anno di uscita del film) i tratti caratteristici di Luhrmann escono dallo schermo dimostrando una capacità di fare cinema innata

2. “Romeo + Giulietta di William Shakespeare”, 1996

Anni 90, nella cittadina di Verona Beach due famiglie i Montecchi e i Capuleti sono in guerra fra loro nonostante gli sforzi del capo della polizia e di Frate Lorenzo di riappacificare i due patriarchi. Ma le vie del destino sono strane e durante una festa Romeo Montecchi e Giulietta Capuleti si conoscono e innamorano, nonostante la spirale di odio che li lega i due giovani non potranno sottrarsi alle morbide ali dell’amore.

Con Romeo + Giulietta di William Shakespeare Baz Luhrmann riesce a trasporre un classico immortale della letteratura in un vero e proprio capolavoro moderno senza tradire l’essenza dell’originale.

3. “Moulin Rouge”, 2001

Parigi 1899. Christian è un giovane giovane scrittore londinese che, sotto l’influsso della rivoluzione bohemien, si trasferisce nella capitale francese per diventare uno scrittore. Grazie alla conoscenza di Lautrec entra nel patinato e scellerato mondo del Moulin Rouge, un locale notturno diretto dall’impresario Zidler. Qui Christian, grazie ad una serie di equivoci, conosce l’etoile del locale la bellissima Satine. I due si innamorato ma il loro sentimento è ostacolato dal perfido Duca, un finanziatore che vuole tenere Satine tutta per sè.

Accolto con successo al Festival di Cannes e vincitore di due Premi Oscar, “Moulin Rouge” è il capolavoro Baz Luhrmann, un musical visivamente perfetto con una colonna sonora degna di nota, fra cui si ricordano i brani: “All You Need Is Love” dei Beatles, “Roxanne” dei Police, “The Show Must Go On” dei Queen e “Your Song” di Elton John, reinterpretate e riproposte per legare l’intreccio e lo sviluppo della trama.

4. “Australia”, 2008

Australia 1939. Dall’Inghilterra arriva Lady Sarah Ashley, nobildonna dal matrimonio infelice in cerca del proprio marito, da riportare a casa. Peccato che una volta arrivata, in un mondo agli antipodi del suo, la donna si ritrovi improvvisamente vedova e con una mandria di 1500 capi di bestiame da portare immediatamente in città. Lady Ashley dovrà combattere contro il barone del bestiame King Carney, che vuole la sua proprietà. Ad aiutarla arriva il rude mandriano Drover che le farà scoprire i segreti del continente australiano e anche il vero amore.

Nel 2008 Baz Luhrmann firma un kolossal, che ha come protagonisti Nicole Kidman e Hugh Jackman.

New York, 1922. Nick Carraway si trasferisce a West Egg (Long Island) – nel quartiere dei ‘nuovi ricchi’ – con il sogno di diventare scrittore. Al di là della baia, segnalata di notte dalla luce verde di un faro, spicca l’enorme dimora di Jay Gatsby, un uomo apparentemente ricchissimo e la cui leggenda porterà West Egg a fantasticare sulla sua vita, dapprima visto come eroe di guerra e gentiluomo, e poi come contrabbandiere e assassino. Ma tra le tante leggende sulla sua persona e sulle origini della sua strabiliante ricchezza solo Nick Carraway riuscirà a scoprire la verità.